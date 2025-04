Beskylder KrF-topper for å plagiere forfatter

24. april fremmet KrF-trioen Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Vervik Bollestad et representantforslag i Stortinget.

Stortingsrepresentantene vil styrke «undervisningen om kristendom og kristen kulturarv i KRLE-faget». Konkret ønsker de at «om lag tre fjerdedeler av undervisningen i faget skal brukes på kunnskap om kristendom og kristen kulturarv».

Over fire sider tenker de stort om kristendommens plass i samfunnet. De starter med Aristoteles og en idehistorisk reise opp gjennom århundrene for så å vie plass til kristendommens komme til Norge og dens utvikling og befestning i norsk samfunnsliv fra tusenårsskiftet til innføringen av KRLE i grunnskolen.

«Vanskelig kan kalle noe annet enn plagiat»

Kulturredaktør Bernhard Ellefsen i Morgenbladet leste KrF-forslaget med interesse, for så å riste kraftig i teksten fra partileder Ulstein og ekslederne Ropstad og Bollestad, i en kommentar i avisen:

«Når man leser nærmere etter, viser det seg faktisk at hele forslaget består av lett sammentrukket avskrift, på en måte man vanskelig kan kalle noe annet enn plagiat.»

«Ropstad, Bollestad og Ulstein har gjort oppgaven med å ettergå deres kildemessige uryddighet temmelig enkel ved å skrive av fra Holland i en slags kronologisk rekkefølge.»

KULTURREDAKTØR: Bernhard Ellefsen. (Sondre Bjørdal)

I første avsnitt av forslaget viser KrF-toppene til historiker og forfatter Tom Hollands bok Dominion fra 2019, som omhandler kristendommens betydning for Vesten.

I en fotnote om et sitat viser de tre til Holland.

Men, påpeker Ellefsen: «Ingen som leser den ene referansen, vil ha forutsetninger for å forstå at nesten alle tankene og ordene i dette dokumentet, som er formulert i en autoritativ, selvstendig fortellerstemme, er løftet ut av ett enkelt populærhistorisk verk.»

Tom Holland er en britisk historiker og forfatter som har gitt ut både sakprosa og skjønnlitteratur. Han er særlig opptatt av antikken og middelalderen.

Morgenbladet har rett i at vi med fordel kunne ha kreditert Tom Hollands bok Dominion i teksten ut over den fotnoten der denne boken nevnes — Kjell Ingolf Ropstad, KrF

Ropstad: Kunne kreditert bedre

Tidligere partileder, nå utdanningspolitisk talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, vedgår i en epost til Morgenbladet at de tre kunne vært rause med krediteringen:

– Representantforslag er ikke å anse som akademiske artikler, men Morgenbladet har rett i at vi med fordel kunne ha kreditert Tom Hollands bok Dominion i teksten ut over den fotnoten der denne boken nevnes.

Forfatterleder rister i KrF-tankene

Leder i Den norske forfatterforening, Bjørn Vatne, er glad for at Morgenbladet tar tak i problemet, men mener det burde være unødvendig at Bernhard Ellefsen må ettergå representantforslaget for å få opplyst folk om hvor innholdet kommer fra.

– De burde ha kreditert dette veldig tydelig, sier Vatne, som understreker at han ikke selv har lest innlegget, men kommenterer på grunnlag av artikkelen i Morgenbladet.

– Vi vil jo gjerne stole på at når politikere kommer med grandiose og store tanker, som man ikke ser for ofte, så er det sugd fra eget bryst. At man kan stole på at dette er kunnskap disse sitter inne med selv. Det er veldig skuffende når det viser seg å være avskrift, sier Vatne.

Han mener det er leit hvis folk lar seg blende av et «intellektuelt stykke arbeid» som ikke viser seg å stamme fra dem som er oppgitt som avsendere.