Onsdag forrige uke foreslo byrådet i Bergen å legge ned syv skoler i byen. Det melder BT.

I Åsane bydel foreslås det å legge ned to barneskoler til høsten. Det har fått organisasjonen Åsane Kristne Skole AS til å tenke nytt.

Ønske fra foreldre

– Mange foreldre ønsker at det skal opprettes kristen barneskole. Derfor opprettet vi et selskap og leverte inn en søknad til Udir 1. februar, sier leder Magnus Villanger til BT.

Ifølge Villanger har organisasjonen søkt om å starte en kristen skole med plass til 120 elever.

Villanger forteller at flere barn i Åsane går i barnehager med kristent verdisyn, og at foreldrene er positivt til et kristent tilbud videre.

Villanger er kontaktperson i Åsane Kristne Skole AS og styremedlem i Passion Åsane, ifølge Proff.no.

Ap reagerer

Linn Engø fra Arbeiderpartiet reagerer på saken. Hun er leder for utvalget for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune. Til Bergens Tidene sier hun:

– Byrådet mener at det er dårlig ressursutnyttelse å ha ledige skoleplasser, samtidig er de positiv til at det opprettes en ny privat barneskole. Det gir ingen mening.