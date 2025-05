ROGALAND: – Jeg så deg på Harm og Hegseth! Du gikk virkelig inn i løvens hule, jeg ble veldig imponert.

Russen Sander Løge (19) har nettopp vært på et møte med Konservativt-nestleder Truls Olufsen-Mehus på Lundeneset videregående skole i Ølensvåg i Rogaland.

Han viser til et intervju med VGTV-duoen Vegard Harm og Morten Hegseth hvor Olufsen-Mehus diskuterte Pride med debattant og komiker Sofie Frøysaa.

Løge er en av over tjue elever som møtte opp for å høre den kristenkonservative politikeren snakke denne tirsdags ettermiddagen. De fikk høre om innvandring, Israel, abort. Og Olufsen-Mehus’ hjertesak: kjønn.

STARSTRUCK: Russen Sander Løge (19) ville ta bilde med Truls Olufsen-Mehus. Kompisen Peter Schmidt tar bilde med telefonen. (Sindre Deschington)

– Det er forfriskende at det her er folk som kjemper for det samme verdigrunnlaget som Bibelen, sier Løge til Vårt Land.

Han og kompisen Peter Schmidt (19) er begge nysgjerrige på hva politikeren har å si. De er ikledd blå russedresser med ermene knytt rundt livet.

Både Løge og Schmidt skal stemme for første gang ved stortingsvalget i september i år.

Begge to vurderer å stemme Konservativt.

Jakter på de unge guttene

Og velgerne som disse russeguttene er midt i målgruppen for Konservativt: Unge, verdikonservative og kristne.

– Hovedmålgruppen vår er menn under 40. Vi vet at de ikke abonnerer på aviser, og de hører heller på podkaster og ser på TikTok enn å se på Debatten på NRK. De danner seg derfor et annet verdensbilde, som gjør at de ser mange av de samme utfordringene som vi ser, sier Olufsen-Mehus til Vårt Land.

Slike unge menn som Olufsen-Mehus beskriver, kan også karakteriseres som en mannosfære.

VALGKAMP: Truls Olufsen-Mehus gjør klar til et møte med elevene på Lundeneset videregående skole. – Jeg opplever at de unge mennene ønsker tydelige, konkrete svar, sier politikeren. (Sindre Deschington)

Ifølge Store norske leksikon defineres mannosfæren som en samlebetegnelse for en rekke forskjellige antifeministiske nettfora, blogger, sosiale mediekanaler og podkaster. I denne sfæren dyrkes ofte en spesifikk form for maskulinitet som favoriserer dominans og styrke, og støtter opp om tradisjonelle kjønnsroller.

Disse unge velgerne er en av de mest ettertraktede målgruppene for norske partier. Også KrF har unge, verdibevisste menn i kikkerten.

Konservativt er størst blant småpartiene med en oppslutning på 1,5 prosent, viser Vårt Lands ferske maimåling. De stjeler velgere fra både KrF, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Norgesdemokratene.

I mars meldte Vårt Land at Konservartivt utgjør en reell trussel mot KrF, som risikerer å falle under sperregrensa ved det stortingsvalget i september.

NYSGJERRIGE: Både Sander Løge (t.v.) og Peter Schmidt vurderer å stemme Konservativt i høst. – Men jeg kommer nok ikke til å bestemme meg før rett før, medgir Løge. (Sindre Deschington)

Styres av aborttall

For å finne de unge mennene har den ferske Konservativt-nestlederen dratt på turné under navnet «Det kulturelle forfallet» i Rogaland. Majoriteten av stoppestedene er skoler. Internatskolene Tryggheim videregående skole på Jæren og Lundeneset videregående skole i Ølensvåg er viktige for Olufsen-Mehus å besøke.

Grunnen for at Konservativt satser stort i Rogaland, er at fylket er det mest konservative i landet, ifølge Olufsen-Mehus. Dette har han funnet ut ved å se på aborttallene: Færrest tar abort i Rogaland. Dette indikerer at fylket er mest konservativt, mener han.

Både Tryggheim og Lundeneset er kristne friskoler som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Undervisningen preges av kristen tro: Med morgenandakter og flere fag som vektlegger kristendommen og den kristne kulturarv.

SKOLEBESØK: Truls Olufsen-Mehus blir vist rundt av læreren som har ordensvakt på Lundeneset videregående skole denne tirsdagen. De spaserer ned til brygga ved fjorden. (Sindre Deschington)

Lundeneset ligger plassert ved bredden til Ølsfjorden. På hver side tårner høye fjell som tatt rett ut fra et nasjonalromantisk maleri.

Kun én ting bryter idyllen: Vegg i vegg med internatskolen ligger verftet Westcon Yards, som driver vedlikehold på oljeplattformer fra Nordsjøen. Kontinuerlig lyder dunking, metallisk skraping og piping fra maskiner.

