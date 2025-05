– Jeg kom til et punkt hvor jeg tenkte at «nå vil jeg leve uten tidsfrister og gjøre noe som er hyggelig og annerledes».

I store deler av arbeidslivet har Mette Vånge fra Asker arbeidet som controller med rapportering og datasystemer. På CV-en står det blant annet økonomi- og personalsjef. Da hun var 62 år og daglig leder i en bedrift, var hun lei av krav og høyt arbeidspress.

Hun ville ha mer fri og sa opp.

Et bestemorsfang

Det ble tre måneder deilig sommerferie. Da hverdagen kom tilbake, fikk hun lyst til å gjøre noe annet. Gjennom et bemanningsbyrå fikk hun småjobber. Økonomen ble vikar i barnehage der ungene satte pris på et bestemorsfang. Hun har stått trafikkvakt ved barneskoler, vært resepsjonsvert i leilighetsbygg, tatt vakter på vaksineklinikk under pandemien, vært leksehjelp, fulgt eldre i butikken og vasket vinduene deres hjemme.

– All ære til dem som arbeider i hjemmehjelpen, de løper beina av seg, men de vasker ikke vinduer. Jeg hadde tid til å ta en kopp kaffe etterpå også.

Nesten halvparten av ledere (48 prosent) foretrekke å ansette en under 30 år framfor en over 60 år — Seniorpolitisk barometer 2024 (Ipsos/lengrearbeidsliv.no)

I klesstilen og væremåten skiller ikke Mette Vånge seg så mye fra de langt yngre ansatte i konsulentselskapet der hun nå jobber. Hun trenger egentlig ikke å jobbe lenger for pengenes skyld, men hun synes deltidsjobben er så «innmari hyggelig», som hun sier.

Derfor fortsetter hun.

Skriker etter arbeidskraft

FORTSETTER: Mette Vånge (70) vil gjerne være i arbeidslivet noen år til. (Kjell Kvamme)

Med stor arbeidsevne og arbeidslyst gjør hun som flere i hennes alder: Tar seg deltidsstillinger og småjobber.

Det skjer i denne situasjonen:

Pensjonsalderen i Norge er flytende. Fra 62 år har man anledning til å ta ut pensjon, og man kan kombinere det med å være i arbeid.

Fra 55 år er det mange som sliter å få seg arbeid, og arbeidsdiskrimineringen øker.

Samtidig synker andelen yrkesaktive, og enkelte sektorer av arbeidslivet skriker etter arbeidskraft.

I løpet av de neste 15 år vil vi mangle 100.000 fagarbeidere.

I helse og omsorg vil behovet for arbeidskraft øke ettersom eldrebølgen stiger.

Noen mener at løsningen er nærmere enn man tror.

Kan sette mange «omsorgshender» i arbeid

Truls Nordby Johansen har en finger med i spillet når Mette Vånge har fått småjobber. Norby Johansen startet i 2012 bemanningsbyrået Gammel Nok for å skaffe sin arbeidsløse far i 60-årene ny jobb.

De siste årene har etterspørselen etter eldres arbeidskraft tatt helt av. Nå har Gammel Nok ambisjoner om å etablere kontorer i hele landet.

– Å løse alle de manglende omsorgshendene med pensjonister mener vi er genialt, sier gründeren.

De skal rett og slett gjøre det enklere å bo hjemme til du dør — Truls Nordby Johansen, Gammel Nok-gründer

Hjelp i hjemmet hos eldre kaller han «småtimer». Det er disse behovene han mener all omsorg kommer til å handle om de neste 15–20 årene. I stedet for å ha å kommunalt ansatte som bruker kjøretid mellom stedene, hyres en pensjonist på hvert tiltak.

– De skal rett og slett gjøre det enklere å bo hjemme til du dør.

Truls Nordby Johansen mener at eldrebølgen kan løses – med eldrebølgen.

BEMANNER: Truls Nordby Johansen og bemanningsbyrået Gammel Nok skaffer stadig flere eldre deltidsjobber. (Kjell Kvamme)

– At vi kan ha 10.000 ansatte, ikke i heltidsstillinger, ja, det bør vi kunne klare.

Lillehammer kommune er i dialog med Gammel Nok om å hyre pensjonert helsepersonell. Disse kunne kommunen ansatt direkte om skattepolitikken hadde vært annerledes, mener Nordby Johansen. Arbeider en offentlig ansatt i 20 prosent stilling eller mer, kan de nemlig få varig avkorting i pensjonen.

