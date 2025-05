MDG-leder Arild Hermstad: - Du skal ikke lyve Ulstein

FORNEBU (Vårt Land): MDG-leder Arild Hermstad gikk til angrep på KrFs vedtak om å forby regnbueflagg i sin tale til partiets landsmøte torsdag ettermiddag.

Med et regnbueflagg på scenen manet han fram et dystert bakteppe med angrep på skeives rettigheter i Donald Trumps USA og minnet om terrorangrepet i Oslo for snart tre år siden:

– Mange unge skeive, deriblant min egen sønn, følte for første gang at legningen deres plutselig ble en dødstrussel. I USA, foregangslandet for skeive, har det blitt mer utrygt.

Han stilte landsmøtesalen på Fornebu utenfor Oslo et spørsmål med klar adresse til KrF:

– Er det da riktig timing å begynne å snakke om å forby regnbueflagget til norske skoler?

MDG-delegatene svarte høyt: «Nei!».

Anklaget Dag Inge Ulstein for falsk nyhet

– Men er det da riktig å begynne med en falsk nyhet? Nemlig at en av organisasjonene som jobber for skeives rettigheter, nemlig FRI, ønsker å sette ned den seksuelle lavalderen, spurte Hermstad videre.

MDG-lederen svarte selv med en bredside mot KrF og partileder Dag-Inge Ulstein:

– Dette er nedrig. Du skal ikke lyve, Ulstein. Vi i MDG skal ta kampen for at alle regnbueflagg som henger i norske skolegårder skal få vaie i fred.

Bakteppet er en påstand Dag-Inge Ulstein kom med i Politisk kvarter på NRK etter at KrFs landsmøte hadde vedtatt å forby flagging med annet enn de norske, samiske og kvenske flaggene ved offentlige skoler.

Leder i foreningen Fri, Stephen Adom, rykket nylig ut i Blikk og avviste at FRI jobber for å senke den seksuelle lavalderen.

– Vi i MDG skal ta kampen om at alle Pride-flagg som henger på norske bygg skal få være i fred, sa Hermstad fra scenen.

KrFs vedtak og kritikk om Pride-tematikk har blitt begrunnet med en kobling mellom Foreningen Fri og Pride- eller regnbueflagget. KrF er svært kritisk til FRI sin politiske plattform.

SVARER: – KrFs forslag er på ingen måte et angrep på mangfold og inkludering, sier partileder Dag-Inge Ulstein. (Erlend Berge)

KrF-Ulstein: – Hermstad går av hengslene

KrF-leder Dag Inge Ulstein sier til Vårt Land utsagnet om FRI og seksuell lavalder var en glipp i en radiodebatt, som partiet har beklaget.

Han understreker at KrF «tar avstand fra all diskriminering og hets på grunnlag av legning eller kjønnsuttrykk». Om det omstridte flaggvedtaket, sier Ulstein:

– KrFs forslag er på ingen måte et angrep på mangfold og inkludering. Det er det motsatte: et forsøk på å finne noe vi kan stå sammen om i møte med økende polarisering, spør Ulstein.

Han kaller flagget et inkluderende symbol «som favner hele vårt mangfold». Deriblant «liberale verdier som retten til å elske den man vil», skriver han per sms.

Ulstein viser til at det bare er få år siden loven ble endret, slik at offentlige skoler kan flagge med blant annet regnbueflagget.

– At Hermstad går helt av hengslene fordi noen foreslår det som var vanlig i norsk politikk fram til 2021, får stå for hans regning, sier han.

Ulstein viser til en måling Respons Analyse har gjort for Subjekt om flaggspørsmålet. Den viste at en «betydelig andel av det norske folk er enig med KrF», skriver han.

---

Landsmøte i MDG

Denne langhelgen har MDG landsmøte på Fornebu nær Oslo.

Der skal delegatene vedta nytt program. Også «verdispørsmål» som dødshjelp og surrogati skal debatteres og stemmes over. En dissens om kjernekraft i Norge kan dessuten skape bølger.

Det er spenning rundt valget av Lan Marie Bergs etterfølger som nestleder. Der utfordrer Oslo MDGs Sigrid Z. Heiberg valgkomiteens kandidat, Jonas Maas Nilsen fra Møre og Romsdal MDG.

Partileder Arild Hermstad og nestleder Ingrid Liland ventes å bli gjenvalgt uten motkandidater.

---

MDG i motvind med nytt slagord: «Det er mulig»

Miljøpartiet De Grønne sliter kraftig på målingene få måneder før stortingsvalget. Partiet vaker rundt tre prosent på medienes galluper.

Ved valget 2021 endte partiet hårfint under sperregrensen på 4 prosent, som gir utjevningsmandater og ekstra stortingsrepresentanter.

Med MDGs nye slagord i bakgrunnen, «Det er mulig», sa Hermstad til jubel fra salen:

– Og kjære landsmøte, det er mulig å bryte sperregrensen.

Men selv hvis MDG bare skulle få tre representanter, som i dag, eller færre, kan partiet havnet «på vippen» i Stortinget og avgjøre hvem som får makten etter valget.

MDG har varslet at de da vil forhandle med Jonas Gahr Støre og Ap først – og at Frp-samarbeid er utelukket. I dagens Klassekampen lanserte Hermstad MDGs tre krav for å støtte en ny regjering:

En plan for å ta Norge ut av oljealderen og inn i fornybarsamfunnet.

Stoppe naturtap, særlig ødeleggelse av myr og urskog.

Kamp mot fattigdom.

NYTT SLAGORD: MDG sliter i motvind på målinger. Er Arild Hermstad og co. sitt nye slagord en trassig henvisning til dette? (Cornelius Poppe/NTB)

Kritisk tøffhets-trend i norsk politikk

Lederen i MDG brukte mesteparten av taletiden sin på andre tema enn klima og natur. Med noen unntak ble grønne tema kvittert ut med bemerkninger om hvor lite MDG mener de andre partiene har gjort de siste fire årene.

Hermstad brukte derimot mye tid på presentere MDG som et progressivt parti, som står vakt om progressive norske verdier, i kontrast til Fremskrittspartiet – og altså Donald Trump.

Deriblant om tema som minoriteters rettigheter, flyktning- og justispolitikk.

– Jeg blir ganske oppgitt når det plutselig blir en konkurranse om hvem som er mest «tough on crime». Det begynte som et slags kappløp hvor regjeringen og Frp kappes om hvem som kan være tøffest. Og først nå så ser vi resultatet, sa Hermstad i talen.

Som eksempler nevnte han stortingsflertall for visitasjonssoner i Norge og ja til generell bevæpning av politiet. MDG-lederen mener summen er ute av proporsjoner og vil prioritere forebygging.

– Sylvi Listhaug skrøt av hvordan Frp har lagt premissene for mange debatter i Norge. Og dessverre, så har hun rett, sa MDG-lederen.