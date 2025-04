Erna Solberg avlyser KrFs flaggforbud: – Ikke et symbol på FRIs politikk

Lørdag gjestet Høyre-lederen KrFs landsmøte i Bergen.

– Jeg er jo ikke enig i det, men vi må leve med at det kan være ulike synspunkter.

Det sier Solberg på spørsmål fra Vårt Land om KrFs vedtak om å forby flagging ved offentlige skoler med annet enn det norske, samiske og kvenske flagget.

KrFs vedtak fredag ettermiddag vakte oppsikt og innebærer i praksis et forbud mot regnbueflagg ved skolene.

Fra talerstolen snakket Høyre-lederen snarere om verdier og politikk som forener de to partiene.

Deriblant i næringspolitikken, om å bygge samfunn nedenfra og om respekt for mennesker som velger annerledes en normen i samfunnet.

Erna Solberg: – Flagget står for retten til å elske den du elsker

Ved lunsjtider lørdag ankom Høyre-lederen KrFs landsmøte i Bergen, som partiets æresgjest.

– Fortsatt har noen en tendens til å tolke inn i regnbueflagget, noe jeg mener vi skal la være å gjøre. Flagget er ikke et politisk standpunkt til ting som foreningen FRI står for. Dette er et universelt flagg i verden, som står for retten til å velge den du elsker, sier Solberg til Vårt Land.

– Mener du KrF leser det inn i flagget?

– Det er mange som gjør det, og det er en tendens nå til at noen har gjort det, at de legger inn i det flagget. Jeg synes vi egentlig bare burde gjort det motsatte, gripe og si at dette er det vi mener med flagget.

HØY STJERNE: Høyre-leder Erna Solberg ankommer KrFs landsmøte i 2025 Bergen Flesland. Der ble hun tatt imot av KrF-ledelsen: Dag Inge Ulstein, Ida Lindtveit Røse og Jorunn Gleditsch Lossius. (Andreas W. H. Lindvåg)

Kan Høyre være med på flaggforbud i regjering? Nei, sier Solberg

Erna Solberg har klokketro på at KrF og Høyre kan finne ut av det sammen i regjering hvis de borgerlige partiene vinner valget til høsten.

– Men dette med flagget kan ikke Høyre være med på?

– Nei, dette var noe av det vi gjorde endring på da vi satt i regjering. Fordi vi mente at det var riktig, sier Solberg.

Det var Solberg-regjeringen som først endret den såkalte flaggloven og åpnet for å flagge med regnbueflagget i offentlige skoler. KrF var med i regjeringen da det ble vedtatt i Stortinget.

Hun anerkjenner at debatter om hvilke flagg man vil la vaie kan være vanskelig.

– Men jeg tror den debatten må tas lokalt om hva man skal flagge. Og det er lov til å flagge både med andre typer flagg og Pride.