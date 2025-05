Kristen folkehøyskole legges ned

Folkehøgskolen Nord-Norge, som ligger i Evenskjer i Troms, legges ned.

Det melder folkehøgskolen i en pressemelding torsdag.

– Først og fremst er dette en trist dag for både elever og ansatte. Men med for få elever og en nedadgående trend var det dessverre ikke grunnlag for videre drift av folkehøyskolen, sier Pål Pernes, styreleder ved skolen, i pressemeldingen.

Han viser til at bare 17 elever har søkt seg til skolen i år. Siden noen av disse går halvårskurs og er stipendiater, samt at noen får tilskudd på særskilt grunnlag, har ikke skolen nok elever til å nå grensen for å oppnå tilskuddet.

– Det var verken sosialt eller pedagogisk forsvarlig å drive videre med det antallet elever, sier Pernes.

– En krevende situasjon

Det er KFUK-KFUM som driver skolen, som de overtok fra Metodistkirken i 2016.

Skolen har lav egenkapital og store vedlikeholdsbehov, opplyses det i pressemeldingen.

– De siste årene har KFUK-KFUM investert betydelige midler i skolen, men kan ikke lenger dekke opp det økonomiske underskuddet. Det er veldig leit at en viktig folkehøgskole med inkluderingsprofilen til KFUK-KFUM med dette er avsluttet, sier Pernes.

Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM, sier at nedleggelsen nå vil gjøre mangfoldet blant folkehøyskolene i Norge fattigere.

Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM. (Privat)

– I dag går våre tanker til gode kollegaer ved skolen som står i en krevende og usikker situasjon, sier Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM.

For å ivareta skolen som særtilskuddsskole med oppdrag om å gi tilbud til elever med særlig behov for tilrettelegging, vil KFUK-KFUM søke Utdanningsdirektoratet om å overføre særtilskuddselevene til Rønningen Folkehøgskole i Oslo, opplyser Landmark.