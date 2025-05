Arbeiderpartiet vil nekte familier å forlate landet: – Høysesong for tvangsekteskap

Saker der unge ber om hjelp i frykt for å bli etterlatt i utlandet, har økt med 77 prosent, melder NRK.

Unge som utsettes for ufrivillig utenlandsopphold risikerer å oppleve overgrep, vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Nå jobber regjeringen for hardere straffeforfølging av æreskultur i minoritetsmiljøer. Utreiseforbud i enkeltsaker er et av forslagene.

– Jeg er en troende muslim, men jeg er mot ukulturen som norsk-pakistanerne har dratt i gang, sier norsk-pakistaner og Høyre-politiker Arina Aamir.

Kraftig økning

I 2024 handlet 106 av sakene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets mangfoldsrådgivere om frykt for ufrivillig utenlandsopphold, viser fersk kartlegging.

Det er en kraftig økning fra 60 saker i 2023.

Aamir er overrasket over tallene. Hun trodde at utviklingen hadde snudd:

– Dette rammer barn og unge som først og fremst er norske. De aller fleste er født og oppvokst her i Norge, eller kom hit i veldig ung alder. For dem finnes det ikke noe annet hjem enn Norge.

Ap: Vil forby familier å reise ut av landet

ÆRESKULTUR: Tonje Brenna (Ap) er arbeids- og inkluderingsminister.

Denne uken sendte statsråden ut et brev til skoler, barnehager og andre offentlige instanser som jobber med unge.

Brevet inneholder nødnumre, informasjon om meldeplikt og en klar instruks:

– Hvis man er bekymret for at barn står i fare for å tvinges ut av landet, så må de gi beskjed, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Brevet kom i forkant av Arbeiderpartiets hardere linje mot æreskultur i minoritetsmiljøer.

Et av forslagene Arbeiderpartiet jobber mot, er å gi myndighetene anledning til å nedlegge utreiseforbud. Det innebærer at politiet fysisk skal kunne stoppe familier som skal reise ut av landet. Utreiseforbudet vil brukes ved mistanke om at barn risikerer å bli holdt igjen i utlandet.

– Det er en inngripende lovendring hvis vi gjør det. Men jeg mener det er viktig når for mange barn og unge sendes ut av landet mot sin vilje.

– Høysesong for ufrivillig utenlandsopphold

Norsk-pakistanske Aamir ønsker at politi og domstoler straffeforfølger foreldrene i større grad i slike saker.

– Sommeren er høysesong for ufrivillig utenlandsopphold og tvangsekteskap. Her er det snakk om en foreldregenerasjon som ønsker å tviholde på sin kultur. Det er når min generasjon ønsker å fri seg fra denne kulturen, at konfliktene begynner.

Aamir forteller det er isolerende for barna som ikke får reise tilbake til Norge fra familiens opprinnelsesland.

– For dem er Somalia eller Pakistan like kjent som et hvilket som helst annet land. De kan ikke språket og har ikke den samme religiøse overbevisningen.

Vil ha æresbegrepet inn i straffeloven

Arbeiderpartiets hardere linje mot æreskultur er resultat av en NOU som kom i fjor sommer. NOU-en med navnet Lov og frihet - negativ sosial kontroll, kartlegger omfanget av ufrivillig utenlandsopphold, tvangsekteskap og andre æresmotiverte straffbare handlinger.

Tonje Brenna sier hun og justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) jobber for å følge opp anbefalingene i utvalgsrapporten.

– Et av forslagene er at æresbegrepet skal inn i straffeloven. Det vil si at «ære» som motiv skal være skjerpende ved utmåling av straff.

Om norske myndigheter skal hjelpe barn i å returnere tilbake til Norge, krever det samtykke fra barnets foresatte. Brenna ønsker ikke å fjerne dette kravet.

– Bør ikke dette kravet fjernes, slik at unge enklere kan hjelpes hjem?

– Som foreldre har du myndighet over barnet ditt til barnet er 18 år. Det er ganske komplekst å regulere hvilke beslutninger foreldre tar over sine barn. Så lenge barnet er i Norge, så har vi hele det norske hjelpeapparatet tilgjengelig.

Rektor ved Bjørnholt videregående skole i Oslo, Marianne Tangen Bråthen.

Skole utstyrer elever med nødnumre og reiseråd

Rektor ved Bjørnholt videregående skole i Oslo, Marianne Tangen Bråthen, forteller at skolen opplever at elever frykter å bli etterlatt i utlandet. Ved alvorlige tilfeller lages individuelle oppfølgingsplaner, forteller skolelederen.

– Vi anbefaler ungdommen å selv ha kontroll på passene sine. I tillegg gir vi dem telefonnumre til nærliggende ambassader og setter opp nødnumre.

I akutte situasjoner gjør skolen mer enn å gi nummer og råd. Da varsles barnevernstjeneste, forteller rektoren. Bråthen sier at det likevel forekommer få tilfeller av slike situasjoner.

– Men det viktigste rådet vi gir disse elevene, er å ikke reise.

Opplevd norsk-pakistansk æreskultur på kroppen

Aamir kommer selv fra det norsk-pakistanske miljøet. Et av hennes viktigste engasjementer har vært å ta et oppgjør med æreskulturen hun selv har opplevd.

– Jeg er en troende muslim, men jeg er mot ukulturen som norsk-pakistanerne har dratt i gang med søskenbarnekteskap, tvangsekteskap og ufrivillig opphold i utlandet. Jeg har opplevd å bli hetset, truet og sjikanert av disse miljøene som først og fremst utøver denne negative sosiale kontrollen.

Aamir mener hetsen skyldes at hun selv er fra det norsk-pakistanske miljøet.

– Det skyldes at det er så vanskelig for dem å tolerere at jeg, som er muslim, ung og kvinne, taler mot alt det de står for. Fordi barna deres kjenner seg igjen i meg.

---

Æreskultur

I æreskulturer er det stor vekt på hvordan en persons oppførsel påvirker familiens status i samfunnet.

En måte for familien å utøve sosial kontroll overfor barn, er gjennom ufrivillige utenlandsopphold i landet familien har røtter i.

Ufrivillige utenlandsopphold kan føre til tvangsekteskap, barneekteskap, kjønnslemlestelse eller æresmotivert vold og overgrep.

---