– Harvard er en antisemittisk, ytre venstre-institusjon, i likhet med en rekke andre, der det blir tatt opp studenter fra hele verden som ønsker å rive landet vårt i stykker, heter det i en melding fra Trump på Truth Social torsdag.

Trumps utfall er det siste i en lang rekke kraftsalver mot prestisjeuniversitetet og kommer etter at Harvard denne uka saksøkte Trump-administrasjonen.

Trump-administrasjonen har fryst 2,3 milliarder dollar i støtte til Harvard, som er kjent som et av verdens beste universiteter. Midlene holdes igjen etter at Harvard avslo en rekke krav fra Det hvite hus som ønsker stor innflytelse over universitetets drift.

Trump-administrasjonen har også stanset enkelte overføringer til universiteter som Columbia, Princeton, Cornell, Northwestern og Brown.

Kuttene er møtt med kritikk fra mer 100 ledere fra høyere utdanningsinstitusjoner i USA.

– Harvard er en trussel mot demokratiet, sier Trump torsdag.