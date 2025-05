KrF og Venstre under sperregrensen på ny måling

Der borgerlige partiene får til sammen 78 mandater på målingen InFact har gjort for Nettavisen. Til sammenligning kan den ikke-borgerlige siden – med et Arbeiderparti stabilt rundt 29 prosent – boltre seg i 91 mandater.

I målingen får KrF 3 prosent oppslutning, noe som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng.

Det har kommet flere nye målinger det siste døgnet. De viser sprikende resultater for KrF.

I går kom Norstats mai-måling for Vårt Land, NRK og Dagbladet. Den viste lavere oppslutning for KrF enn Nettavisen sin måling. Her fikk partiet bare 2,3 prosent i oppslutning, og er dermed langt under sperregrensen. Fallet er på hele 0,9 prosentpoeng.

På tirsdag kom også TV 2 med en ny måling. Her var både Venstre og KrF rett over sperregrensen med henholdsvis 4,2 og 4,6 prosent.