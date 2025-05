LO-forbund vil ha full boikott av Israel – kan ramme egne hjelpeprosjekter

Det er Fagforbundet som med sine 400.000 medlemmer går inn for å endre arbeidsprogrammet til LO, skriver NRK.

De foreslår at LO skal jobbe for en full internasjonal boikott av Israel for å ramme landet økonomisk fram til okkupasjonen av palestinske områder opphører. Forslaget ble debattert på LO-kongressen i Oslo tirsdag.

Den avtroppende LO-lederen har imidlertid advart mot en slik spissformulert holdning. Følsvik sa da hun holdt sin åpningstale på kongressen mandag at en boikott vil ramme bistandsprosjekter som LO selv opererer i de palestinske områdene.

– Vi har fått med oss regjeringen på å overta ansvaret for et program som opprinnelig amerikansk fagbevegelse hadde, men som ble stoppet da Trump stoppet all støtte til utviklingshjelp. Det programmet kan vi ikke gjennomføre hvis vi får et boikottvedtak her på kongressen, sier Følsvik til NRK.

I et eget forslag til kongressen skriver LOs sekretariat at de vil ha et lovforbud mot at norske myndigheter, næringsliv og oljefondet kan drive handel og investeringer i selskaper som bidrar til den israelske okkupasjonen av palestinske områder og på Gaza. LO-ledelsen vil videre ha forbud mot våpenhandel, samt en boikott av israelske kultur-, sports- og akademiske institusjoner som støtter okkupasjonen.

