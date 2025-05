Svart røyk fra Vatikanet – ingen pave valgt torsdag formiddag

Det ble klart etter at det steg svart røyk opp fra den midlertidige pipa i Det sixtinske kapell i Vatikanet.

Det trengs et to tredels flertall blant de 133 kardinalene som stemmer for å velge en ny pave. Når det skjer, vil det stige hvit røyk fra pipa.

Pave Frans døde 21. april, 88 år gammel. Siden da har kardinalene gradvis ankommet Roma, og de 133 kardinalene med stemmerett gikk til avstemning for første gang onsdag.

Møtet kan vare i timer, dager eller måneder, men de fleste konklaver de siste århundrene har vart i relativt kort tid. Ikke siden 1830-tallet har et konklave vart i over en uke.

Diskusjonene skjer bak lukkede dører, og lekkasjer er strengt forbudt.