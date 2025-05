CHICAGO: Med sine 2,7 millioner innbyggere er Chicago USAs tredje største by, og dermed stor nok til å ha to baseballag. For mange er det en viktig del av identiteten om man heier på Chicago Cubs fra det mer velstående og velutdannede nord, eller på White Sox, som hører hjemme i arbeiderstrøkene i sør.

Så da den første bølgen av forbløffelse over at den nye paven kommer fra Chicagos sørside hadde lagt seg, tok det ikke lang tid før amerikanske medier begynte å stille spørsmålet:

Hvem heier så paven på? Han som var Robert Francis Prevost fram til 8. mai 2025.

ABC News’ reporter konstaterte først at «pave Leo er kul, for det er ikke lett å være Cubs-fan når man kommer fra South Side».

Alt som er fett, inkludert paven, kommer fra Chicago. Alle må vite hvem de heier på — Brandon Johnson, borgermester i Chicago

«Hey Chicago, han er Cubs-fan»

En stolt borgermester Brandon Johnson fulgte raskt opp i et intervju med ABC, der han kalte valget av Chicagos egen Robert Prevost som ny pave «det beste øyeblikket i verdens beste bys historie».

Johnson, som er demokrat, er tidligere fagforeningsmann. Han beskrev Chicago som den byen i USA med best forhold for arbeiderklassen, og slår fast at den nye paven «anerkjenner og forstår verdien av immigrasjon».

Og borgermesteren, som selv er Cubs-fan, kom med en fyndig kommentar og en bemerkning om baseball-lojaliteten, som han sier til tider kan være en splittende kraft i byen:

– Alt som er fett, inkludert paven, kommer fra Chicago. Alle må vite hvem de heier på. Men i dag heier hele verden på pave Leo. Dette er virkelig en helt spesiell dag for Chicago og for verden, sa borgermesteren.

Men på Chicago Cubs’ stadion, Wrigley Field, viste den store lysreklamen et annet budskap:

«Hey Chicago, han er Cubs-fan.»

New Pope Leo XIV Brother TRE BRØDRE: John Prevost viser fram et barnefoto av de tre brødrene Prevost. Pave Leo 14., som var Robert Prevost fram til torsdag, er han helt til venstre. (Obed Lamy/AP)

Paven og broren avgjorde saken

Men det tok ikke lang tid før oppfatningen om pavens baseball-preferanser ble snudd på hodet. Det skjedde da TV-stasjonene NBC og WGN fikk tak i pavens bror, John Prevost.

– Han har aldri vært Cubs-fan. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Han har alltid vært Sox-fan. Men mor heiet på Cubs, sa storebroren til NBC.

En av White Sox’ supporterklubber var raskt ute med å dele det på det sosiale mediet X, som kommentar til bildet fra Wrigley Field.

Og hvis noen fortsatt skulle være i tvil, forteller NBC at pater Farrell fra augustinerordenen, som den nye paven tilhører, sendte en tekstmelding direkte til sin gamle venn, og fikk tilbake «en pavelig sms» som bekreftet at Leo XIV er White Sox-fan.

Pavens eldste storebror i en søskenflokk på tre forteller også at hans yngste bror alltid ønsket å bli prest. Og at da han gikk i første klasse sa en nabo følgende til lille Robert:

«Du kommer til å bli den første amerikanske paven.»

– Som barn lekte han prest. Strykebrettet var alteret hans. Han har alltid visst at det var det han ville bli. Jeg tror aldri han har stilt spørsmål ved det. Så vidt jeg vet har han aldri vurdert noe annet, forteller John Prevost.

Du kommer til å bli den første amerikanske paven — Nabo til unge Robert Prevost

Bitter altervin i Vatikanet?

Pave Leo er født, oppvokst og delvis utdannet i Chicago, og mange av hans byborgere benyttet sosiale medier til å kommentere torsdagens nyhet med lokal stolthet og humor.

Flere vitset med en spesiell talemåte fra Chicago, hvor folk sier «da» i stedet for «the». Mange innlegg omtaler derfor paven som «Da Pope».

Andre skrev spøkefullt om den særegne svenskinspirerte bitre spriten Malört, og foreslo at paven snart vil forvandle vann til Malört – og at denne bitteren kanskje vil erstatte altervinen i Vatikanet.

Peru New Pope SØR-AMERIKA: Pave Leo 14. (midten) var i mange år prest, misjonær og biskop i Peru - her fra en gudstjeneste på et stadioun i byen Chiclayo. (Julio Reano/AP)

Byttet ut sørgeflagg med gullhvitt

Men siden pave Leos barndomskirke sør i Chicago er nedlagt, og fordi han har tilbrakt mange av de siste årene i Peru og Vatikanet, kunne ikke Chicagos katolikker feire nyheten i pavens gamle kirke.

Kirken St. Mary of the Assumption ble lagt ned for mange år siden – det ble for få katolikker i området. Personen som tok telefonen i kirken som overtok menigheten, var torsdag noe oppgitt over alle oppringningene og svarte kort da Vårt Land ringte:

– Han har aldri gått i kirke her. Jeg vet ikke om det skjer noe andre steder i byen.

Men en god del mennesker dukket opp ved Chicagos største katolske kirke, Holy Name-katedralen i sentrum. Den byttet raskt ut de svarte sørgeflaggene over dørene med hvite og gullfargede draperinger og innkalte til en improvisert pressekonferanse.

Jeg var i sjokk. Et lykkelig sjokk. Han var ikke på listen min over mulige kandidater — Gregory Sakowicz, pater i Holy Name-katedralen i Chicago

Guds hilsen til Chicago

Pater Gregory Sakowicz var midt i nattverden under torsdagens middagsgudstjeneste da et medlem av menigheten avbrøt ham for å fortelle at den nye paven var fra Chicago. På pressekonferansen fortalte presten om sin forbløffelse.

– Jeg sa «dette er Jesu Kristi legeme, og så takket jeg henne for å dele nyheten». Jeg var i sjokk. Et lykkelig sjokk. Han var ikke på listen min over mulige kandidater. Da navnet på den nye paven ble annonsert, så jeg ut og så solen bryte gjennom her i Chicago. Det var som om katedralen eksploderte, sier pater Sakowicz.

Til nyhetsbyrået AP sier han at solens gjennombrudd neppe var tilfeldig, men «Guds måte å være anonym på». Da han høyt stilte spørsmålet om den nye paven heiet på Cubs eller – som han selv – Sox, og en journalist svarte at det visstnok var Cubs, lo presten og sa:

– Vel, Gud velsigne ham.

Pave Leo 14.

Robert Francis Prevost ble født i Chicago i USA, er 69 år gammel.

Faren har fransk og italiensk bakgrunn, mor var av spansk opprinnelse.

Har studert matematikk, filosofi og teologi.

Trådte i 1977 inn i augustinerordenen.

Ble presteviet i 1982 og doktor i teologi i 1985.

Har vært prest og misjonær i Peru, ble peruansk statsborger i 2015.

Leder for augustinerne i Peru fra 1998 til 2001.

Generalsuperior for augustinerordenen i 2001 til 2013.

Utnevnt til biskop av Chiclayo i Peru, senere erkebiskop, av pave Frans.

Hentet til Roma i 2023 for å ha overoppsyn med utnevnelsen av biskoper.

I 2023 ble han utnevnt til kardinal av pave Frans.