– Her har det altså blitt lagd et system som hindrer en ressurs som Norge skriker etter, som ikke motiverer folk i å stå lenger i jobb – når man trenger dem som aller mest.

---

Gammel Noks logo

Gammel nok

Byrå som formidler jobb til eldre arbeidstakere fra 55 år og oppover.

Startet av Truls Nordby Johansen i 2012.

Tar sikte på å etablere kontorer i hele Norge

Hadde i 2024 rundt 370 ansatte som fikk lønn eksternt.

85 prosent av omsetningen er gjort av folk over 62 år.

Eldste ansatt er 80 år.

Ferd, Diakonhjemmet og Credo Gruppen er blant eierne.

Har i dag kontorer i Asker, Oslo, Hamar, Gjøvik og Narvik.

---

Myte: Eldre er skrøpelige

Når arbeidsgiverne ser at eldre er verdifulle, vil det også skje noe med hvordan denne gruppen betraktes, mener Truls Nordby Johansen. I de tolv årene Gammel Nok har eksistert ser han allerede en endring.

LIKE GODE: – Forskning viser at eldre er like omstillingsdyktige, produktive og mottagelige for læring som yngre kolleger, forteller Kari Østerud i Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv (Sverre Chr Jarild)

Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv har dokumentert at aldersdiskriminering er utbredt, og særlig i arbeidslivet. Åtte av ti av næringslivsledere mener at de over 60 år presterer like godt som yngre kolleger, men nær halvparten av lederne vil likevel ansette en under 30 framfor en over 60. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer fra i fjor.

Her er noen av grunnene lederen har oppgitt i en undersøkelse Ipsos gjorde i 2020 og 2021:

• Risikerer at de snart vil gå av med pensjon

• Usikker på helsetilstanden – frykter økt sykefravær.

• Tviler på den digitale kompetansen og deres evne til innovasjon og skaperkraft.

En del ledere tar beslutninger basert på myter og stereotypier, sier Kari Østerud, leder for senteret.

– Arbeidslivet trenger mer kunnskap om hvem de eldre er, men interessen for slik kunnskap er liten. Det er rart. Forskning viser at eldre er like omstillingsdyktige, produktive og mottagelige for læring som yngre kolleger.

Yngre, mannlige ledere er mest skeptiske til å ansette eldre. Godt voksne, kvinnelige ledere i kommunal sektor er de mest positive, viser undersøkelser Kunnskapssenteret har gjort.

Tallene er fra 2023. I aldersgruppen 62-66 år er så og si halvparten ute av yrkeslivet. Seniorer defineres som 55 år og eldre. (Kjell Kvamme/ Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB))

– Eldre arbeidstakere får høyere lønn?

– De er ikke dyrere. Fakta er at etter fylte 50 år flater lønna ut og går faktisk litt ned, sier Østerud.

Kan alle arbeidstakere i landet stå i arbeid ett år lenger, får vi en samfunnsøkonomisk gevinst på 45 milliarder kroner i året, hevder hun. Det kan bidra til mellom 50.000 og 60.000 flere årsverk. I helsesektoren vil det bety opp mot 10.000 flere sykepleierårsverk i året.

Blir lytta til

Et par dager i uka er Mette Vånge støtteapparat for konsulentene hun arbeider sammen med i Oslo. Med økonomierfaring kan hun passe på at bilag er på plass, følge opp ansattes reiseregninger og kunder som ikke betaler.

Jeg får brukt kompetansen min — Mette Vånge

– Jeg gir tips og råd og blir lytta til. Jeg får brukt kompetansen min og kan pushe folk på en litt annen måte. Slik sett føler jeg at jeg får brukt meg til noe nyttig

Være til nytte. Dette er hovedmotivasjonen til mange over 67 år som får jobber gjennom Gammel nok, forteller en undersøkelse byrået har gjort.

Vårt Land møter Mette Vånge rett før hun skal på seks ukers opphold i Tyrkia. Da jobber hun litt derifra. Denne fleksibiliteten bidrar til at hun ser for seg enda noen år i arbeidslivet før hun blir pensjonist på fulltid.

Det harmonerer godt med det som arbeidsminister Tonje Brennas (Ap) ønske for dem som arbeider i staten: Heve aldersgrensa fra 70 til 72 år.