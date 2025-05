Når hun bryter opp fra Frps landsmøtesal på Gardermoen, er Lode kampklar: Partifeller i Rogaland løftet henne til femteplassen på stortingslisten. Ifølge målingene ligger partiet der an til fire representanter på Stortinget.

Det betyr at den tidligere eleven ved kristenskolen Tryggheim på Jæren de neste fire årene periodevis vil møte i stortingssalen.

Men først venter en valgkamp. I vest er hun klar for å by både KrF og Konservativt på tøff konkurranse, nettopp der Dag Inge Ulsteins parti trenger stemmene mest.

– Jeg har alltid vært tydelig i alle debatter som særlig er viktig for kristenvelgerne. Jeg har jo de samme verdiene selv, sier Lode til Vårt Land.

Selv kommer hun fra et av KrFs utstillingsvinduer, Hå kommune på Jæren. Hvordan havnet hun i Frp?

Var Tryggheim-elev. Der begynte jakten på et parti

Den unge kvinnen fra Varhaug gikk seks år av skolegangen på Tryggheim ungdomsskole og videregående skole, som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Mange av elevene hadde KrF-tilnærming. Men én i klassen provoserte henne der han satt med en genser der det var kommunistiske symboler med hammer og sigd. Det var da Lode startet med å lese seg opp på historie – og politikk.

– Jeg var veldig samfunnsøkonomisk opptatt. Frps politikk var den som logisk ga mest mening for meg, forklarer hun.

– Når du er fra en kommune der kristne verdier står så sterkt – hvorfor havnet du ikke i KrF?

– Jeg er jo vokst opp i en kristen familie. Jeg er kristen selv og har mine verdier. Men jeg liker ikke at politikere skal bestemme hva dine verdier skal være. Jeg vil at alle skal ha muligheten til å ha sine egne verdier – og til å gjøre det som de vil.

TALENT: Kristin Lode beskriver seg som en politisk «potet» og allrounder. Ideologisk plasserer hun seg selv midt mellom Frps konservative og liberale fløy. (Erlend Berge)

Slik ble det ikke mulig for henne å velge KrF

Å blande teologi og politikk har Lode ingen sans for.

– Så jeg har jo mange like meninger med KrF, sånn sett. Det er jo en god del.

– Men hvilke saker spesielt skiller deg og partiet fra KrF?

– Flyktningpolitikk. Et annet felt er det generelle skattetrykket. For hvis KrF skal ha råd til alt ønsker gjennomslag for, så må de øke skattene betydelig. Mitt grunnprinsipp er at folk må få beholde mer av sine egne penger. Dessuten har KrF vært lite tydelige i støtten til Israel den siste tiden.

– Men hvordan burde de vist mer tydelighet om Israels situasjon?

– Da Støre-regjeringen anerkjente Palestina som sak, var Sylvi Listhaug veldig på. Hun dro straks til den israelske ambassaden. Dette er et eksempel på hva man gjøre for å være tydelig. Jeg opplever at KrF ofte går rundt grøten i Midtøsten-konflikten.

Lode mener også Dag Inge Ulstein burde besøkt ambassaden – og registrerer at han ikke var der.

Inntok Oslo Symposium – og dunket løs mot Hamas

Lode er masterstudent i rettsvitenskap, har plass i både fylkestinget i Rogaland – og Stavanger bystyre. Lokalt omtaler pressen henne som «et stjerneskudd».

I bystyret har hun flere dager gått i konfrontasjoner når partier til venstre har reist det hun anser som «israelfiendtlige» interpellasjoner.

Noen ganger har hun hatt KrFs Therese Egebakken som makker. De to har også holdt appell for Med Israel for fred i Stavanger sentrum – en markering som møtte steinkastende mot-demonstranter. I etterkant har hun møtt sjikane i sosiale medier.

I en tale under kristenkonservative Oslo Symposium i vinter gikk hun til kraftig angrep på en venstreside hun mener overser trusler fra Hamas mot verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet og at man bør få kunne elske hvem man vil.

– Det er ingen reell frihet under Hamas. Men dette snakkes ikke om. Dette blir ikke avdekket, sier hun til Vårt Land.

TØFFE TAK: Den frittalende Frp-politikeren synes det er leit at hun og andre mottar hets når de ytrer seg. Men reaksjonene tolker hun som at hun gjør noe riktig: – Folk provoseres av god argumentasjon. (Erlend Berge)

Så mange ganger har hun selv besøkt Israel

Forholdet til Israel strekker seg fra tiden som barn – og ofte bærer hun davidsstjerne i smykke rundt halsen.