Truls Olufsen-Mehus (43)

Fra Hammerfest i Finnmark.

Førstekandidaten til Konservativt i Rogaland, og nyvalgt nestleder i partiet.

Meldte seg ut at Kristelig Folkeparti i mars 2024, og meldte seg inn i Konservativt august samme år.

Hjertesak: Å bekjempe «radikal kjønnsteori», som vil si å blant annet fjerne kjønn og legning fra læreplanen i norske skoler.

Konservativt mener at å være født i feil kropp er en myte: At det finnes kun to kjønn, og at det er umulig å bytte kjønn.

En konservativ vind

Høyrevridningen kan sees på som et tegn i tiden: Flere medier har erklært at det skyller en høyrebølge over landet.

Fremskrittspartiet vant skolevalget i 2023. Før jul meldte TV2 at 41,3 prosent av de yngste, mannlige velgerne vil stemme samme parti.

Hva er det de konservative kreftene på høyresiden får til, som venstresiden mangler?

Spør vi blårussen Løge og Schmidt, er svaret at Olufsen-Mehus tør å si hva han mener, uten å være redd for å bli stemplet som politisk ukorrekt.

– Føler dere noen ganger at dere ikke tør å si hva dere mener?

– Her på skolen er det jo greit, det er ganske mange som er enige med oss. Men i mer åpne omstendigheter blir det litt vanskeligere, forteller Schmidt.

NYFRELST: Mathias Reinhartsen (23) fikk nylig øynene opp for Konservativt. Han deltar på folkemøtet i Karmøy kulturhus. (Sindre Deschington)

Den neste generasjonen

Dagen før skolebesøket, taler Olufsen-Mehus til en ganske annen forsamling. Konservativt har invitert til folkemøte på Karmøy Kulturhus i Åkrehamn, ytterst på den forblåste øya.

De oppmøtte denne mandagen er av en noe annen demografi: Snittalderen er betraktelig høyere enn på Lundeneset videregående skole.

På programmet er et to timers foredrag fra Olufsen-Mehus, etterfulgt av sveler, gulrotkake og kaffe i naborommet.

Auditoriet i kulturhuset er smekkfullt. Og blant de gråhårede, er et par unge menn i tjueårene.

UNGE: Espen Andreassen (t.v.) og Mathias Reinhartsen drar ned alderssnittet drastisk på folkemøtet med Konservativt. Men de opplever at politikken treffer andre unge menn som dem selv. (Sindre Deschington)

Mathias Reinhardtsen (23) og Espen Andreassen (29) står i døra for å motta de frammøtte med flygeblader. Andreassen, som selv er fra Åkrehamn, har vært medlem av Konservativt siden i fjor høst. Reinhardtsen fra Vennesla meldte seg inn for et par måneder siden, etter å ha fått opp partiet på NRKs valgomat.

Reinhartsen forteller at han meldte seg inn i Konservativt på grunn av «sunn fornuft».

– Når jeg skal få barn, vil jeg ikke at de skal bli opplært på skolen at de kan være et annet kjønn enn de er. Det finnes kun to kjønn, mann og kvinne. Og slik har det alltid vært, sier sørlendingen.

Andreassen mener det er viktig å bekjempe det grønne skiftet, noe han er glad for at Konservativt gjør.

– Vi må ut av Parisavtalen. Det grønne skiftet er egentlig bare tull og mas. Norge blir kjørt i grøfta om det skal fortsette.

KLIMAKRITISK: Espen Andreassen frykter norsk industri vil drepes dersom det grønne skiftet fortsetter. (Sindre Deschington)

En norsk fallitterklæring

Etter alle møtedeltakerne finner seg en plass i auditoriet, begynner Olufsen-Mehus sitt foredrag. Ved hjelp av en mengde statistikk maler han opp et bilde av et norsk samfunn i fallitt:

Synkende fødselstall og stigende abort- og selvmordstall. Færre unge gifter seg, og flere er samboere. Færre får barn tidlig, det har blitt vanligere med flere og flere sexpartnere.

Det gispes i salen, noen klapper og andre roper «amen» når politikeren snakker.

Og skylden? Den legger han på den seksuelle frigjøringen på 1970-tallet.

– 1971 er det siste året det gikk oppover i Norge, forteller Olufsen-Mehus.

Hva skjedde i 1972? Da ble det lovlig å leve ugift som samboere i Norge. Dette, som Olufsen-Mehus kaller «konkubinatloven», markerte startskuddet på det kulturelle forfallet.

