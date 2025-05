– Palestinske aktører har vært både villige og hatt evnen til å gjennomfør brutal vold før. Tenk på selvmordsbombingene under den andre intifadaen. Men dette var en type brutalitet som vi gjerne forbinder med helt andre grupper. Og helt andre konflikter.

Forskeren og historikeren Erik Skare satte seg ned, dykket ned i skrifter, bøker, martyr-fortellinger. Han vil vise hvordan palestinsk islamisme er mye mer kompleks og dynamisk enn det forskere ofte har antatt.

Nå er boka «Road to October 7. A brif History of Palestinian Islamism» klar.

Han understreker at Hamas ikke bare har blitt formet av motstandskampen mot Israel, men like mye konkurransen med blant annet Islamsk jihad, Fatah eller PLO.

– Vi går glipp av noe hvis vi bare ser på Israel mot palestinere, det er like mye palestinere mot palestinere, sier han.

Skare er postdoktor og historiker med hodet fullt av kunnskap om Midtøsten. Han har spesialisert seg på palestinsk historie, særlig fokusert på religion og sekulær politikk og deres rolle i den palestinske væpnede og ikkevoldelige motstandskampen.

– Jeg tror fortsatt ikke jeg kan forklare den brutaliteten som vi så i terrorangrepet, sier forskeren. Nå er boka i bokhandelen.

Gratis fagforeningstur ble livslang kjærlighet

Da Erik Skare var 17 år, så han en annonse hvor en fagforeningsdelegasjon ville ha med flere på studietur til Palestina. Turen var i tillegg gratis. Og Erik Skare tenkte det hadde vært skikkelig kult å få en uke fri fra videregående.

– Jeg klarte å overbevise foreldrene mine, og jeg kunne absolutt ingenting om området eller konflikten. Jeg var helt blank.

Så blank at han kom skjevt på et møte med det palestinske LO – PGFTU – hvor nordmennene skulle presentere seg selv. Erik tenkte febrilsk på hvordan Palestina ble sagt på engelsk. Var det Palestine, eller sa de Palestina? Hva skulle han si? Best å ikke dumme seg ut, tenkte han, og sa: – Hello my name is Erik. This is my first time in Israel.

– Det sier noe om kunnskapsnivået mitt da, men jeg forelska meg helt i Palestina, i Midtøsten, sier Skare.

Det var i 2007. I dag er han postdoktor og historiker ved Universitetet i Oslo.

Få dager før boka lanseres, er han en tur innom kontoret på Blindern. Han har nettopp gjort ferdig et intervju med egyptiske Tarhir Podcast.

Barnas skjebner verst

Erik Skare har nylig fått sitt tredje barn. Det er også bildene av barna som gjør dypest inntrykk på ham, og han kommer tilbake til barna flere ganger under intervjuet.

Den lille gutten som roper om hjelp fra et tak på Gaza, bak ham ligger den døde søsteren. Kroppen hennes er delt i to.

Go-pro-kamerat som filmet Hamas-angripere som dreper en far etter at han og sønnene hans har løpt inn i et tilfluktsrom i kibbutzen 7. oktober 2023. Først ser man de storme inn i stua hvor faren og guttene sitter i pysjamas i sofaen.

To rystende av mange utenkelige øyeblikk i denne krigen.

– Og nettopp den morgenen satt jeg selv i pysjen, i sofaen med jentene mine. Det ble veldig virkelig, at så mange barn ble rammet. Og blir rammet, sier Skare.

Har pløyd gjennom martyr-litteratur

For Erik Skare ble det maktpåliggende å finne ut hva vi har oversett og motivasjonen for ham i starten var det sjokket 7. oktober-angrepet var. Og hvor uforberedt Israel – og resten av verden – var på det som skjedde.

For forskning, litteratur, realpolitiske avtaler har vist et mer moderat Hamas fra 2010-tallet, ikke det motsatte.

Skare bruker våpenhvilebetingelsene til Hamas i 2003 og 2012 som et eksempel. I 2003 var kravet fra Hamas full tilbaketrekning av israelske styrker fra okkuperte områder. Alle palestinske fanger skulle slippes løs, og alle palestinske flyktninger skulle få vende tilbake. I 2012 ville man i beste fall ha et krav om å heve blokaden.

