I mars i fjor ga tidligere KrF-leder Olaug Bollestad en unnskyldning for hvordan skeive KrF-ere var blitt behandlet i partiet.

Partileder Dag Inge Ulstein ville ikke svare på om han stiller seg bak Bollestads unnskyldning, i et intervju med Vårt Land tirsdag 22. april.

Tirsdag kveld snudde likevel Ulstein og stelte seg bak Bollestads unnskyldning.

– Man kan ikke si unnskyld med ene hånden og slå med den andre. Ulsteins uttalelse hjelper ikke når han ikke sier noe mer og KrF ikke har gått tilbake på politiske utspill den siste tiden, sier styreleder i Skeivt kristent nettverk, Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen.

Opplevde motstand i partiet som homofil

– KrF er ikke lenger et parti for meg. De driver nå en politikk som, i motsetning til det Ulstein sier, verken er raus eller inkluderende overfor skeive, sier Pedersen-Eriksen.

Pedersen-Eriksen var selv medlem i KrF før hun meldte seg ut i 2018. Hun forteller at hun opplevde motstand og utfordringer som skeiv i partiet.

I mars i fjor unnskyldte daværende partileder Bollestad for hvordan homofile var blitt behandlet i KrF.

I et intervju med Vårt Land på tirsdag ønsket ikke Ulstein å svare på om han stelte seg bak Bollestads beklagelse. Senere samme dag snudde partilederen etter krass kritikk fra tidligere KrF-topp Mona Høvset, og en rekke KrF-ere som støttet henne.

«Når noen blir behandlet dårlig er det viktig at vi rydder opp og beklager. Forrige partileders beklagelse for hvordan noen skeive tidligere har blitt behandlet i KrF var derfor viktig. Den sto jeg bak da og står bak i dag», skrev Ulstein til Vårt Land tirsdag kveld.

Dag-Inge Ulstein SKEIVE: KrF-leder Dag Inge Ulstein har valgt å stille seg bak Olaug Bollestads unnskyldning til skeive. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Ikke nok

Styrelederen i Skeivt kristent nettverk mener Ulsteins unnskyldning fortsatt ikke er tilstrekkelig.

– Jeg synes det er bra at Ulstein nå viser at han står ved forrige partileders beklagelse. Samtidig sender Ulstein blandede signaler. Det hadde vært fint med en tydeligere uttalelse generelt. Jeg er fortsatt usikker på hva han mener.

Pedersen-Eriksen sier at usikkerheten skyldes KrFs uttalelser den siste tiden. Partiet ønsker å fjerne Rosa kompetanse fra skolen og innføre forbud mot prideflagg i skolegårder. I tillegg har partilederen tatt standpunkt om at det kun finnes to kjønn.

– Den reelle politikken må følge unnskyldningen. Man kan ikke si unnskyld med ene hånden og slå med den andre, sier Pedersen-Eriksen.

– Heldigvis er ikke KrF et av de største partiene

Hun mener at KrFs politikk truer skeives rettigheter.

– For meg som velger resulterer det i at KrF gjør seg selv til et mye smalere parti. Heldigvis er ikke KrF et av de største partiene. Hvis de hadde vært det, kunne det hatt noen veldig alvorlige følger for menneskeverdet og nestekjærligheten.

Mona Høvset POLITIKK: Tidligere KrF-topp Mona Høvset mener KrF har gått i en smalere og mer konservativ retning. (Erlend Berge)

Mener KrF har blitt mer konservativt

I 2018 opplevde KrF et 50-talls utmeldinger etter at tidligere KrF-topp Mona Høvset giftet seg med en annen kvinne i kirken. Den tidligere kommunikasjonssjefen er kritisk til den konservative retningen hun mener partiet har tatt:

– Jeg savner partiet med det store hjertet; det partiet som kjempet for et varmere samfunn og et samfunn med plass til alle, sier hun til Vårt Land.

– Synes du KrFs retning med Ulstein passer med partiets verdier om menneskeverd?

– Dette begynte ikke under Dag Inge. Han er en fin fyr, han. Men jeg mener partiet har i gått en smalere og mer konservativ retning de siste årene.

– Skeives rettigheter tas bort

Den tidligere KrF-toppen mener at det ikke står på en unnskyldning fra partiet.

– Jeg tror ikke at det står og faller på en beklagelse for noe som har skjedd tidligere. Jeg mener det er viktig at partiet viser at man står opp for skeive nå, ikke minst skeive familier og transpersoner som trenger ekstra beskyttelse.

Høvset sier at KrF må være tydelige på dette feltet og stå opp for menneskeverdet.

– Det er ekstra viktig når vi ser den retningen verden er i ferd med å ta. Vi lever i en verden der skeives rettigheter tas bort, der prideparader blir forbudt og det ikke er sikkert at man kommer inn i USA som transperson.

Skeivt kristent nettverk

Skeivt kristent nettverk (SKN) er en forening for LHBT+-personer med forskjellige menighetsbakgrunn.

Foreningen jobber for å fremme homofile og transpersoners plass i kristen tro.

