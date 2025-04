– Det er en stor ære å ha det høyt respekterte, fantastiske statsministeren av kongeriket Norge med oss her i dag, innledet Trump.

– Han har gjort en fantastisk jobb og er virkelig høyt respektert rundt om i hele verden.

Så rettet han noen ord til Stoltenberg:

– Det er hyggelig å møte min gode venn, som gjorde en så god jobb i Nato.

– Du gjorde en fantastisk jobb, og tusen takk for det. Jeg er veldig glad du er her og at vi møtes igjen under disse omstendighetene, sa Trump til Stoltenberg.