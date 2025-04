Trump tok imot Støre med et hjertelig håndtrykk mens de to utvekslet smil og noen høflighetsfraser før de gikk inn i Det hvite hus.

Før møtet holdt de en kort presseseanse, hvor Trump kom med lovord om både Støre og Stoltenberg, som også deltar på møtet.

– Det er en stor ære å ha den høyt respekterte, fantastiske statsministeren av kongeriket Norge med oss her i dag, innledet Trump.

– Han har gjort en fantastisk jobb og er virkelig høyt respektert rundt om i hele verden.

– Min gode venn

FØRSTE FOR STØRE: Stoltenberg kjenner Trump godt fra sin tid som Nato-sjef, mens dette er første gang Støre møter Trump ansikt til ansikt.

Så rettet han noen ord til Stoltenberg:

– Det er hyggelig å møte min gode venn, som gjorde en så god jobb i Nato.

– Du gjorde en fantastisk jobb, og tusen takk for det. Jeg er veldig glad du er her og at vi møtes igjen under disse omstendighetene, sa Trump til Stoltenberg.

Deretter tok han imot spørsmål fra pressen.

– Norge har alltid vært en alliert. De har alltid vært noen vi har vært veldig nære, veldig vennlige med, kanskje i enda større grad med meg enn med andre folk, svarte Trump på NTBs spørsmål.

– Norge har vært en venn, sa han.

Flere statsråder

På møtet stiller den amerikanske presidenten trolig med flere statsråder på møtet. Blant dem som er aktuelle, er utenriksminister Marco Rubio, finansminister Scott Bessent og forsvarsminister Pete Hegseth.

Visepresident J.D. Vance er på reise i Tyskland og kan derfor ikke delta.

Støre har i forkant av møtet uttalt at han kommer til å ta opp norsk-amerikansk sikkerhetssamarbeid, situasjonen i Ukraina, toll og handel, samt betydningen av alliansen mellom Norge og USA.

Blant annet vil Støre minne Trump om at det Norge følger med på i nord, er noe som direkte berører USA sikkerhetspolitisk.

Norge-invitasjon

Hva møtet konkret ventes å resultere i, er imidlertid uklart. Støre har tidligere understreket at det er svært viktig med personlig kontakt med USA.

Støre har blant annet uttalt at han kommer til å invitere Trump til Norge. Det virket ikke Trump fremmed for.

– Jeg elsker Norge, jeg vil dra på ski. Norge er vakkert og har et vakkert folk, sa presidenten til pressen.

Støre er den tiende regjeringssjefen i rekken som får møte Trump etter at han i januar ble innsatt i sin andre presidentperiode.