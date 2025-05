– Vi opplevde egentlig forslaget som ganske ukontroversielt. Men så har det blitt tolket i ulike retninger, og blitt veldig, veldig mye større, sier Constanse Borge (20), 2. nestleder i KrFU.

Det er én måned siden hun ble intervjuet i Vårt Land om KrFUs forslag om å kun tillate norske, samiske og kvenske flagg i offentlige skolegårder. Begrunnelsen var at skolegården skal være politisk nøytral, og at skoleledere skal få slippe å stå i en årlig skvis om hvorvidt de skal flagge med prideflagg eller ikke.

Saken vakte oppsikt og skapte mye debatt i opptakten til KrFs landsmøte i slutten av april. Da det ble klart at forslaget fikk gjennomslag på landsmøtet, tok det bare minutter før alle de store mediehusene i Norge hadde meldt saken.

I flere av sakene, deriblant VG, var det Borge som ble stående som sakens ansikt utad. Og kritikken haglet, både i tradisjonelle og i sosiale medier.

– Det var definitivt et stort trøkk, vedgår hun.

– Hadde du sett for deg at saken kom til å bli så stor som den ble?

– Nei, på ingen måte. Det henger nok litt sammen med at jeg er ganske fersk i politikken. Jeg har egentlig bare vært aktiv i ett år. Men for oss handlet dette forslaget helt konkret om flaggstangen i en offentlig skolegård, ikke noe annet.

KRF: Landsmøtet gikk inn for flaggforbudet som KrFU fremmet. Bildet er fra Ulsteins tale til landsmøtet. (Paul S. Amundsen/NTB)

Personangrep og netthets

Reaksjonene på flaggforbudet var sterke, både fra politiske motstandere, kjendiser og på sosiale medier.

«På tide å la dette gamle partiet dø ut», skrev influenser Victor Sotberg, mens komiker Martin Lepperød på Instagram ville «forby det ræva opplegget» til KrF. I VGTV-podkasten Spårtsklubben ble Borge personlig kåret til «ukas iddiot» av Helene Olafsen.

Samtidig begynte meldinger fra fremmede å renne inn i Borges innbokser i sosiale medier. Vårt Land har sett noen av de hetsende meldingene, hvor enkelte uttrykker sin forakt overfor Borge med svært grovt språk.

Hun har forsøkt å svare på all den saklige kritikken som har kommet, forklarer hun.

– Samtidig kommer det mye usaklig kritikk, hvor personangrep blir en del av det. Det var mye å håndtere.

– Kobles til radikale meninger

Hun opplevde mye støtte fra partiapparatet da det stormet som verst. Men hun undres over at hun i offentligheten ble holdt personlig ansvarlig for et forslag som partiet har stilt seg bak.

– Forslaget kom fra KrFU som helhet, og vedtaket ble gjort av et klart flertall i KrF. Men det er mitt ansikt som kobles på alt som har med vedtaket å gjøre, og mennesker som aldri har møtt meg gjør seg opp en mening om hvem jeg er som person.

– Du opplever at det tegnes et bilde som du ikke kjenner deg igjen i?

– Ja, jeg opplever det. Jeg synes at forslaget er godt, og jeg er glad for at vi fikk gjennomslag for det, men jeg kobles nå til veldig mange konservative og radikale meninger som jeg ikke står for. Men jeg har tatt til orde for en kontroversiell sak, og det må man stå i.

– Mangfold kun i én retning

– Hva tenker du om at saken fikk en så stor del av mediedekningen av landsmøtet?

– Det tyder jo på at det er politikk som mange berøres av, og som vekker følelser hos folk. Egentlig beviser jo det at noe av vår argumentasjon: at dette er et flagg som betyr ulike ting for ulike mennesker.

Hun mener samtidig at de kraftige reaksjonene viser et paradoks:

– Mange av dem som kritiserer meg mener at jeg innskrenker ytringsfriheten og motvirker mangfold. Det tyder jo på at ytringsfrihet og mangfold kun er tillatt i visse rammer – man kan kun være mangfoldig i en liberal retning. Hvis man har et tydelig standpunkt i en mer konservativ retning, blir man kneblet, og får både hat og mange negative reaksjoner.

Hun viser til at mange deler KrFs synspunkt i saken. En meningsmåling i VGs sak om flaggforbudet, viser at omtrent halvparten av dem som har stemt er enig med KrF.

– Det tyder jo på at dette ikke er så veldig kontroversielt å mene. Likevel er det veldig få av dem som faktisk tør å ta til orde for dette. Og det forstår jeg, med det debattklimaet som jeg nå har erfart.

ANGRER IKKE: Borge angrer ikke på at hun var med på å fremme forslaget. Men hun skulle gjerne sett at nestekjærligheten kom bedre fram. (Herman Frantzen)

Vil jobbe for likeverd for skeive

– Men hvorfor tror du kritikerne reagerer så sterkt?

– KrF har jo en historie her, som har skapt noen stygge sår for mange, knyttet til ugreie holdninger overfor skeive. Mange har nok følerne ute når vi uttaler oss i denne typen saker, og har en oppfatning av at vi kristne er kritiske til skeive og imot Pride. Derfor blir det vanskelig å se at et vedtak kan stå alene og bety kun det det betyr.

Hvis skeive opplever at et parti motarbeider deres rett til å være seg selv, er det viktig at de sier ifra, påpeker hun.

– Men jeg mener ikke at det er det vi har gjort. Jeg tror og håper at vi kan viser at KrF faktisk jobber for å øke mangfold, rettigheter og likeverd for skeive.

Dette ville hun gjort annerledes

– Angrer du på at du frontet saken?

Borge tar en tenkepause.

– Jeg angrer ikke på at vi tok saken til landsmøtet. Jeg står i den kritikken jeg har fått, og er glad for at KrF og KrFU tok saken. Men samtidig har jeg kjent på frykt for at dette har gjort det krevende for en gruppe som allerede kjenner på mye undertrykkelse, og skulle ønske at menneskeverdet og nestekjærligheten hadde kommet tydeligere frem.

Samtidig har hun blitt overveldet av hvor mange positive tilbakemeldinger hun har fått i etterkant.

– Jeg får meldinger fra folk jeg ikke kjenner, som ikke har KrF-tilknytning, som er glade for at noen tar denne kampen – for eksempel skoleledere som har sagt at de håper dette vinner fram, fordi de står i en så krevende skvis.