Vil fjerne pappapermen: Dette er KrFs nye familiepakke

KrF vil skrote tvungen farspermisjon, og går inn for fri fordeling av foreldrepermisjonen.

Det ble klart under partiets landsmøte fredag.

– Vi har tillit til at familiene vet bedre enn politikere hva som er best for dem. Når halvparten av norske mødre tar ut ulønnet permisjon er det åpenbart at ordningen har feilet. Det er det på tide at vi rydder opp i, sier nestleder Ida Lindtveit Røse i en uttalelse.

På forhånd var det knyttet spenning hvor partiet ville videreføre dagens KrF-linje hvor 10 uker er forbeholdt hver av foreldrene, eller om de vil gå for fri fordeling av foreldrepermisjonen. I dette spørsmålet var programkomiteen delt.

Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland er blant dem som har advart mot å frata fars påkrevde foreldrepermisjon.

LANDSMØTE: KrF er samlet til landsmøte denne helgen. Bildet viser en annen votering. (Herman Frantzen)

Økt barnetrygd og skattelette

Fri fordeling av foreldrepermisjonen er bare ett av en rekke familietiltak som KrF har programfestet under sitt landsmøte i Bergen fredag.

– Mange familier kjenner på press i hverdagen, både økonomisk og tidsmessig. Med denne satsingen gir vi dem mer rom, mer trygghet og mer tillit. Vi ønsker at det skal være enklere å velge familie – også når man får barn nummer tre eller fire, sier Ulstein etter at vedtakene er gjort.

Disse programvedtakene har KrF gjort fredag:

Øke barnetrygden til 2500 kroner (mot regjeringens nivå på 1968 kroner). Barnetrygden skal fortsatt være skattefri.

Øke foreldrefradraget til 50 000 kroner for barn nummer én og to, og til 100 000 kroner for barn tre og videre.

Gi sekstimersdag for barneforeldre: Én av foreldrene med barn under tre år skal ha rett til å redusere stillingen til 80 % med lønnskompensasjon. Størrelsen på kompensasjonen er ikke klar. Landsmøtet gikk her for en mindre ordning enn programkomiteen, som opprinnelig foreslå å innføre dette for foreldre med barn helt opp til skolealder.

Øke antall sykt-barn-dager til 15 dager for familier med to til tre barn, og 20 dager familier med fire barn eller mer. Det skal også være mulig å overføre sykt-barn-dager til andre omsorgspersoner.

Vil ha aldersgrense for smarttelefon

Partiet har også vedtatt flere grep for å beskytte barn skadevirkninger fra smarttelefon.

«Barn skal leke, ikke scrolle», slår nestleder Ida Lindtveit Røse fast.

– Altfor mange barn får smarttelefon altfor tidlig. Vi ser et stort foreldreengasjement rundt dette, og dette er et tiltak mange foreldre har ønsket seg, sier Røse.

Dette er noen av tiltakene partiet nå har programfestet: