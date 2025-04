De er tildelt Jon Lilletuns ærespris

– Vi kjenner på en veldig stor takknemlighet. Vi er jo ikke så bevandret om priser i dette landet. Det var veldig uventet, sier Martine Romøren til Vårt Land.

Sammen med ektemannen, eks-skihopper Bjørn Arild Romøren, ble hun tildelt Jon Lilletuns ærespris under festmiddagen på KrFs landsmøte lørdag kveld.

Prisen deles ut av Kristelig Folkeparti til den eller de som på en særlig måte har arbeidet for eller arbeider for mennesker som selv ikke har en sterk stemme i samfunnsdebatten.

Valgte åpenhet om Downs syndrom og vanskelig møte med helsevesenet

Ekteparet får prisen for sin åpenhet om erfaringene sine da barnet de ventet fikk påvist Downs syndrom. I juryens begrunnelse heter det:

«De har med tydelighet og varme løftet frem en virkelighet som altfor ofte er skjult: at foreldre som får påvist avvik ved fostertesting, i mange tilfeller møtes med forventninger om å ta abort, fremfor støtte til å bære barnet frem».

På den internasjonale Downs-dagen 21. mars i år delte ekteparet sin historie i en stor Vårt Land-reportasje. «Pippi er vår største seier», fortalte de der.

– Jeg ble i praksis bedt om å ta abort. Det provoserte meg voldsomt. Jeg er så glad for at vi valgte å få Pippi, sa Martine Romøren da.

Hun har også engasjert seg politisk i saken, som da hun anklaget Arbeiderpartiet for å svikte i i støtten til foreldre som står i vanskelige abort-valg. Bakteppet var statistikk om at 9 av 10 born med kromosomavvik blir abortert, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Foruten intervjuer i tradisjonelle medier, har Martine Romøren delt og engasjert seg via sosiale medier.

Om KrF: – Sett at et parti faktisk kjemper for barnet mitt

– Hva tenker dere om KrFs rolle på dette feltet? De engasjerer seg jo i denne tematikken.

– Jeg visste ikke så mye om KrF før vi selv fikk et barn og så at det er et parti som faktisk kjemper for det, sier Martine Romøren.

Hennes inntrykk er at KrF kjemper for at dagens abort-statistikk ved påvist Downs syndrom skal snus og mener at alle mennesker er like mye verdt, så lenge de får like forutsetninger.

– Jeg kjenner det litt langt inn i hjerterota, og det er ikke så mye som gjør det lenger. Så det settes fryktelig pris på, fastslår Romøren.

UTDELINGEN: Bjørn Einar og Martine Romøren mottar Jon Lilletuns ærespris under festmiddagen på KrFs landsmøte. Jurymedlem Kjell Magne Bondevik delte ut prisen. (Andreas W. H. Lindvåg)

Dette håper de åpenheten skal bidra til

Ektemannen Bjørn Einar Romøren har tidligere valgt å være åpen og offentlig om den alvorlige kreftdiagnosen han fikk etter at karrieren som skihopper var over.

– Jeg forstod ikke før ganske lenge ute i det at det hadde en så stor effekt. For det var ikke noen andre menn som snakket om kreft og menn, sier han til Vårt Land.

Denne ballasten bidro til at paret senere valgte å fortelle åpent om sine erfaringer da de fikk datteren Pippi.

– Bare tanken på at andre skal møte det vi møtte, gjør meg så opprørt, skyter Martine Rommøren inn.

– Selv lengtet vi veldig etter å finne de positive, gode historiene – bare føle at livet vårt kan bli fint med et barn med Downs syndrom. Vår var intensjon med å dele åpent var at folk forhåpentligvis skulle snuble over oss hvis de var i samme situasjon og få et annet inntrykk enn det man blir fortalt, sier hun.

Downs syndrom

Downs er en medfødt genetisk tilstand. Det fødes rundt 50 barn med Downs årlig i Norge, men tallet er dalende.

Om lag 90 prosent av svangerskapene med Downs blir avsluttet ved abort, ifølge Folkehelseinstituttet.

I 2020 ble bioteknologiloven endret slik at det ble lettere å avdekke om fosteret har Downs.

Pris oppkalt etter folkekjær KrF-politiker

Æresprisen er oppkalt etter den folkekjære KrF-politikeren Jon Lilletun, som hadde en særlig omsorg for sårbare grupper i samfunnet.

Lilletun var stortingsrepresentant for Vest-Agder fra 1989 til 2006. Han var også kirke-, utdannings- og forskningsminister i Bondevik I-regjeringen fra 1997 til 2000.

Blant dem som har vunnet prisen tidligere, er filmskaper Margreth Olin og skuespiller Rune Andersen.

Ekteparet Romøren fikk tidligere denne måneden Livsvernprisen, som organisasjonen Menneskeverd årlig deler ut til noen som «har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet»

Here can you lese hele begrunnelsen for tildelingen

«Årets pris går til ekteparet Martine og Bjørn Einar Romøren, for deres modige, varme og prinsipielle bidrag til samtalen om menneskeverd, liv og inkludering i det norske samfunnet.

Da de ventet barn og fikk beskjed om at barnet deres hadde Downs syndrom, valgte Martine og Bjørn Einar å møte offentligheten med åpenhet. De fortalte om sine erfaringer og har med tydelighet og varme løftet frem en virkelighet som altfor ofte er skjult: at foreldre som får påvist avvik ved fostertesting, i mange tilfeller møtes med forventninger om å ta abort, fremfor støtte til å bære barnet frem. I en sårbar livssituasjon kan det være avgjørende hvordan informasjon formidles og hvilke verdier som ligger i bunnen for veiledningen.

Gjennom intervjuer, sosiale medier og aktiv samfunnsdeltakelse har ekteparet Romøren bidratt til større åpenhet rundt det å få barn med Downs syndrom – og utfordret fordommer, holdninger og strukturer som svekker troen på menneskets ukrenkelige verdi. De har valgt å bruke sin stemme for dem som sjelden får komme til orde – og på den måten gitt en stemme til barn og familier som ofte opplever å stå alene i møte med samfunnets forventninger.

I ekteparets formidling er det verken pekefinger eller fordømmelse – men en ærlig og håpefull påminnelse om at verdien av et liv ikke måles i funksjonsevne, men i det enkle faktum at det er et liv.

I Jon Lilletuns ånd – og i tråd med hans sterke engasjement for menneskeverd, inkluderende fellesskap og å gi stemme til de stemmeløse – fremstår Martine og Bjørn Einar Romøren som svært verdige mottakere av denne æresprisen.»