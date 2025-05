Fremskrittspartiet har senere år hatt opphetede landsmøtedebatter om å tillate surrogati. Nå tror en rekke toneangivende tillitsfolk i partiet at en grense flyttes:

Et flertall i partiets landsstyre anbefaler at programmet for neste stortingsperiode utstyres med formuleringen: Tillate surrogati i Norge.

– Da flyttes en etisk skranke. Hvis det blir tillat og vi får et slikt tilbud, så vil flere benytte seg av det, advarer helsetalskvinne og Sp-nestleder, Kjersti Toppe. Fram til januar var hun barne- og familieminister.

Frps formulering inneholder ikke noe forbehold – og betyr i så fall at forbudet mot å la en annen føde sitt barn blir borte. Det å selge surrogati-tjenester i Norge blir mulig.

Venstre har alt programfestet å «tillate regulert, ikke-kommersiell surrogati i Norge». Dermed blir Frp-forslaget om å «tillate surrogati» mer ytterliggående.

Frp-leder Sylvi Listhaug har vært uttalt motstander av surrogati. Hva sier hun nå?

Hvordan vil det ende? I salen kan det fort bli thriller

Vårt Land har denne uken hatt en rekke samtaler med fremskutte Frp-politikere, samt tillitsfolk på fylkesnivå. Flere av dem tror sammensetningen av delegater under landsmøtet har endret seg og kan bidra til et surrogati-ja.

Nestleder Hans Andreas Limi har ledet arbeidet med nytt stortingsprogram.

– Kan man stå foran en avstemnings-thriller?

– Ja, saken kan jo bli til det. Under møtet kan det bli en debatt som også påvirker standpunkt hos delegater. Utfallet tør jeg ikke forutsi, svarer Limi.

Det er ikke fra Limis programkomite fremstøtet har dukket opp. Forslaget kom nemlig inn fra lokalt hold i siste høringsrunde.

Et klart flertall i landsstyret stemte for det. Mindretallet tok dissens – og da står altså slaget under søndagens avstemninger på landsmøtet.

VALGMENY: Nestleder Hans Andreas Limi (til venstre) har ledet arbeidet med nytt partiprogram. Her med partileder Sylvi Listhaug under landsmøtet i fjor. (Terje Pedersen/NTB)

På kollisjonskurs med Listhaug – dette sier hun nå

Før hun ble partileder, advarte Sylvi Listhaug sterkt mot surrogati i 2017. Da sto Frp foran et tilsvarende oppgjør.

Hun ville ikke la norske kvinner «leie ut livmoren sin», ifølge NRK den gang. Før helgens landsmøtet starter, letter Listhaug på sløret overfor Vårt Land.

Hun peker på at forslaget fra fylkeslag og et flertall i landsstyret om å tillate surrogati, har denne bakgrunnen:

– De mener man må ta debatten om barnet er best tjent ved at det skjer i trygge omgivelser i Norge, eller kun skal være mulig enkelte i andre land. Andre er prinsipielt mot at det skal bli tillatt for norske kvinner å være surrogatmor.

«Fortsatt uklokt å tillate surrogati»

Listhaug selv har ikke endret syn siden 2017:

– Jeg mener fortsatt at det er uklokt å tillate surrogati i Norge, skriver hun til Vårt Land.

– Jeg er med andre ord enig med flertallet i Bioteknologinemndas råd som legger vekt på den medisinske risikoen til surrogatmoren, usikkerhet rundt barnets beste, og faren for at surrogatmoren utsettes for utilbørlig press.

I tillegg løfter hun frem Bioteknologinemndas poengtering at surrogati bryter med prinsippet om at kvinnen som føder barnet, er barnets mor.

– Dette er en vanskelig etisk debatt som vi skal ta på landsmøtet, og det er dermed opp til partidemokratiet å avgjøre, uttaler Listhaug.

