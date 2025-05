Norstats mai-måling for Vårt Land, NRK og Dagbladet viser rødgrønt flertall, men for det minste partiet på borgerlig side pågår et stort drama:

Velgerne rømmer fra KrF bare dager etter et landsmøte der partiet vedtok et nytt og omstridt «regnbueflaggforbud» til store overskrifter i pressen.

KrF går på en smell og får nå 2,3 prosent i oppslutning. Fallet er på hele 0,9 prosentpoeng. Tilbakegangen er nær det statistisk sikre.

Utfordreren Konservativt får derimot rekordtall hos Vårt Land: Med 1,5 prosent og fremgang på 0,8 prosentpoeng nærmer partiet seg nå KrFs oppslutning.

– Det er et overraskende dårlig resultat for KrF, sier valgforsker Johannes Bergh til Vårt Land.

Det store bildet: Ap svever høyt mens Høyre er i hengemyra

Fortsatt er Arbeiderpartiet størst med 28,4 prosent, ørlitt fram. På borgerlig side kniver fortsatt Høyre og Frp om å være størst.

Tidligere statsminister Erna Solbergs parti noterer seg for nok en måned under 20-tallet hos Vårt Land. Med en oppslutning på 19,1 prosent står Høyre i praksis på stedet hvil.

Høyres tall viser svakheter: Bare 56 prosent av partiets 2021-velgere ville stemt Høyre på nytt. Hele 130.000 av dem foretrekker nå Fremskrittspartiet, som får 20,3 prosent i mai.

– For Høyre er det ingen grunn til å være fornøyd. De har hatt høy troverdighet som styringsparti i urolige tider, men klarer altså foreløpig ikke å mobilisere mer, sier valgforsker Bergh.

Ellers er bildet relativt stabilt i norsk politikk sammenlignet med Vårt Lands forrige måling i april, påpeker forskningslederen ved Institutt for samfunnsforskning.

– Dette er nok en solid måling for Ap og en stabil måling til fordel for de rødgrønne. Men det er rimelig jevnt. Det skal ikke store bevegelser til før det skifter, sier Bergh.

Dermed kan det på ny bli de små partiene – KrF og Venstre, Rødt og MDG – sin kamp mot sperregrensene som avgjør om det blir borgerlig eller rødgrønn seier.

Flaggsjokk for KrFs velgere? Stikker til verdiliberale partier

Men for KrF går det alvorlig feil vei i kampen for å komme over sperregrensen på fire prosent ved valget i september. Partiet må nesten doble seg for å nå målet.

2,3 prosent er KrFs nest verste måling noensinne hos Vårt Land. Partiet ville fått bare én ensom stortingsrepresentant ifra Rogaland.

Norstat-målingen er en av de første som er tatt opp etter KrFs landsmøte i Bergen.

På landsmøtet dominerte én sak bildet av partiet mediene: KrFs vedtak om å forby andre flagg ved offentlige skoler enn det norske, samiske og kvenske.

Vedtaket ble lest som et forbud mot regnbueflagget i offentlige skoler.

Tallene i målingen viser at KrF taper stort til Høyre (13.000 velgere). Og at andelen «på gjerdet» (10.000) er større enn noen gang tidligere i år.

Samtidig taper KrF et stort antall velgere til «verdiliberale» partier. Totalt 13.000 ville heller stemt på Venstre, SV eller Rødt hvis det var valg nå.

Bare halvparten av dem som stemte KrF ved krisevalget i 2021, ville gjort det igjen i dag. KrF vinner ingen fra andre partier. Heller ikke fra Sp, som KrF i vår har hentet velgere fra.

VAKTE OPPSIKT: Det var få pressefolk på KrFs landsmøte i Bergen. Men medieavtrykket ble likevel stort, som følge av flere spisse vedtak. Flaggforbudet var et av dem. (Paul S. Amundsen/NTB)

Johannes Bergh: – Velgerne omfavner ikke utspillene

Kristelig Folkeparti gikk tirsdag ut med nyheten i VG om at de har mottatt en bombetrussel mot sitt landskontor.

– Vi varslet derfor PST så raskt vi ble gjort kjent med dette. Saken er nå under etterforskning, sier partileder Dag-Inge Ulstein til avisa.

Nestleder Jorunn Gleditsch Lossius kommenterer Vårt Lands galluptall for KrF:

– Dette er ikke et sted vi skal ligge. Vi tar det på alvor og har langt større ambisjoner enn dette. Jeg er helt sikker på at KrF kommer til å mobilisere inn mot valget, sier hun.

Lossius sier KrF merker et stort engasjement rundt partiet. Hun tror velgerne «setter pris på at vi er tydelig i vår politikk».

Valgforsker Johannes Bergh kaller derimot situasjonen «dramatisk» for KrF:

– KrF har vært synlig i mediene i det siste og hatt politiske utspill. Man kan absolutt si at det foreløpige svaret fra velgerne er at de ikke omfavner disse utspillene.

Bergh sier det kan være andre saker velgerne etterspør fra KrF enn de som har preget mediebildet etter landsmøtet.

RIVALEN: Erik Selle under Konservativts landsmøte i Stavanger, som fant sted samme helg som KrF avviklet sitt. Politisk er Konservativt plassert klart til høyre for KrF. (Herman Frantzen)

Konservativt nærmer seg KrF: – Satsing har gitt resultater

Nå skiller bare 0,8 prosentpoeng KrF fra den kristenkonservative utfordreren Konservativt, viser Vårt Lands måling.

Ved forrige stortingsvalg var de en miniputt med 0,4 prosent av velgerne i folden. Nå er de størst blant de minste partiene og har overtatt plassen Industri- og næringspartiet hadde før.

Konservativt henter vel å merke «bare» 5.000 velgere fra KrF. Partiet vinner langt mer fra Frp (8.700), Senterpartiet (6.800) og aller mest fra Norgesdemokratene (13.000).

– Det er gledelig å se stabil klatring på meningsmålingene. Jeg tror den vil fortsette inn mot valget, sier partileder Erik Selle til Vårt Land.

Han mener Konservativt løftes av «den generelle konservative vinden i Vesten»

– Så tror jeg vår strategiske satsing på sosiale medier gir resultater, og det viser viktigheten av fri informasjon i demokratiet, sier Selle.

Hva med «røkla»? Rødt bykser mens Sp faller

For to av partiene på Stortinget er situasjonen snudd på hodet sammenlignet med aprilmålingen, som ble gjort før påske:

Rødt er nå gallupvinner og vokser med 1,8 prosentpoeng til 5,5 prosent. Partiet forlater posisjonen under sperregrensen.

Sp forlater syvtallet og faller til 5,3 prosent – tilbake til nivået fra tiden etter at de forlot regjeringen.

Venstre berger seg hårfint over sperregrensen med fire prosent mens MDG fortsatt strever på 3,1 prosent før partiets landsmøte starter på torsdag.

Etter to måneder på rad på sekstallet, hever SV seg nå til en oppslutning på 7,1 prosent.

Ingen av endringene i Vårt Lands måling er utenfor feilmarginen. Men uvanlig mange av dem er bare hårfint unna denne grensen for når en endring anses som statistisk sikker.