Beklaget tordentale – ble valgt til sentralstyret

– Jeg beklager at jeg ikke var konstruktiv i å bygge arbeidslaget i går, sa David Hansen til KrF-landsmøtet lørdag.

Hansen var innstilt til fast plass i KrFs sentralstyre, og tok ordet etter innledningen fra valgkomiteens leder.

Vestfoldingen, som også er stortingskandidat for Østfold KrF til høstens valg, hadde hatt harde ord til landsmøtet fredag ettermiddag, i forbindelse med vedtak om flaggreglement i den offentlige skolen.

– Dette er Viktor Orbán-politikk, sa Hansen i flaggdebatten.

Hansen sa lørdag at han etter denne debatten og vedtaket som fulgte ikke hadde vært sikker på om han lenger ønsket å bli valgt til landsstyret.

– Jeg håper vi tar innover oss at når vi skal bygge dette laget, så må vi bygge det større og rausere. Jeg er villig til å gjøre en jobb for å få det til, sa Hansen, og la til at han håpet at ikke «trykkokeren» dagen før ville gjøre det vanskeligere for landsmøtet.

Da stemmene var talt opp, viste resultatet at Hansen fikk tillit til å sitte i sentralstyret, sammen med resten av de innstilte.

Geografiske utfordringer

Valgkomiteen hadde innstilt følgende medlemmer til sentralstyret, foruten David Hansen fra Vestfold:

Per Sverre Kvinlaug (Agder)

Linda Helen Haukland (Nordland)

Hans Olav Syversen (Oslo)

Charlotte Veland Hoven (Innlandet)

Fordi partiledelsen ble valgt på ekstraordinært landsmøte i januar var det de øvrige medlemmene av sentralstyret som sto på valg.

I tillegg ble det fremmet to benkeforslag, på Morten Helland fra Vestland og Randi Walderhaug Frisvoll fra Møre og Romsdal. Frisvoll var sittende sentralstyremedlem, men kom ikke med på valgkomiteens innstilling for neste periode.

Fra både Vestland og Møre og Romsdal ble det påpekt at dette er viktige regioner for KrF, som trenger tydelig representasjon i partiets styrende organer. De to benkeforslagene nådde imidlertid ikke opp.