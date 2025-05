– Norge bør være et fristed for mennesker som forfølges på grunn av sin kjønnsidentitet.

Det sier politikeren Karina Ødegård fra Miljøpartiet de Grønne til Vårt Land. Hun kan bli norgeshistoriens første transperson på Stortinget, og fikk i april i år stor oppmerksomhet om sitt forslag om å gi asyl til amerikanske transpersoner. Forslaget ble hastevedtatt av landsstyret i MDG.

I et intervju med Aftenposten sammenliknet hun behandlingen av seksuelle minoriteter i USA etter Donald Trump ble innsatt som president, med forfølgelsen de ble utsatt for i Tyskland i mellomkrigstiden.

Dette intervjuet ble plukket opp av det internasjonale nettstedet Pink News, som formidler nyheter tilknyttet LHBT-feltet.

I etterkant har Ødegård mottatt en rekke henvendelser fra amerikanske transpersoner som ønsker å søke asyl i Norge.

Risikerer bøter og fengsel

– Mange føler en veldig bekymring i sitt eget lokalsamfunn, og føler at det blir vanskeligere og vanskeligere å leve som transperson, forteller hun.

Ødegård, som er lokalpolitiker i Lunner på Hadeland, forteller at flere tar kontakt for å takke henne.

I USA er det vanskeligere enn før å gå under radaren som transperson, mener MDG-politikeren. Hun peker på at samme dag som Donald Trump inntok det ovale kontor, skrev han under en presidentordre som sier at det kun finnes to kjønn.

Dette førte til at det kun er mulig å bli registrert som mann eller kvinne i amerikanske pass, og at kjønnet i passet skal samsvaret med kjønnet man er født med.

– Hva skjer når du ser på et pass hvor det står «mann», men man ser en kvinne stå foran seg? Det skaper mer trøbbel fordi man hele tiden «outes».

Med «outing», mener Ødegård å avsløre noens kjønnsidentitet eller seksuelle orientering uten deres samtykke.

I noen stater risikerer også transpersoner å bøtelegges med opp til 10.000 norske kroner eller å fengsles dersom de går på et annet toalett enn til det kjønnet man er biologisk født med.

Trump 100 Days PRESIDENTORDRE: USAs president Donald Trump signerte en presidentordre som sier at det kun finnes to kjønn samme dag som han inntok Det hvite hus. (Evan Vucci/AP)

Minst én planlegger å reise til Norge

MDG-politikeren har blitt kontaktet av omkring 15 personer. Vårt Land kjenner ikke identiteten deres, som har blitt anonymisert av sikkerhetsgrunner.

Minst én av dem har fortalt Ødegård at hen planlegger å reise til Norge for å søke asyl.

– Det er viktig for oss at vi ikke oppfordrer dem til noen ting, det må være deres egen beslutning. Vi henviser til Utlendingsdirektoratet og Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (NOAS), slik at de selv kan hente informasjon om en eventuell asylprosess.

– Hvordan vil denne ordningen fungere i praksis? Må man være transperson for å kvalifisere? Hva med ikke-binære, for eksempel?

– Asylretten skal være basert på individuell vurdering. Det vi ber om, er at norske myndigheter blir observante på at det ikke er trygt å leve utenfor kjønnsnormene i store deler av USA. Det gjelder både transpersoner og ikke-binære, sier Ødegård.

Noen av personene som har tatt kontakt med Ødegård og MDG er fra Storbritannia. I april i år ble det vedtatt av britisk høyesterett at kjønn skal forstås som biologisk kjønn i loven.

– Det er veldig skremmende for meg som transperson at min eksistens blir blinket ut som en ikke-verdig eksistens i flere land, forteller hun.

---

MDG

Har landsmøte torsdag-søndag.

Karina Ødegård fra Oppland valgkrets – er andrekandidat på stortingslista – ønsker å få inn et punkt i det nye partiprogrammet: «Uttrykke sterk bekymring over økende forfølgelse av transpersoner i land der myndighetene aktivt fratar transpersoner grunnleggende rettigheter gjennom lovendringer, diskriminering og hatretorikk, og gi asyl og beskyttelse til transpersoner som utsettes for slik forfølgelse på grunn av sin kjønnsidentitet.»

---

Ser en økning i hatefull retorikk

Også her hjemme i Norge frykter Ødegård at utviklingen går feil vei.

– Jeg ser en mye mer hatefull retorikk i dag som er basert på feilinformasjon, spesielt mot regnbueflagget.

Hun er redd for at slik retorikk får større legitimitet på grunn av situasjonen i USA.

– Det legges til grunn at fordi du er transkvinne, er du per definisjon overgriper og skal for eksempel ikke ha noe med barn å gjøre. Heldigvis er ikke folk flest helt der, men vi ser den typen retorikk oppstå her i Norge også.

Statsministeren diskuterer Ukraina med parlamentariske ledere POSITIV: MDG-leder Arild Hermstad vil åpne for å gi transpersoner asyl i Norge. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

– Behovet for asyl er stort og økende

MDG-leder Arild Hermstad stiller seg bak Ødegård i saken om å gi transpersoner asyl i Norge.

– Det er sterkt å motta et slikt rop om hjelp fra et menneske som er forfulgt i USA. Hen har ikke gjort noe annet enn å ønske å være seg selv. Det viser tydelig at behovet for asyl for transpersoner er stort og økende i USA, sier han på e-post til Vårt Land.

– Vi ser en økende anti-trans-retorikk i Norge, og vi må være på vakt. Dette handler ikke om politikk eller ideologi – det handler om menneskers liv og verdighet, sier partilederen.