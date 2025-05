– Uten umiddelbar gjenopptakelse av nødhjelpsleveranser vil Det internasjonale røde kors (ICRC) ikke ha tilgang til maten, medisinene og de livreddende forsyninger som trengs for å opprettholde mye av sitt arbeid i Gaza, heter det i uttalelsen.

Israel innførte full blokade av nødhjelp og andre forsyninger til Gazastripen 2. mars, og ifølge FN er matlagrene nå tomme.

To måneder uten at noe nødhjelp har kommet inn, og seks uker med intense krigshandlinger gjør at sivilbefolkningen mangler det de trenger for å overleve, sier Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Røde Kors, i en pressemelding.

– Nødhjelp må komme inn til Gaza. Gislene må løslates. Sivile må beskyttes. Dersom det ikke settes i gang umiddelbare tiltak vil Gaza synke ytterligere inn i et kaos som humanitær innsats ikke kan gjøre noe med, sier han.

På Røde Kors sitt feltsykehus i Rafah må det gjøres vanskelige og harde valg på grunn av mangel på forsyninger. Uten umiddelbar påfylling av vil sykehus få enda større problemer med å tilby medisinsk behandling. Feltsykehuset er et av få gjenværende fungerende sykehus i den delen av Gazastripen.

– Våre leger og sykepleiere må hele tiden omorganisere arbeidet for å kunne fortsette å redde liv. Vi har allerede gått tom for flere viktige medisiner og medisinsk forbruksmateriell. Dette er ikke en situasjon som er spesiell for vårt sykehus, men det gjelder all helseinnsats på Gazastripen, sier Haldorsen.