– Første gang jeg var i Israel, var jeg seks år gammel og på tur sammen med mamma og en venninne av henne, forteller hun.

Familien hennes har hatt en sterk kjærlighet for landet. Totalt har Lode besøkt Israel seks ganger.

– Jeg har fått snakket med folk. Slik har jeg fått oppleve landet på en helt annen måte enn media skildrer det. Når alle disse apartheid-påstandene kommer, så er det et gode å ha sett det selv. Kritikken passer ikke.

Hva svarer hun selv om grusomheter på Gaza?

– Men vekker ikke hendelsene på Gaza og grusomhetene der noen reaksjoner hos deg? Forstår du at folk kan oppleve dette brutalt?

– Jeg har full forståelse for alle som synes dette er feil. Det er feil når det er krig og når barn og uskyldige og sivile dør. Om det skjer på palestinsk side eller på israelsk side, så er det like grusomt, svarer Lode.

– Problemet er jo bare at folk glemmer at dette var en krig Israel ikke ville ha selv og som ble utløst fordi Hamas utførte det største folkemord på jøder siden Holocaust, sier hun.

Sterk støtte til Israel har de siste to tiårene bidratt til at Frp nettopp har opparbeidet tillit hos konservative grupper kristne velgere i Rogaland og andre deler av Sørvestlandet.

– Å engang bli leder i Israels venner på Stortinget, det er noe du kunne tenke deg?

– Absolutt.

PÅ PLASS: Kristin Lode (23) i Frps landsmøtesal. Lode entret talerstolen med innlegg om russetiden. I det offentlige rom her hun slagkraftig debattant for Israels sak. (Erlend Berge)

Konservativt og KrF – motstandere i Rogaland-dramaet

Også partiet Konservativt, med Truls Olufsen-Mehus på topp, fremstår sterkt Israel-vennlig i møte med velgerne der. I høstens valgkamp kan tematikken seile opp – og Lode innta manesjen.

– Hvorfor bør en velger som vurderer Konservativt heller foretrekke deg og Frp?

– Fordi Frp har erfaring med å sitte i regjering. Det er å drive med politikk på et annet nivå enn bare å være et lite parti som egentlig bare driver valgkamp hele tiden. Jeg tror velgerne ser denne styrken ved Frp som verdifull.

– KrF har jo også erfaring fra regjering. Hvorfor bør velgere deg og Frp enn KrF og toppen Jonas Andersen Sayed?

– Fordi jeg er tydelig i saker KrF ikke vil være tydelig i. Som i Israelssaken. Vi har felles verdier i noen saker. Men i en tid hvor folk sliter økonomisk og hvor strømpriser, renter, avgifter og varepriser er høye, har vi den beste politikken for å løse de problemene, reklamerer Lode.

Verdisaker er noe den enkelte velger skal ta stilling til

Men mot Frp har spesielt KrF erfaringsvis en del ammunisjon på lager. Gjennom tidene har det handlet om å angripe Frps liberale syn i enkelte verdisaker.

Frps prinsipielle ja til dødshjelp er en av dem. Før helgen advarte KrF mot at Frp vedtok ja til surrogati.

– Hva sier du til påstander om at Frp ikke har troverdighet i verdisaker?

– Personlig hadde jeg nok ikke benyttet meg av surrogati eller aktiv dødshjelp. Eller ønsket at mine aller nærmeste skulle gjort det. Men jeg skal ikke sitte og bestemme på vegne av hele norske befolkning. Verdisaker får jo den enkelte velgeren må ha mulighet til selv å ta stilling til.

JAKTET PARTI: Kristin Lode jaktet parti den gang hun var skolelev. Rundt henne sto KrF sterkt - men hun selv valgte Frp. (Erlend Berge)

Staten skal være liten – det gjør også noe med trosstøtten

– Frp vil også ta bort statsstøtten til tros- og livssynsorganisasjoner. Hvordan får du dette til å harmonere med å innfri overfor kristenvelgere?

– Det handler jo ikke om at vi ikke vil at trossamfunn skal få støtte. Derimot handler det om at staten bruker så ufattelig mye penger på så ufattelig mange ting. I bunn handler spørsmålet om hvilke oppgaver staten egentlig skal finansiere. Frp vil ha en minst mulig stat. Den skal verne om de helt elementære tingene, som skoler, sykehus og eldrehjem.