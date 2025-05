Forslaget ble stemt gjennom med én stemmes overvekt. 30 representanter stemte for, mens 29 stemte mot, skriver VG.

Byrådspartiene Høyre og Venstre fikk støtte fra Frp og en tidligere Frp-er, som nå er uavhengig.

Saken ble hastebehandlet i bystyret slik at de nye reglene kan komme på plass før årets nasjonaldag. I dag er det ikke lov for byens utesteder å skjenke alkohol før klokken 12 på søndager, helligdager og høytidsdager.

Vedtaket innebærer også at butikkene får starte ølsalget klokken 8, én time tidligere enn det som i dag er lov, skriver Avisa Oslo.

Flere organisasjoner og partier har advart om at alkohol på byen fra morgenen av vil føre til mer fyll på barnas dag, og saken har ført til heftig debatt i bystyret.

Rødt-gruppeleder Siavash Mobasheri var blant dem som gikk hardt ut mot forslaget. Han mener tidligere skjenking vil eksponere flere barn for mer fyll.

– Nasjonaldagen er først og fremst barnas dag. Det er en dag der vårt sentrum fylles av barn. Dette er et svik mot de 90.000 barna som vokser opp med foreldre med alkoholproblemer, sa han, ifølge Oslo-avisa.

Byråd Anita Leirvik North (H) påpekte at det ikke er et pålegg om at skjenkesteder må åpne tidlig, men at det er et frivillig valg.

– Jeg tror ikke dette blir det fantastiske frislippet dere frykter, sa hun.