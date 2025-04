Frans’ kiste på vei gjennom Romas gater

Hundretusener av mennesker ventet langs den seks skiloemter lange ruta gjennom byen for å se pavemobilen med kisten passere forbi Forum Romanum og Colosseum.

Presis klokka 10 startet begravelsesseremonienda den enkle trekisten ble båret ut av Peterskirken fulgt av et tog av rødkledde kardinaler.

Applausen runget da kisten ble plassert foran alteret på Petersplassen, der statsministre, presidenter og konger er på plass. Rundt 200.000 troende fyller gata Via della Conciliazione fram til plassen og selve plassen.

Minneord

Den italienske kardinalen Giovanni Battista Re innledet messen med en minnetale der han i Frans’ navn oppfordret til forhandlinger for å få slutt konfliktene som raser verden rundt.

– I en verden herjet av kriger de siste årene, med umenneskelige grusomheter og utallige drepte og ødeleggelse, hevet Frans ustanselig røsten for å be om fred og oppfordre til ærlige forhandlinger for å finne rimelige løsninger, sa kardinalen.

Han kalte Frans «en pave blant folket, med et åpent hjerte», som arbeidet for en mer empatisk kirke, og viste særlig til hans omsorg for flyktninger, migranter og fattige.

Klokkene i Peterskirken kimet mens delegasjoner fra over 150 land fant sine plasser. Blant dem er USAs president Donald Trump, som ofte var i klammeri med paven om migranter, miljø og andre saker.

Trump og andre dignitærer

Både Trump, hans kone Melania og en rekke av de andre 50 statslederne til stede var tidligere inne i kirken for å vise Frans den siste ære der han har ligget på lit-de-parade i tre dager.

Blant de mange dignitærene som er på plass i strålende solskinn på Petersplassen, er Frankrikes president Emmanuel Macron, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, britenes prins William og statsminister Keir Starmer og den spanske kongen Felipe.

Æresplassene er tildelt president Javier Milei fra pavens hjemland Argentina og Italias statsminister og president.

Fra Norge er kronprins Håkon, kronprinsesse Mette-Marit og utenriksminister Espen Barth Eide på plass.

Kort møte med Zelenskyj

Trump og Zelenskyj hadde et kort møte kort før seremonien startet. De ble enige om å møtes igjen når seremonien er over. Zelenskyj ble møtt med applaus da han kom ut på plassen.

220 kardinaler, 750 biskoper og over 4000 andre katolske prester er også til stede ved seremonien i friluft på den store nøkkelformede plassen.

Etter seremonien kjøres pavens kiste i pavemobilen til Santa Maria Maggiore-basilikaen, som var pavens favorittkirke og der han skal gravlegges i krypten under et av sidekapellene.

Hundretusener av mennesker ventes å se prosesjonen de seks kilometerne gjennom Romas gater til Santa Maria Maggiore, der dignitærene ikke er på plass, men derimot en gruppe med fanger, migranter og hjemløse som følger kisten inn i basilikaen, som tegn på Frans’ omsorg for de minst privilegerte.

