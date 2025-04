Rekordmange vil gå på kristen skole

Den kristne videregående skolen ble etablert i Bygland i 2002 og er eid av Indremisjonsforbundet (ImF). Siden starten har skolen hatt økende elevtall, og til høsten er det helt sprengt på internatet. Derfor må både overnattings- og bespisningskapasiteten utvides.

Rekord

Skolen er godkjent for hele 145 elever. I undervisningsåret som snart er omme, har skolen 84 elever, men til høsten blir det godt over 100.

Rett før påske var det 107 søkere som hadde takket ja til skoleplass der, skriver bladet Sambåndet, som er ImFs organ, på sin nettside.

– Det er rekord, og vi har for liten kapasitet til å ta imot alle, sier en likevel fornøyd rektor, Steffen Røykenes, til sambåndet.no.

– Elevøkningen viser at arbeidet vi har gjort for å bli bedre kjent, har vært riktig, og det er veldig moro at elever vil gå hos oss, sier rektor Røykenes videre.

Natur og friluft

«Natur- og friluftsskolen» holder til i en bygningsmasse som dels stammer fra 1916. Siden har det vært både husmorskole og landbruksskole der. Deretter var det skogskole på stedet, dels i statlig og dels i fylkeskommunal regi. Skogskolen ble nedlagt i 2001, og lokalene sto ledige en stund før Indremisjonsforbundet tok over med tanke på videre skoledrift.

Det første året hadde skolen 28 elever, men elevtallet steg jevnt, og i 2010 gikk det 79 elever der. Høsten 2025 settes det altså ny elevrekord.

Skolen har to linjer, byggfag og naturbruk, og dessuten et påbyggingsår for dem som trenger generell studiekompetanse eller vil gå videre og ta yrkesfag på andre skoler. Skolen skilter også med «enorme muligheter for dem som er interessert i hest, jakt, fiske og turer i skog og mark. Hele 40.000 mål jaktterreng er tilgjengelig for alle skolens elever», som det står på nettsiden deres.

Bygges ut

Kjøkkenet blir for tiden utvidet, blant annet med økt kjølekapasitet. Dette har en kostnad på rundt 3,1 millioner kroner.

Internatkapasiteten må også økes, og det skal settes opp et modulbygg med 20 rom som skal stå klart når det nye skoleåret begynner til høsten. Denne bygningen skal skolen leie, og kostnaden vil bli dekket av det elevene betaler i skolepenger.

Skoleledelsen ser for seg at det også vil bli behov for flere undervisningslokaler i årene som kommer i tillegg til et permanent internat.