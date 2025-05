Listhaug mener KrF har endret seg: – En bra retning

Da Listhaug talte til Fremskrittspartiets landsmøte, var hun tydelig på at målet etter valget er en regjering av dem og Høyre. Hun tror KrFs utvikling den siste tiden, vil gjøre dette lettere å få til.

I samtale med Vårt Land etter talen er Listhaug klokkeklar: KrF har de siste månedene gjort flere politiske nyorienteringer – og dermed nærmet seg Frp.

– Nå vil jo KrF fortsatt ta imot tusenvis av kvoteflyktninger. Men KrF har på noen områder nå gått i en bra retning, sier Listhaug.

Og de er altså kommet nærmere Frp, på ganske mange punkt. Det mener kilder i KrF selv og det fremgår av KrFs landsmøtevedtak.

– Det registrerer jeg. Og det er positivt, sier Listhaug.

Mer til felles – lettere å samarbeide med KrF

For KrFs endringer det siste halvåret er blitt mange. I pressen er partiet skildret som tøffere i klypa på flere felt.

Mange av dem er kjempet frem av Kristelig Folkepartis Ungdom:

Ja til kjernekraft og reversering av elektrifisering av Melkøya.

Ja til generell bevæpning av politiet, narkohunder i skolegårder og til nasjonalt språkkrav i eldreomsorgen.

Listhaug minner om at det er en rekke områder der KrF fortsatt står langt unna – og er slik partiet alltid har vært.

Men at noe har skjedd med partiet Dag Inge Ulstein leder, er tydelig.

– Det er klart: Det skal mye til før Frp og Høyre får rent flertall alene. Vi har jo sagt det at vi er villige til å snakke med andre partier for å få til en Frp og Høyre-regjering. Og det er klart at jo mer vi har til felles, til lettere er det jo sånn sett å samarbeide.

NYTT BLIKK: Sylvi Listhaug har merket seg endringer hos KrF på flere politiske felt. Her er hun på vei ned fra podiet etter åpningstalen til landsmøtet. (Erlend Berge)

Brøt med hverandre – nå ser Listhaug en utvikling

– Det kan altså bli lettere å samarbeide med KrF ut ifra denne utviklingen du nå har sett?

– På noen områder så mener jeg det det som er skjedd er veldig positivt. De var vel også med på noe som sikrer flertall for generell bevæpning. Så det er veldig bra – og vi ønsker KrF bare hjertelig velkommen etter på enda mer politikk.

– Er du overrasket over KrFs utvikling?

– Jeg tror nok det at de ser samfunnsutviklingen. Egentlig ønsker folk nå en tøffere linje, og da ser de at det er nødvendig å bevege seg. Og det er jo bra.

Da Frp brøt ut av Solberg-regjeringen i 2020, var tonen i Frp-rekkene: Aldri mer regjering sammen med Venstre og KrF.

– Ser du et annerledes KrF nå enn det Frp brøt opp fra i Solberg-regjeringen?

– Absolutt. Men sånn vil det jo være at det blir utvikling. Det er samfunnstrender som går, og som gjør at man må endre seg.

Dette sier Sylvi Listhaug om KrFs flaggvedtak

Frp-lederen er derimot ikke enig med KrF-vedtaket som fikk størst oppmerksomhet forrige helg: forbud mot å flagge med annet enn norsk, samisk og kvensk flagg ved offentlige skoler. I praksis er det snakk om et forbud mot regnbueflagg.

– Utgangspunktet vårt er å overlate til kommunene og bestemme selv, og ha tillit til at de gir vurderingene selv. Så jeg har ikke noen behov for å karakterisere det, sier Listhaug.

Samtidig er hun ikke så kontant avvisende som Høyre-leder Erna Solberg var på spørsmål fra Vårt Land.

EGEN ISKREM: Sylvi Listhaug og Frp byr i kommende valgkamp på egen iskrem - «SYLViS». Her er partilederen selv ved Frps iskiosk før talen senere på dagen. (Erlend Berge)

Snakker frem den lokale stemmen i flaggsaken

KrF har begrunnet flaggvedtaket med at regnbueflagg kobles til foreningen Fri og dermed er politisk. Og at partiet ønsker å ta bekymrede foreldre på alvor og spare skoleledere for årlige debatter ved å gjøre en prinsipiell flagg-avklaring i Stortinget.

På spørsmål om hun er enig i koblingen mellom regnbueflagget og foreningen FRI, svarer Sylvi Listhaug:

– Jeg tenker at det er lokalt man er nødt til å avgjøre det. Og derfor har jeg ikke lyst til å legge meg opp i det. Det er litt ulike syn, og det respekterer jeg.

