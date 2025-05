Flere drept i angrep

Pakistan hevder at minst 26 sivile er drept i indiske angrep i Muzaffarabad på pakistansk side i Kashmir, hvorav flere av dem skal være kvinner og barn. India hevder samtidig at minst åtte sivile er drept på deres side i pakistanske angrep.

I tillegg er flere titalls såret på begge sider, ifølge myndigheter i begge land.

India sier at deres angrep var rettet mot det de kaller terroristleire. Totalt skal ni slike leirer ha blitt ødelagt. En talsperson for det indiske militæret sier at målene «ble valgt for å unngå skader på sivile og sivil infrastruktur».

En talsmann for det pakistanske militæret sier på sin side at det indiske angrepet blant annet rammet et vannkraftverk. Talsmannen sier også at de allerede har svart på angrepet og hevder at fem indiske jagerfly er skutt ned i grenseområder i Kashmir.

– En krigshandling

Pakistans statsminister Shebahz Sharif fordømmer det indiske angrepet og kaller det en krigshandling.

– Pakistan har rett til å gi et robust svar på denne krigshandlingen begått av India, sier han.

Statsministeren kalte onsdag morgen inn til et hastemøte om sikkerhetssituasjonen, og Punjab-provinsen i Pakistan har erklært unntakstilstand. I de indiske områdene Jammu og Kashmir er skoler stengt onsdag som følge av sikkerhetssituasjonen.

Modi utsetter Norge-tur

Indias statsminister Narendra Modi skulle etter planen besøke Norge neste uke, men denne turen nå utsatt. Det er også tilfellet for reiser til Kroatia og Nederland.

Statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor sier til NRK at det ikke er avtalt dato for et eventuelt nytt besøk.

Fra før har Modi også avlyst en tur til Russland, der han skulle overvære militærparaden på seiersdagen 9. mai.

Eide og Støre: Bekymret

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier han er bekymret over utviklingen i Kashmir.

– Vi har fulgt nøye med på den økte spenningen mellom landene, og vi er bekymret over den eskaleringen som nå finner sted med militære virkemidler, sier han i en kommentar til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i likhet med Eide bekymret for den spente situasjonen.

– Det er veldig urovekkende, det er et av de konfliktområdene i verden som har vært bekymringsfullt i mange, mange år. Det er det nå også, sier han til NRK.

Ber om tilbakeholdenhet

Både Eide og Støre tar til orde for tilbakeholdenhet, noe også Kina og USA har gjort. Sistnevntes president har kalt opptrappingen «en skam» og sagt at han håper kampene raskt tar slutt.

Det indiske angrepet ble gjennomført som svar på at 26 turister ble drept på indisk side i Kashmir i forrige måned. India har anklaget Pakistan for å stå bak, noe landet nekter for.









