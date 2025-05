På initiativ fra Norge ba FNs hovedforsamling i desember FNs øverste juridiske organ om å holde en høring for å fastslå hvilke folkerettslige forpliktelser Israel har til å slippe nødhjelp inn på Gazastripen.

40 land holder denne uka innlegg i ICJ, og torsdag formiddag var turen kommet til Norge. Det norske innlegget ble holdt av ambassadør Rolf Einar Fife, ekspedisjonssjef Kristian Jervel i UDs rettsavdeling og departementets statssekretær Andreas Kravik.

Kravik gikk hardt ut mot Israel, som boikotter høringen.

– Jeg står foran dere i en tid da den humanitære situasjonen i de okkuperte palestinske områdene har forverret seg ytterligere til å bli et levende mareritt, begynte han sitt innlegg.

– Den humanitære situasjonen i de okkuperte palestinske områdene har forverret seg ytterligere til å bli et levende mareritt, sa statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap).

Brudd på FN-pakten

– I Gaza har en blokade av nødhjelp og kommersielle forsyninger vært på plass i 60 dager. Til tross for gjentatte oppfordringer til Israel om å oppheve disse tiltakene og tilrettelegge for nødhjelp, har de i stedet strammet inn, sa Kravik.

– Norge mener at Israel, sett i lys av den humanitære katastrofen de har skapt i de okkuperte palestinske områdene, har en plikt til å samarbeide med andre stater for å tilrettelegge for humanitær bistand og utviklingshjelp, sa han videre.

Han viste videre til at Israels forbud mot FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (Unrwa) er et klart brudd på artikkel 2 i FN-pakten.

– Norge ber domstolen om å anerkjenne Unrwas uunnværlige rolle i å drive infrastruktur, helsevesen, utdanning, primærhjelp og i å yte bistand til palestinske flyktninger, sa han.

Juridisk bindende

Kravik viste også til at FN-paktens artikkel 1 forplikter Israel til å samarbeide med andre stater for å løse problemer av humanitær karakter i de okkuperte palestinske områdene.

– Denne bestemmelsen er juridisk bindende for stater, påpekte han.

– Norge stoler på at ICJ i sin rådgivende uttalelse vil bistå FN i å fremme sitt permanente ansvar for det tidligere mandatområdet Palestina, og at den også vil bistå FN, andre internasjonale organisasjoner og tredjestater i deres innsats for å realisere retten til selvbestemmelse for folkene berørt av konflikten, basert på visjonen om to stater som lever i fred innenfor sikre og anerkjente grenser, avsluttet Kravik.