I årene som fulgte var det ikke lenger straffbart å være homofil og abort ble legalisert. Konservativt-nestlederen ser dette i sammenheng med at alderen for seksuell debut har sunket, flere tar aborter og færre gifter seg.

STATISTIKK: Mange Karmøybuinger hadde samlet seg for å høre på Truls Olufsen-Mehus' snakke om det kulturelle forfallet. (Sindre Deschington)

Hvis ingenting gjøres, vil dette føre til at 45 prosent av kvinner vil være single og barnløse innen 2030, frykter Olufsen-Mehus. Han viser til filmen Birthgap av demografen Stephen Shaw, som har blitt omfavnet av flere på den konservative høyresiden globalt.

Olufsen-Mehus viser en graf laget med ChatGPT med utgangspunkt i regjeringens perspektivmelding fra 2024, som han bruker som bevis for at det vil være flere innvandrere enn etniske nordmenn i Norge før år 2080.

Etter hvert retter Olufsen-Mehus oppmerksomheten mot det som er hans primærsak: «radikal kjønnsideologi».

Han leser opp sitater fra ulike statlige nettsider om barn og seksualitet – som denne fra Ung.no, en nettside for barn og unge som er drevet av Bufdir:

«Dersom du kjenner at kjønnet du ble registrert som ikke føles riktig, eller du ikke trives med det kjønnet du ble registrert som, er det du som har rett til å definere deg.»

Når Olufsen-Mehus leser dette opp, begynner salen å le.

VEKKELSE: Truls Olufsen-Mehus oppfordrer de oppmøtte til å si sannheten i møte med «radikal kjønnsideologi». Han møtes med applaus og latter. (Sindre Deschington)

Keiserens nye klær

Hvilke løsninger presenterer Olufsen-Mehus for å stanse det kulturelle forfallet?

Én ting: Vekkelse.

Dersom man vet hva som er sant, men velger å la være å si noe, lyver man, mener Konservativt-politikeren.

– Når keiseren står uten klær, må én begynne med å si det. Så følger resten etter, sier han til publikum.

ENGASJERT: Mathias Reinhartsen har tatt bussen fra Haugesund til Åkrehamn for å delta på møtet. Han synes det er stas å ha møtt Konservativt-nestlederen. (Sindre Deschington)

Etter foredraget settes det fram kaffe og søt bakst. Sørlendingen Reinhartsen forteller at presentasjonen har gjort inntrykk.

– Jeg har tre små søsken, mamma og pappa som jeg elsker. Jeg vil ikke at radikal kjønnsideologi skal spres rundt til små unger, eller at de skal tro at verden skal gå under om fem år på grunn av klimaendringene.

– Føler du et behov for å beskytte familien din mot slike holdninger?

– Absolutt. Jeg tror Konservativt inspirerer mange unge menn som meg selv til å ta et valg om hva som er rett og riktig for samfunnet, avslutter Reinhartsen.

FRISTENDE: Bjørn Erik Ingebrigtsen er elev på Lundeneset, og innrømmer at han syns partinavnet Konservativt er lokkende. Men han understreker at hans kristne verdier ikke representeres av dem. (Sindre Deschington)

Ukristelig innvandringspolitikk

Tilbake på Lundeneset videregående skole i Ølensvåg sitter to skoleelever på benkene utenfor hovedinngangen. Sola skinner, men det går en kald vind gjennom skolegården.

Elevene Bjørn Erik Ingebrigtsen (19) og Serina Victoria Ådnanes (18) er begge aktive i Vindafjord KrFU, og har flyttet til internatskolen fra henholdsvis Sandnes og Bømlo. De er to av mange KrFU-ere på skolen.

De mener Konservativt ikke representerer deres kristne verdier.

PRIDE: Russen Serina Victoria Ådnanes mener det kun finnes to kjønn. Derfor er hun glad for at KrF nå går i en mer konservativ retning i møte med Pride. (Sindre Deschington)

– Mye av det de snakker om er ikke bibelsk. Det at de for eksempel vil ha en strengere innvandringspolitikk ved å prioritere kristne innvandrere. Et kristent perspektiv på det vil jo tilsi at vi bør slippe dem inn, sier Ingebrigtsen.

Han innrømmer likevel at navnet Konservativt er lokkende, fordi han også ønsker en mer konservativ politikk.

Nylig hadde KrF landsmøte, hvor de blant annet gikk inn for et forbud mot Pride-flagg i skoler og barnehager. Både Ingebrigtsen og Ådnanes er glade for at KrF går i en mer konservativ retning.

– Jeg er opptatt av at det kun finnes to kjønn, for eksempel. Det syns jeg er viktig, sier Ådnanes.

– De tør å stå sterkere i sensitive debatter, sier Ingebrigtsen.

– At de har blitt tøffere, rett og slett?

– Ja.