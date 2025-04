«Globalisme, multikulturalisme, kulturrelativisme, klimapsykose, woke, radikal kjønnsideologi og verdiliberalismens tid er forbi».

Slik introduserte partileder Erik Selle i partiet Konservativt i oppkjøringen til partiets landsmøte, gjengitt av påtroppende nestleder Truls Olufsen-Mehus.

Det er et parti som er sultent på stortingsplass som møtes i Stavanger denne helgen, ifølge Selle. Han er overbevist om at partiet kan kapre sitt første stortingsmandat i høst.

– Det blåser en konservativ vind over hele den vestlige verden, og ikke minst blant unge, sier Selle når Vårt Land møter ham på landsmøtet.

Partiet endte på 0,4 prosent ved forrige stortingsvalg. I år har imidlertid enkelte målinger vist en oppslutning på over én prosent.

Selle mener partiet har vind i seilene.

– Nå ser vi at de andre borgerlige partiene også har begynt med konservativ retorikk. Forskjellen er at de driver med retorikk, mens vi driver med konservativ politikk.

---

Konservativt

Politisk parti som ble grunnlagt i 2011 under navnet «Partiet De Kristne»

Omtaler seg som «et verdikonservativt parti som ønsker å bevare og beskytte Norge som en fri og selvstendig nasjon med trygge grenser».

Fikk 0,4 prosents oppslutning ved stortingsvalget i 2021.

---

Ville ha Orbán-grep for flere fødsler

Én av måtene partiene vil nå nye velgere på, er ved å ta radikale grep for at nordmenn skal få flere barn.

Programbehandlingen kommer dagen etter at KrF i sitt landsmøte vedtok kraftig skattelette til småbarnsforeldre. Men ledelsen i Konservativt ville ha langt mer radikale grep enn KrF for å få kvinner til å føde flere barn. De har nemlig sett til Ungarn for inspirasjon:

Partiledelsen ville gi kvinner som føder flere enn tre eller fire barn null i inntektsskatt livet ut – ikke ulikt de radikale skattegrepene president Viktor Orbán har innført i Ungarn.

– Dette er et radikalt grep. Ingen andre partier har tilsvarende grep, sa avtroppende nestleder Tomas Moltu til landsmøtet da han talte for forslaget.

«Amen», høres det i salen.

– Den største trusselen mot Europa er mangelen på fødte barn. Dette er prøvd i Ungarn, hvor Orbán har fått ned aborttallene og antall ødelagte ekteskap, og økt antall inngåtte ekteskap, sa partileder Selle til landsmøtet.

LANDSMØTE: Konservativt vedtar denne helgen sitt nye politiske program i Stavanger. (Herman Frantzen)

Landsmøtet sa nei

Men landsmøtet gikk ikke med på ledelsens radikale skattegrep. Flere delegater mente det ville kunne ramme urettferdig. Delegat Merete Albertsen påpekte at forslaget ville innebære en stor forskjellsbehandling overfor familier som bare har to barn.

– Jeg er opptatt av at vi skal legge til rette for at den norske befolkningen vil ha flere barn. Men dette forslaget var veldig urettferdig, og jeg har reagert sterkt på det, sier hun til Vårt Land etter avstemmingen.

– Dette vil utgjøre millioner i forskjell mellom dem som har to og tre barn, la hun til.

TOK TIL MOTMÆLE: Motforslagene fra Merete Albertsen gjorde at landsmøtet landet på en langt mer moderat skattekutt. (Herman Frantzen)

Hun utfordret partiledelsen med tre motforslag, som alle fikk flertall og dermed felte Orbán-modellen. Partiet vedtok dermed i stedet å øke foreldrefradraget til et beløp som tilsvarer folketrygdens grunnbeløp for hvert barn opp til fire barn – fortsatt over dobbelt så mye som det KrF vedtok fredag.

Vil vektlegge fars stemme ved abort

Også om abort har partiet vedtatt ny politikk denne helgen. Partiet har ikke programfestet forbud mot abort, men vil ha en rekke tiltak for å redusere aborttallene i Norge.

Ett av dem er å gi far anledning til å ta juridisk eneansvar for barn som ikke er ønsket av mor.

«Mannens stemme skal tillegges vekt, dersom han ønsker å beholde barnet», heter det i programmet.

I Norge demoniserer vi heller folk vi ikke liker selv om man har gode politiske resultater, enten det er Donald Trump eller Viktor Orbán. — Erik Selle, partileder

I tillegg vil partiet gi fedre rett til når som helst å kreve DNA-test om han er i tvil om farskapet til barnet.

– Vi er opptatt av menn skal ta ansvar. Jeg tror svært mange, og særlig unge, er trøtt av en ansvarsløs foreldregenerasjon, sier avtroppende nestleder Tomas Moltu om forslaget.

– Kan dette medføre at en mor kan tvinges til å bære frem et barn om hun selv ikke ønsker?

– Det kan i hvert fall styrke barnets mulighet til å bli født, sier Moltu.

Vil la seg inspirere av Orbán

Selle skyter inn.

– Det er et veldig norsk spørsmål. Vi ønsker en mindre stat og mindre tvang. Her kan vi faktisk la oss inspirere av Ungarn og Viktor Orbán – selv om han utelukkende skjelles ut i dette landet, sier partilederen i samtale med Vårt Land, og fortsetter:

– Faktum er at han har sørget for færre aborter, flere fødsler, færre skilsmisser og flere ekteskapsinngåelser.

– Hvorfor mener du at Orbán er en som vi i Norge bør se spesielt til?

– Det er ikke det jeg sier, men jeg sier at vi bør se spesielt til alle som har innført gode politiske løsninger som har gitt resultater som vi ønsker. I Norge demoniserer vi heller folk vi ikke liker selv om man har gode politiske resultater, enten det er Donald Trump eller Viktor Orbán, sier Selle.