– Vi så ambisjonsnivået til Hamas synke. Så det jeg ønska å gjøre med boka, var på den ene sida å gå gjennom hele litteraturen vi har på palestinsk islamisme og se på: Var det noe vi gikk glipp av her?

Ved å sammenligne med islamistenes bøker, memoarer, martyrbiografier, tidsskrifter med hva de faktisk gjør og sier. Hva vet vi om Hamas og palestinske islamisters voldslogikk opp gjennom årene? Hvordan har den endra seg, og hva har avgjort om den har eskalert eller ikke?

– Hamas også en pragmatisk bevegelse

Alle misoppfattelsene som kom fra begge sider etter 7. oktober, var en ytterlige motivasjon for å skrive boka:

– Siden 7. oktober er det sagt at Hamas er en folkemorderisk bevegelse, blindt ledet av en antisemittisk og antivestlig filosofi. Alt Hamas ønsker, er å utslette staten Israel. Men Hamas er i stor grad en pragmatisk bevegelse som evner å tilpasse både politikk og voldsnivå ut ifra situasjonen på bakken. De opererer med en rekke gråsoner og tvetydigheter nettopp for å kunne gjøre det. Og Hamas er i langt større grad motivert av et positivt mål – det vil si å frigjøre Palestina, enn et negativt mål – som å utslette Israel.

Skare påpeker at det å være pragmatisk gir Hamas handlingsrom. I det reviderte Hamas-charteret fra 2017 er passasjen om å utslette Israel borte. Det står «vi anerkjenner ikke legitimiteten til staten Israel», men det kommer samtidig fram at Israel er en realitet de må forholde seg til – og at de derfor aksepterer en tostatsløsning – dersom det palestinske folket ønsker det.

Det er ikke bare ett Hamas, det er en væpnet fløy, sosial fløy og politisk fløy. Alle har en stor grad av autonomi. Fløykampen innad i Hamas har stått mellom moderate og hardlinere, eller hauker og duer, forteller han.

På mange måter ble frøet til 7. oktober sådd i 2006 fordi ingen var fornøyde — Erik Skare

Og hvordan veien Hamas har tatt har vært avhengig av styrkeforholdet mellom de moderate og hardlinere. Hvis hardlinere har hatt overtaket, så har det betydd eskalering av volden. Hvis moderate har hatt overtaket, så har det gjerne betydd en våpenhvile, eller at man har fokusert mer på sosialt arbeid og politisk reform.

– Hvem av fløyene som har overtaket, blir blant annet avgjort av israelsk voldsnivå, rett og slett, mener Erik Skare.

– Svekket den moderate fløyen av Hamas

– Hva var det verden gikk glipp av eller overså?

– Hvor ødeleggende det var å forholde seg til Hamas som en bevegelse med ett mål, én stemme, som bruker kun ett middel. Altså å se på dem utelukkende som en terrorbevegelse istedenfor å se Hamas som en heterogen massebevegelse med ulike meninger og syn på hva som er det beste middelet, og hva som er målet. Og ikke minst – mange ulike syn på hva som er Hamas, og for hvem skal Hamas være?

Erik Skare mener derfor den internasjonale boikotten av Hamas i 2006 var et feilgrep.

– På mange måter ble frøet til 7. oktober sådd i 2006 fordi ingen var fornøyde. Ikke de moderate, ikke haukene, ikke de andre islamistiske grupperingene på Gaza og Vestbredden.

Formålet med den internasjonale boikotten var å svekke Hamas. Men den endte opp med å svekke den moderate delen av Hamas i stedet – de som argumenterte for kompromisser for å få internasjonal legitimitet – som de ikke fikk.

– De moderate ble kastet rett ut av toppledelsen i Hamas etter dette, sier Skare.

