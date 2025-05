– Jeg kan bekrefte at vi har fått inn en bombetrussel mot KrFs hovedkontor, og varslet derfor PST så raskt vi ble gjort kjent med dette. Saken er nå under etterforskning, og vi er trygge på at saken håndteres på en god måte, sier KrFs partileder Dag Inge Ulstein til VG.

Han ønsker av etterforskningsmessige grunner ikke oppgi når de mottok trusselen. NTB prøver å komme i kontakt med PST om trusselen.

KrFs kommunikasjonsavdeling har ingen ytterligere kommentar til saken.