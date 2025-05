Vårt Land estimerte omkring tusen besøkende i den veggløse menigheten, midt i Oslo sentrum, lørdag ettermiddag og kveld.

Venninnene Hannah Ingrid Kreander, Jaqueline Julia Abrahamsen og Greta Gabriela Fibiga er alle aktive i den kristne studentorganisasjonen Laget. De er glad for at også gudstjenester får plass i bybildet.

– Da kan vi nå alle de som aldri ville satt foten sin innenfor en kirke. Slik kan vi være synlige på en passiv, men aktiv måte, sier Abrahamsen.

Abrahamsen forklarer hva «passiv, men aktiv betyr»:

– Vi sier ikke «Hei, du, kom hit!» I stedet spiller vi musikk og lar folk bli nysgjerrige.

Hannah Ingrid Kreander, Jaqueline Julia Abrahamsen og Greta Gabriela Fibiga er aktive i den kristne studentorganisasjonen Laget. (Deborah Riiser)

Tverrkirkelig initiativ

Ifølge venninnegjengen er målet med arrangementet å spre kristendommen.

– Folk vet kanskje ikke at det er lovsang de hører først, så da kommer de bort for musikken. Det gjør det rett og slett lettere for folk å komme seg inn, sier Abrahamsen.

Fibiga mener arrangementet er fint fordi mange menigheter samles.

– Hele Guds kropp i Oslo samles for å gjøre Jesus kjent. Det bidrar også til samhold i menighetene.

Jesus i sentrum

Lørdag ble Jesus i sentrum arrangert, en tverrkirkelig fellesgudstjeneste ute på Spikersuppa, midt i Oslo sentrum.

Samarbeid mellom flere av Oslos kirker, med mål om å lage en felles gudstjeneste på tvers av alle aldre og kirkesamfunn

Arrangementet hadde nesten 2000 engasjerte på Facebook. Målet var å fylle Spikersuppa, den store åpne plassen mellom Stortinget og kongeslottet. Den skal romme 5000 mennesker.

Arrangementet hadde opplegg for barn, gudstjeneste med lovsang og en panelsamtale om «Livet med Jesus».

Gudstjeneste ledet av Thor Haavik. Lovsang ledet av Karoline og Thomas Neteland, Konrad Lunde og Lewi Bergrud. Opplegg for barn.

Panelsamtale ledet av Egil Svartdahl med Amalie Snøløs, Martin Lilleberg og Jens Jonathan Wilhelmsen (99 år).

Hadde ikke vært mulig for få år siden, tror Neteland

Lovsanger og predikant Thomas Neteland tror ikke Oslo hadde vært klar for dette for noen år siden. (Deborah Riiser)

Thomas Neteland er lovsanger, predikant og opptrer på arrangementet. Neteland har tidligere spilt konsert i Oslo Konserthus, men mener at dette er en helt spesiell opplevelse.

– Vi håper å bryte ned noen fordommer, både blant kristne og de som bare er nysgjerrige.

I tillegg til lovsang, holdes det flere aktiviteter som publikum kan delta på, blant annet ansiktsmaling for de minste og nattverd.

Neteland tror dette er riktig tidspunkt for å holde en slik gudstjeneste

– Hadde man gjort det for bare noen år siden, og da snakker jeg også om meg selv, hadde man tenkt at dette ble for offensivt. Jeg kan kjenne kommentarene i nakken bare av å tenke på det. Men det er et skifte på gang i samfunnet.

Neteland mener at dette skyldes at det er en annen type åpenhet for det han kaller «de lange linjene i historien».

– Flere og flere akademikere, tenkere og vanlige folk begynner å revurdere den kristne fortellingen. Jeg tror nå er et veldig bra tidspunkt for å tørre å gjøre noe som dette.

Tror ikke det skremmer vekk ikke-kristne

– Hvordan tror du det oppleves for ikke-troende og folk med andre religiøse tilhørigheter at et kristent arrangement tar så stor plass i det offentlige rom?

– Jeg tror det oppleves på samme måte som når jeg ser muslimer og andre troende gjøre lignende ting. Jeg blir fascinert og interessert, men tenker at det ikke er noe for meg.

Neteland tror ikke at arrangementet er støtende for ikke-kristne.

– Vi sier ingenting som nedgraderer andres tro. Vi løfter kun opp vår egen.

JESUS-MOTIVER: Arrangementet hadde flere aktiviteter for barn, blant annet fargelegging. (Deborah Riiser)

Vil ta med de minste

Også de minste skulle med på Jesus i sentrum.

– Vi har laget et opplegg for barna, så vi får med dem og, ikke bare de eldre. Vi ønsker å legge til rette for at barna kan komme med familiene sine og delta på sin måte, sier Brittanna Balchen.

Brittanna Balchen og Miriam Sugustad stiller begge som frivillige på «Jesus i sentrum».

– Hvorfor skal vi få Jesus hit i Oslo sentrum?

– Vi ser en generasjon som er veldig søkende etter sannhet. Vi synes det er kult og nesten rørende at vi har klart å vise hvem Jesus er i en så stor by, sier Balchen.

De to frivillige sier de håper på å gi et lite glimt av budskapet deres til forbipasserende. Det har de også planer om fremover.

– Planen er å arrangere dette hvert år! sier Sugustad.