Sloss i moskeen, misjonering på fotballeir

Hamas er en del av den palestinske islamismen. Men ikke den eneste. Erik Skare mener det er underkommunisert hvor komplekst palestinsk islamisme er. Det er også en del av historien. Han vil vise hvorfor islamismen ble en viktig faktor i den palestinske motstandskampen. Og synet på religion, hvordan utøve den islamske tro.

Et eksempel er tidlig 80-tall, Gaza. To helt ulike praksiser oppstår på Gazastripen. Det muslimske brorskapet, som er forløperen til Hamas, angrep bryllup som arrangerte dans og hadde alkohol, de kastet brannbomber inn i butikker som solgte alkohol. Bibliotek som lånte ut «ateistisk litteratur» fikk kjeft. De arrangerte fotballeire for å misjonere. De var moralpoliti.

De moderate ble kastet rett ut av toppledelsen i Hamas — Erik Skare

Palestinsk Islamsk jihad, derimot, brydde seg ikke om hvordan du gikk kledd eller om du drakk alkohol. De mente at islamistene ikke bare skulle delta i den væpna kampen mot Israel, men lede den. Særlig med inspirasjon fra den iranske revolusjonen i 1979.

Erik Skare peker på at spørsmålet om voldsbruk og væpnet kamp var svært kontroversielt på den tiden. Det førte til slåsskamper i moskeen og sykehusopphold.

Hamas forsto ikke : – Typisk palestinsk feilslutning

Erik Skare mener Hamas undervurderte det han kaller det generasjonelle traumet hos israelerne. Det brutale terrorangrepet 7. oktober vekket Holocaust-traumer og enormt sterke følelser i det israelske samfunnet.

– Det er en typisk palestinsk feilslutning, sier Skare, som mener at det israelske angrepet på Gazastripa var like mye emosjonelt som strategisk.

– Og like mye drevet av hevn som tanken om at nå måtte Hamas knuses. man undervurderer selve kjernen til Israel, som handler om at det skal være en trygg havn for alle jøder, sier han.

Skare mener at alle angrep og selvmordsaksjoner gjennom den årelange konflikten ikke har splittet det israelske samfunnet, tvert imot.

– Jeg frykter at det israelske samfunnet går enda mer til høyre. Vi ser nå langt større grad av aksept for en utslettelse av det palestinske folket. Høyreekstreme, rent fascistiske elementer i den israelske regjeringen som sier «det er nå eller aldri, nå skal Gaza etnisk renses, og vi må annektere Vestbredden».

Et par dager etter intervjuet kom meldingen om at Israels statsminister Benjamin Netanyahu trapper opp krigen, og vil ikke trekke seg tilbake igjen fra områdene de tar kontroll over.

Finansminister Bezalel Smotrich fulgte opp og sa: – Gaza kommer til å bli helt ødelagt. Sivile kommer til å bli sendt sørover, til en humanitær sone uten Hamas eller terrorisme, og derfra skal de begynne å reise i stort antall til tredjeland.

– Israel blir mindre opptatt av konflikthåndtering og blir mer tung, ideologisk retta og mer territorielt ambisiøs. Ikke bare på Vestbredden og Gaza, men også Golanhøydene, kommenterer Skare.

Jeg frykter at det israelske samfunnet går enda mer til høyre. Vi ser nå langt større grad av aksept for en utslettelse av det palestinske folket — Erik Skare

Har blitt kalt «antisemittisk rotte»

Han merker selv at det «enormt polariserte ordskiftet» har blitt langt mer kompromissløst etter 7. oktober. Han er kalt «antisemittisk rotte» og «jødehater». At han hvitvasker Hamas, fordi han skriver at Hamas var åpne for en tostatsløsning.

Men etter 7. oktober har Skare fått mer hets fra palestinavenner. Han ble kalt en «ekte søppelkasse» av en Palestina-aktivist på sms mens han hentet i barnehagen. Allerede før boka ble gitt ut fikk han kritikk for tittelen for at den ikke sterkt nok legger ansvaret på den israelske okkupasjonen.

– Det er ubehagelig, men jeg føler det er min plikt som akademiker å formidle forskning og kunnskap. Men man blir sliten og jeg passer veldig på hvordan jeg ordlegger meg.

