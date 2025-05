Frp-profil med personlig appell: – Vårt lille mirakel ble mulig med surrogati

– Noen ganger er politikk fjernt, andre ganger veldig nært. For halvannet år siden ble vi foreldre til verdens mest fantastiske lille gutt. Vårt lille mirakel ble mulig ved hjelp av surrogati.

Fredag holdt stortingskandidat fra Vestfold og tidligere FpU-leder, Bjørn-Kristian Svendsrud, en personlig appell til Frps landsmøte om å si ja til surrogati i Norge.

I dag er det forbudt å la en annen føde sitt barn, men et flertall i Frps landsstyre anbefaler nå at programmet for neste stortingsperiode utstyres med formuleringen: tillate surrogati i Norge.

– Akkurat denne saken betyr mye for meg og min familie, men og for så uendelig mange andre familier. Jeg vet hva det vil si å gå gjennom en slik prosess. Jeg vet at det er mulig og vet at det kan gjøres på en sånn måte at alle parter blir godt ivaretatt, sa han.

Svendsrud er Frps 2.-kandidat i Vestfold ved høstens valg. Med dagens gode målinger kan han fort blir valgt inn på Stortinget.

Innlegget hans ble mottatt med applaus fra landsmøtesalen sent fredag ettermiddag.

Surrogati-thriller i Frp – noen har snudd

Frp har i senere år hatt opphetede landsmøtedebatter om å tillate surrogati. Nå tror en rekke toneangivende tillitsfolk i partiet at en grense flyttes, meldte Vårt Land torsdag.

Avgjørelsen faller på søndag. Hvis Frp-landsmøtet stemmer ja til å tillate surrogati vil salg av surrogati-tjenester i Norge bli lovlig.

Allerede tidlig i fredagens debatt varslet Lill Harriet Sandaune fra talerstolen at hun hadde snudd om surrogati:

– Jeg skal være ærlig. Sist vi behandlet dette, stemte jeg imot. Men verden den endrer seg, og det gjør heldigvis vi også, sa Sandaune til applaus fra deler av salen.

Hun er gruppeleder i Trøndelag Frp og partiets 2. kandidat i Sør-Trøndelag ved stortingsvalget.

Venstre har alt programfestet å «tillate regulert, ikke-kommersiell surrogati i Norge». Frp-forslaget om å «tillate surrogati» er altså mer ytterliggående.

UENIGE: Bjørn-Kristian Svendsrud og Sylvi Listhaug var og er uenige om å tillate surrogati i Norge. (Lise Åserud/NTB)

Tapte knepent i 2017 – Sylvi Listhaug var og er motstander

Også i 2017, da Bjørn-Kristian Svendsrud, var leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), kjempet han for å tillate surrogati i Norge. For FpU var det en kampsak, meldte Vårt Land.

I 2017 sa Frp-landsmøtet nei til surrogati i Norge med 121 mot 103 stemmer. Én av Frps tydeligste nei-stemmer den gang, var Sylvi Listhaug.

– Jeg mener vi skal ta med oss John Alvheims ånd videre. Frp skal alltid stå opp for barnas beste, ikke foreldrene sitt behov. Åpner vi opp for surrogati, så gjør vi det motsatte, sa Listhaug i helsedebatten på landsmøtet i 2017.

I dag er hun partileder. Listhaug selv har ikke endret syn siden 2017, bekreftet hun nylig til Vårt Land:

– Jeg er enig med flertallet i Bioteknologinemndas råd som legger vekt på den medisinske risikoen til surrogatmoren, usikkerhet rundt barnets beste, og faren for at surrogatmoren utsettes for utilbørlig press.

TALTE TIL LANDSMØTET: Stortingskandidat og tidligere FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud på talerstolen under Frps landsmøte i 2025. (Per Anders Hoel)

Svendsruds begrunnelse: – Dypt personlig valg

Bjørn-Kristian Svendsrud synes det er galt at «staten sier nei for deg» i dag:

– For det er et dypt personlig valg. Dersom vi tillater surrogati i Norge, så kan det reguleres på en slik måte at vi sikrer oss mot utnyttelse, sier han.

For eksempel kan man velge å kun tillate altruistisk surrogati, hvis man mener det er best, påpeker Frp-profilen, som røpet kriterier han mener må stilles:

– Surrogatmor bør har egne barn fra før, familien må være involvert i prosessen og ha en god inntekt.

Bioteknologiloven krever allerede at eggdonor sin identitet skal være kjent for barnet. Det sørger for at barnets rett til å vite sitt biologiske opphav vil være ivaretatt, argumenterte Svendsrud.

Det er heller ikke bare homofile par som er avhengige av surrogati for å få egne biologiske barn. Også kvinner som har gjennomlevd livmorhalskreft og mistet muligheten til å bli gravide, er det, påpekte Svendsrud.

De kan i dag fryse ned egg lovlig i Norge før kreftbehandlingen, men ikke benytte eggene til surrogati etterpå.