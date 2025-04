Saken oppdateres.

– En verdimønstring er ikke kulturkrig der en setter folk opp mot hverandre. KrFs linje er en annen, sa Dag-Inge Ulstein da han torsdag åpnet KrFs landsmøte i Bergen.

Han lovet at partiet skal bidra med «tydelige standpunkt og gode verdier inn i dialog og debatt».

– Meningsmangfold, respekt og toleranse. Det er forutsetningen for et godt og varmere samfunn, sa Ulstein til partiet.

– Ikke noe usagt om kjønn

Overfor Vårt Land utdyper Ulstein hva han mener med kulturkrig-kommentaren.

– Jeg ville sette ord på hvor viktig en slik verdimønstring er, men at det ikke handler om en kulturkrig som setter folk opp imot hverandre. Det er jo det KrF har vært, er og skal være.

– Hva skiller en verdimønstring fra en kulturkrig?

– Det kan være på mange områder. Når jeg snakker om familien og behovet for tydeligere rammer innenfor ruspolitikken, så er det en mønstring rundt viktige verdier. I talen snakket jeg om røttene våre og utgangspunktet for politikken, svarer Ulstein.

I samtale med Vårt Land viser han også til situasjonen i USA som bakteppe for at han tok opp kulturkrig og behovet for en verdimønstring.

– Det var viktig for meg å bruke tid på å vise den store skuffelsen over det amerikanske lederskapet på veldig mange viktige områder.

I dagene før landsmøtet har Ulstein fått kritikk fra tidligere kommunkasjonssjef Mona Høvset og tidligere partileder Valgerd Svarstad Haugland, blant annet om hans kommunikasjon rundt LHBT-spørsmål.

På nytt spørsmål fra Vårt Land om han opplever kritikken om KrFs kurs om kjønn og skeive som urimelig, påpeker Ulstein at han ikke nevnte kjønn i talen sin, og at han har svart på spørsmål om dette gjennom uka allerede.

– Så det er ikke noe jeg føler er usagt der, sier han.

Landsmøtet til KrF TALER: – Når felles verdier svekkes, svekkes også beredskapen mot de kreftene som vil splitte og bryte ned, sa Ulstein til landsmøtet. (Paul S. Amundsen/NTB)

– Mangfold, trosfrihet og liberalt demokrati

De neste dagene skal partiet vedta partiprogrammet for neste stortingsperiode.

I sin tale vektla Ulstein klassiske KrF-punkter som vern om menneskeverdet, ytringsfrihet, trosfrihet, rettsstat, demokrati og nåde.

– Når felles verdier svekkes, svekkes også beredskapen mot de kreftene som vil splitte og bryte ned. Det er nettopp i en slik tid der det er store endringer, der det er uforutsigbarhet og utrygghet, at fri meningsytring, mangfold, trosfrihet og det liberale demokratiet er avgjørende. Dette er jo motgiften mot det totalitære, sa KrF-lederen.

– Kirken er så mye mer enn et treningssenter

Verdiopprustningen innebærer å si nei, ifølge Ulstein – blant annet til voldskultur og æreskultur, og «islamistisk voldsideologi».

– For står vi ikke opp for det som bygger, slipper vi altså til det som river ned. Dette er viktig.

KrF-lederen siterte den danske statsministeren Mette Frederiksen, som nylig kalte kirken en verdibærer.

– Kirken er så mye mer enn et treningssenter man kan kjøpe seg plass på, som noen har prøvd seg med å skildre det som. Det er en umistelig del av vår sosiale og åndelige infrastruktur. Kirken er verdt å investere i.

– Vi skal over sperregrensa

Videre pekte han på skolen, kristen kulturarv og til og med TV-serien «Team Pølsa».

– Et samfunns styrke viser seg altså ikke i antall soldater eller størrelsen på budsjettet. Vet du hva, jeg vil si at det viser seg i menneskesynet.

De 200 delegatene som samler seg i Bergen torsdag har ikke et lystig bilde foran seg: Partiet snitter rundt 3 prosent på meningsmålingene og gikk gjennom en opprivende lederstrid i fjor sommer. Likevel var Ulstein optimistisk i starten av talen og sammenlignet det med partiets gjennombrudd i etterkrigstiden.

– Dere, nå mobiliserer KrF igjen. Vi skal gjøre et godt valg, ja, vi skal over sperregrensa! For vi skal bidra til et nytt flertall og en ny regjering. Vi skal sikre gjennomslag for en politikk som bygger på verdier – og skaper verdier.