Oslo Pride vil kutte bånd til Foreningen Fri

– Oslo Pride forvalter budskapene til pride-ene over hele verden, som er «Vær den du er. Elsk den du vil». Fri er en medlemsorganisasjon som stemmer over et politisk program, med politiske prioriteringer.

Det sier Dan Bjørke, daglig leder i Oslo Pride, til Klassekampen. Norges største Pride-feiring ønsker nå å bli en uavhengig stiftelse.

Bjørke begrunner ønsket om å kutte de formelle båndene til Foreningen Fri med et behov for å klargjøre deres ulike rollene de har.

Pride og regnbueflagget blir gjerne koblet til kontroversielle sider ved Fri sitt politiske program i den politiske debatten.

Et nylig eksempel på dette er KrFs vedtak om å forby offentlige skoler å flagge med andre flagg enn de norske, samiske og kvenske. Det har blitt lest som et forbud mot regnbueflagget i offentlige skoler.

PRIDE-SJEF: Oslo-Pride sjef Dan Bjørke i paraden sammen med daværende justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) (Frederik Ringnes/NTB)

Spent på situasjon der Fris politikk ikke kan brukes mot Pride

Det var på årsmøtet til Oslo og Viken Fri i februar at Oslo Pride ba om å få bli en uavhengig stiftelse, ifølge Klassekampen.

Foreningen Fri og dens forløpere har vært med på å arrangere Pride i Oslo helt siden 1974, skriver avisa. Det er med andre ord et historisk bånd som nå kan bli kuttet.

– Det skal bli spennende å se hva slags argumenter mot Pride som dukker opp hvis de ikke kan bruke Fris politikk som argument, sier Dan Bjørke.

Oslo Pride er i dag et aksjeselskap der alle aksjene eies av Foreningen Fri Oslo og Viken.

Før en prosess i retning løsrivelse kan begynne skal medlemmene i Fri Oslo og Viken komme med innspill om en eventuell ny organisasjonsform.

Vil favne hele bredden i det skeive miljøet

Oslo Pride-leder Dan Bjørke avviser ­imidlertid at hensikten bak ønsket om et mer uavhengig Oslo Pride er å gjøre festivalen mindre politisk og mer av en folkefest.

Samtidig påpeker han Oslo Pride skal være en plattform som samler hele bredden av det skeive miljøet.

– I tillegg skal vi favne om alle andre i samfunnet som deler verdibudskapet til Pride.