PROFIL: Bård Hoksrud er Frps nøkkelmann i helsesaker. Han velger å lytte til faghold i Bioteknologirådet og vil unngå ja til surrogati i Norge. (Terje Pedersen/NTB)

Spenningen: Hvem klarer å vinne flest delegater?

Partiets helsetalsmann, Bård Hoksrud, sier som Listhaug: at «dette er en vanskelig etisk debatt».

– Jeg har så langt, i likhet med flertallet i Bioteknologinemndas råd, falt ned på at jeg ikke ønsker å åpne for surrogati i Norge, sier Hoksrud.

Forrige gang vant Listhaug flertallet. Lokalt i partiet spår enkelte profiler et annet utfall under søndagens avstemning.

– Jeg tror forslaget kanskje får flertall nå, sier fylkesleder Thomas Emil Klingen Andersen i Buskerud til Vårt Land.

Det var fra dette fylket surrogati-forslaget kom.

– Jeg fremmet det på vegne av flere medlemmer i Buskerud Frp og flertallet her kommer nok til å støtte det. Men delegatene er fristilt i den saken, sier han.

---

Klare for storsamling

Fremskrittspartiet avvikler landsmøte på Gardermoen i Jessheim fredag til søndag.

Hovedsaken er å vedta nytt partiprogram.

Partileder Sylvi Listhaug taler til landsmøtet fredag.

---

I fjor trykket en rekke Frp-profiler på ja-knappen

Når surrogati og andre bioteknologiske spørsmål havner på Stortingets dagsorden, fristilles oftest representantene fra Fremskrittspartiet.

Fristilling lå i bunn da et Venstre-forslag om å «utrede ikke-kommersiell surrogati» ble behandlet i fjor vår. Da slo et knippe av Frps representanter følge med Venstre.

Ifølge Stortingets oversikt stemte Sivert Bjørnstad, Silje Hjemdal, Helge André Njåstad, Gisle Meininger Saudland og Erlend Wiborg for en slik utredning.

KRITISK: Kjersti Toppe er Sp-nestleder og talskvinne i helsesaker. I årevis har hun vært kritisk til liberaliseringer på bioteknologi-feltet. (Thomas Fure/NTB)

Sp-Toppe: «Vi kan risikere at det blir et tilbud»

Det er i Senterpartiet og KrF man finner de argeste kritikerne av å tillate surrogati. Sps Kjersti Toppe anser det som «en stor endring» å lempe på dagens forbud. Hun mener kommersielle interesser allerede banker på og er klare til å innta et norsk marked.

– I alle bioteknologiske saker ser vi hele tiden at listen blir skjøvet og flyttet. Det går bare i én retning: Tillate mer – og tillate nye ting. Det går aldri den andre veien, påpeker Toppe.

– Hva frykter du kan skje dersom Frp-landsmøtet vil tillate surrogati?

– Da kan vi jo risikere at det blir et tilbud i Norge. Frp er et stort parti, som kan få regjeringsmakt. Dette kan være en av tingene de da ønsker å løfte fram, svarer Sp-nestlederen.

KrF-Ulstein rister i Listhaug-partiet

Hun mener et ja til surrogati også kan bidra til å «stykke opp foreldreskapet».

– Barnet sin rett til å kjenne sitt eget opphav blir jo veldig oppstykket og pulverisert, påpeker hun.

Leder Dag-Inge Ulstein i Kristelig Folkeparti mener det vil være «et alvorlig feilsteg» om Frp vraker lovforbud mot surrogati.

– Surrogati gjør kvinnekropper til handelsvarer og barn til produkter. Det er en praksis som ikke hører hjemme i Norge. Ingen kvinne skal føle seg presset til å bære fram andres barn for penger, skriver han til Vårt Land.

Han viser til at et klart flertall av Bioteknologirådets medlemmer nylig kom til at ingen former for surrogati bør tillates i Norge.

– Frps vedtak går derfor på akkord med faglige anbefalinger, uttaler Ulstein.