Massivt nederlag for Listhaug – Frp med historisk ja til surrogati i Norge

– Å nekte surrogati fordi noen kan misbruke ordningen, det er som å forby bilkjøring fordi noen kjører for fort. Og det er ikke politikk, det er frykt.

Det tordnet Frp-nestor og tidligere generalsekretær, Geir Mo, i landsmøtedebatten lørdag.

Han reagerte kraftig etter at partileder Sylvi Listhaug advarte partiet sitt mot å vedta å «tillate surrogati» og ta det inn i Frps nye partiprogram.

Hun advarte om at Frp da vil flytte en grense og at formuleringen legger veien åpen for å betale en kvinne for å bære fram andres barn. Det provoserte Geir Mo:

– Surrogati skal ikke være et marked. Det skal ikke være betalt. Og jeg må få lov å si, dirigenter, at jeg synes det var unødvendig av partilederne å antyde at de som er for å tegne dette i programmet, mener at vi skal tillate salg av barn. Det er ingen her som mener det i denne salen.

Sviende nederlag – stort flertall i Frp sa ja til surrogati

Søndag formiddag falt avgjørelsen: Fremskrittspartiets landsmøte vedtok å «tillate surrogati i Norge», slik flertallet i landsstyret hadde anbefalte på forhånd.

Avstemningen var på forhånd ventet å bli en thriller, men Vårt Land fikk i helgen signaler fra personer i Frp som hadde kartlagt stemningen i delegasjonene, som tydet på noe annet.

Ja-flertallet var overveldende og partileder Sylvi Listhaug synlig skuffet.. Vårt Land fulgte avstemningen på nært hold:

I stortingsgruppa til Frp var ja-flertallet overveldende.

I partiledelsen stemte nestleder Hans Andreas Limi nei og nestleder Terje Søviknes ja.

I resten av sentralstyret var det nesten bare Liv Gustavsen fra Akershus som stemte nei.

ØYEBLIKKET: Slik så det ut da Frps landsmøte stemte over å tillate surrogati. De som holdt rødes skilt i været stemte mot. (Per Anders Hoel)

Sylvi Listhaug etter nederlaget: – Visste flertallet lå et annet sted

Vårt Land traff Sylvi Listhaug bare få minutter etter den historiske avstemningen søndag.

– Flertallet for å tillate surrogati ble overveldende. Hvordan reagerer du på det?

– Det var egentlig helt som forventet. Men for meg var det veldig viktig å si fra hva mitt ståsted var. For jeg vet jo det at det er mange som deler det synet ute på grasrota, og også flere her, sier Frp-lederen.

– Det var jo veldig få i stortingsgruppen som stemte sammen med deg. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Nei, dette her er partidemokratiet som har talt. Da må folk få lov til å ha sin oppfatning, men for meg så var det veldig viktig å få fram at det finnes andre synspunkter på saken også. Det var derfor jeg valgte å ta ordet. Selv om jeg visste at det flertallet lå et annet sted der.

– Så det var viktig for deg å få sagt tydelig i fra i forkant?

– Det var fordi at det er en sak som jeg mener er viktig, og som jeg derfor ønsket å si min mening om, sier Listhaug.

Historisk: Frp er første som åpner for surrogati uten forbehold

Vedtaket gjør Frp til det første partiet i Norge som åpner for surrogati i sitt partiprogram uten å ta noen forbehold.

Fra før av har Venstre gått inn for å tillate såkalt altruistisk surrogati, det vil si at noen frivillig bærer fram en annens barn uten å tjene penger på det.

Fra talerstolen på Frps landsmøte åpnet likevel flere av talerne for at surrogati kan reguleres på ulike måter, selv om Frps nye programpunkt ikke sier noe om slike reguleringer. For eksempel Geir Mo:

– Hvorfor skal vi nekte en kvinne som frivillig og med medisinsk oppfølging ønsker å hjelpe noen andre med å få barn? Hva er det med det som er så vanskelig? Selvfølgelig skal vi ha regulering.

Den mangeårige generalsekretæren i Frp ristet i Sylv Listhaugs argumentasjon:

– Dette handler ikke om handel med kropp. Det handler om samtykke, om medmenneskelighet og om tillit til at voksne mennesker kan ta ansvarlige valg. Surrogati med regulering er ikke radikalt. Det er ansvarlig, det er solidarisk og det er på høy tid.

REAGERTE: Tidligere generalsekretær Geir Mo sammen med eks-partileder Siv Jensen på Frps landsmøte i 2023. (Fredrik Varfjell/NTB)

Oslo Frp-topp ut mot Listhaug og «moralistene i Bioteknologirådet»

Resultatet av avstemningen viser at stemningen har snudd i Frp siden 2017, som var sist gang landsmøtet stemte over å tillate surrogati.

Da vant neisiden med Sylvi Listhaug i spissen med 121 mot 103 stemmer.

I helgens surrogati-thriller viste Listhaug til at Bioteknologirådet fraråder å tillate surrogati på grunn av medisinsk risiko, usikkerhet om barnets beste og fare for press mot surrogatmor.

– Vedtaket som ligger her nå åpner for at man skal kunne akseptere betaling, og da mener jeg vi er helt på ville veier, sa Frp-lederen i helsedebatten lørdag formiddag.

Det fikk Oslos varaordfører, Julianne Ofstad, til å reagere:

– Dette partiet har alltid vært uenig med moralistene i Bioteknologirådet. Tror ikke partilederen at dette kan gjøres etisk forsvarlig i Norge?

Hun var en av delegatene som tok til talerstol denne helgen og varslet at de hadde snudd om surrogati.

– Surrogati skjer allerede, men er forbeholdt dem som har råd til å betale for det i utlandet. Det eneste riktige er å tillate det i Norge i etisk forsvarlige og ryddigere former, sa Ofstad.

JA-MANN: Stortingskandidat og fylkesleder i Vestfold Frp, Bjørn-Kristian Svendsrud, kjempet for å tillate surrogati. (Erlend Berge)

Startet med personlig appell fra tidligere FpU-leder

Alt fredag – landsmøtets første dag – kastet stortingskandidat og tidligere FpU-leder Bjørn Kristian Svendsrud seg inn i surrogatidebatten med en svært personlig appell.

– Noen ganger er politikk fjernt, andre ganger veldig nært. For halvannet år siden ble vi foreldre til verdens mest fantastiske lille gutt. Vårt lille mirakel ble mulig ved hjelp av surrogati, sa han fra talerstolen.

Før helgens landsmøte var både Senterpartiet og KrF ute i Vårt Land og advarte Frp mot å si ja til surrogati.

Etter søndagens vedtak reagerer KrF-leder Dag Inge Ulstein på at Frp «går på akkord med faglige anbefalinger».

– Surrogati gjør kvinnekropper til handelsvarer og barn til produkter. Det er en praksis som ikke hører hjemme i Norge. Ingen kvinne skal føle seg presset til å bære fram andres barn for penger, sier Ulstein i en uttalelse.

KrF-lederen utdyper kritikken mot Frp-vedtaket i et innlegg hos Vårt Land søndag.