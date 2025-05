– Det punktet som står her, åpner for at man kan betale noen for å gjennomføre surrogati. Ønsker vi det i Norge? Jeg mener at det er en etisk grense som ikke skal flyttes.

Partileder Sylvi Listhaug gikk lørdag på talerstolen på Frps landsmøte og advarte partifellene om å stemme ja til surrogati i Norge.

Det er uvanlig og et kraftfullt signal når en partileder gjør dette i en debatt det er knyttet stor spenning til.

Vårt Land meldte torsdag at Frp står overfor en surrogati-thriller på helgens landsmøte. Blant dem som vil fjerne forbudet mot å la en annen føde sitt barn, er stortingskandidat og tidligere FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Noen ganger er politikk fjernt, andre ganger veldig nært. For halvannet år siden ble vi foreldre til verdens mest fantastiske lille gutt. Vårt lille mirakel ble mulig ved hjelp av surrogati, sa han fra talerstolen fredag.

Varaordføreren i Oslo: – Frp har alltid vært uenig med moralistene i Bioteknologirådet

Det er et flertall i Frps landsstyre som har anbefalt partiet å ta en formulering om å «tillate surrogati» inn i partiprogrammet. Sylvi Listhaug ber nå landsmøtet si nei til dette.

– Vedtaket som ligger her nå åpner for at man skal kunne akseptere betaling, og da mener jeg vi er helt på ville veier, sa Frp-lederen i helsedebatten lørdag formiddag.

Hun møtte friskmotstand fra Julianne Ofstad fra Oslo Frp, som er varaordfører i hovedstaden.

– Surrogati skjer allerede, men det er forholdt dem som har råd til å betale for det i utlandet. Jeg mener det eneste riktige vil være å tillate det i Norge i etisk forsvarlig og ryddigere former, sa hun i en replikk til partilederen.

Hun minnet om at Frp gikk i front da bioteknologiloven ble liberalisert i 2020, noe som åpnet for assistert befruktning for enslige og for eggdonasjon.

– Dette partiet har alltid vært uenig med moralistene i Bioteknologirådet. Tror ikke partilederen at dette kan gjøres etisk forsvarlig i Norge?

Sylvi Listhaugs begrunnelse for å stemme nei

Sylvi Listhaug trakk nettopp fram Bioteknologirådets anbefalinger da hun kom med sin advarsel mot å si ja til surrogati. Hun trakk fram tre innvendinger fra rådet:

Å bære fram et barn innebærer medisinsk risiko for barnet og mora.

Det er usikkerhet rundt barnets beste og om barna blir godt ivaretatt. Det er ikke forsket nok på hvordan dette går.

Surrogatmora kan utsettes for utilbøyelig press. Folk er i veldig ulike livssituasjone og kan ta valg de angrer på senere i livet.

– Og det bryter med prinsippet om at det er kvinnen som føder barnet som er barnets mor, sa Listhaug.