Foreldre skal fristes til å få flere barn

Fødselsraten i Norge har falt, til tross for gode velferdsordninger for familier, og bedre ordninger nå enn tidligere, også sammenlignet med andre land.

De siste 15 årene har fødselstallene i Norge falt fra 1,98 barn per kvinne til 1,44.

Torsdag leverer det regjeringsnedsatte fødselstallutvalget forslag som skal snu utviklingen. Aftenposten melder at de legger fire konkrete forslaget på bordet til barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap):

Ekstra barnetrygd til dem under 30 år.

Øke støtten til dem som får barn under utdanning.

Øke kunnskapen om evnen til å få barn, og hvordan alder påvirker fertiliteten.

Legge bedre til rette for foreldre som får barn under utdanning.

Utvalget ledes av Rannveig Kaldager Hart, førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn ved UiO og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Torsdag leverer utvalget en delrapport til Vågslid.

Skal være attraktivt

Da barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) satte ned utvalget i fjor, sa hun:

– Norge skal være et attraktivt land å få barn i. Regjeringen har nå for første gang i historien oppnevnt et fødselstallsutvalg for å undersøke årsaker til at vi får færre barn, og hva det offentlige kan gjøre for å legge til rette for at foreldre får de barna de ønsker.

Hun hadde store forhåpninger til utvalgets arbeid:

– Jeg forventer at et utvalg kan hjelpe oss å tydeligere forstå sammenhengen mellom samfunnsstrukturer, politikk og fødselstall.

Utvalget skal både se på den tradisjonelle familiepolitikken, men også på politikk som ikke er rettet direkte mot familier, men som likevel påvirker familiene.