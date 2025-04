Advarer KrF mot å bli «Trump-ish tradwife–parti»

– Nå må ikke KrF bli et «Trump-ish tradwife-parti».

Det sa tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland, i sitt innlegg på partiets landsmøte i Bergen fredag.

Der advarte hun eget parti mot å sette likestillingspolitikken sin i revers.

– Dere må vedta et program, som gjør at jeg som gammelfeminist også har lyst til å stemme på KrF. Det er min store utfordring til landsmøtet, sa hun.

Utsagnet kommer etter et par dager der uro og uenighet om KrFs politiske kurs har kommet til overflaten.

Både tidligere kommunikasjonssjef, Mona Høvset, og Valgerd Svarstad Haugland selv har delt uro om partiets politiske kurs.

Svarstad Haugland var partileder og statsråd under KrFs glansdager på 1990- og 2000-tallet.

I skrivende stund er hun alene om å fremme direkte kritikk mot partiets kurs i torsdagens landsmøtedebatt.

Ropte varsko: – Frp vil juble. Jeg vil grine

Mye er godt i KrFs politikk og var godt i partileder Dag-Inge Ulsteins tale, understreket Svarstad Haugland i innlegget sitt.

Deriblant omtalen av miljø, vern ved livets start og slutt, rettferdig fordeling her hjemme og internasjonalt.

Men om likestilling frykter ekslederen at partiet kan gå i revers på landsmøtet:

– I programbehandlingen er det noen som har foreslått å fjerne kvoteringsreglene i aksjeloven, sa hun.

Disse reglene stiller blant annet krav om en viss representasjon av begge kjønn i store bedrifters styrer.

Valgerd Svarstad Haugland ropte varsko om at KrF her kan vrake en av partiets store historiske seire:

– Hvem var det som foreslo det? Ja, det var meg i Bondevik 1-regjeringen. Hvem gjennomførte det? Jo, det var KrFs Laila Dåvøy og Ansgar Gabrielsen i Bondevik 2-regjeringen. Og så skal dere ta det vekk! Frp vil juble, Høyre vil juble, men jeg vil grine hvis det blir vedtatt på dette landsmøtet, sa den tidligere KrF-lederen.

ÅPNINGSDAGEN: KrF-leder Dag-Inge Ulstein talte til partiets landsmøte i Bergen torsdag formiddag. (Paul S. Amundsen/NTB)

Spøkte om at Dag-Inge Ulstein ville rive av henne håret

Svarstad Haugland reagerer også på at KrFs landsstyre vil vrake tredelingen av foreldrepermisjonen, der far er forbeholdt én tredel av tiden.

– Vi tar fra fedrene den viktige kontakten de kan ha med barna sine, sa hun.

Årsaken er at menn i snitt tjener mer enn kvinner, ifølge KrF-profilen. Menn kan erfaringsvis støte på større motstand fra arbeidsgiver mot å ta ut permisjon som ikke er obligatorisk, påpekte hun også.

Svarstad Haugland åpnet talen sin med å spøke om egen rolle: Etter 13 år som statsforvalter, kan hun nå omsider uttale seg om politikk igjen.

Allerede før landsmøtet var hun ute i Vårt Land og kritiserte KrFs kurs under Dag-Inge Ulsteins ledelse.

– Jeg gikk til frisøren i går og klippet meg så kort jeg kunne, for jeg var redd for at Dag-Inge skulle rive håret av meg da han så meg i dag etter oppslaget i Vårt Land, spøkte KrF-nestoren.

---

Her er forslaget Svarstad Haugland refser

«Fjerne kjønnskvoteringskravet i aksjeloven for å tillate selskaper full frihet til å velge styresammensetning basert på kompetanse fremfor kjønn, og styrke næringslivets autonomi og konkurransekraft. [...] Det er personens egnethet som burde vektlegges i styrearbeid. Ikke personens kjønn».

KrFU fremmet det. Landsstyret anbefaler at det vedtas.

---

Røse: – Ingen fare for «tradwife»-fenomener

Nestleder Ida Lindtveit Røse er glad for at Svarstad Haugland engasjerer seg i landsmøtedebatten.

– Hun er en som virkelig har gått for bresjen for likestillingen i Norge, så at hun adresserer dette tenker jeg bare er positivt. Og så skal vi ta debatten når den kommer i landsmøtet.

– Er KrF et parti for en gammelfeminist, som hun selv kaller seg?

– Ja, både for nye og gamle feminister, og de tror jeg det er mange av i salen. Det er nettopp derfor vi trenger et sterkt KrF i norsk politikk. Jeg tror ikke at det er noen fare for at KrF skal nærme seg det Trump har gjort i USA, eller noen «tradwife»-fenomener i det hele tatt. Her har KrF tvert imot vært en motstemme.

SVARER: – KrF er for både for nye og gamle feminister, sier nestleder Ida Lindtveit Røse. (Synne Folstad Moen)

– Dersom landsmøtet går inn for å fjerne kjønnskvotering i aksjeloven, vil ikke det være å reversere et likestillingsfremskritt?

– Vi får ta den debatten når den kommer og se hvor landsmøtet ender.

– Du vil ikke selv flagge hvor du står i denne saken?

– Jeg kommer ikke til å stemme for den innstillingen, avslører Røse.

Når det kommer til tredelingen av foreldrepermisjonen, er imidlertid Røse uenig med Svarstad Haugland.

– Vi skal ta diskusjonen om man skal ha fri deling eller en viss kvote. Jeg har alltid vært komfortabel med begge deler, men mener at foreldrene er best skikket til å bestemme det selv, sier Røse.

Bakteppe: Uro blant tidligere KrF-topper om partiets kurs

KrF-nestorens tale til landsmøtet kommer bare to dager etter at hun kritiserte partiets kurs under Dag-Inge Ulsteins ledelse i et intervju med Vårt Land.

I det som var Svarstad Hauglands første ordentlige politiske intervju på godt over et tiår, fortalte hun om sin egen uro for at KrF nå blir et mindre romslig parti – blant annet i spørsmål om skeive og kjønnsidentitet.

Men hun flagget også skuffelse over at partiet kan komme til å vrake tredeling av foreldrepermisjon, samt kjønnskvotering i næringslivets styrer.

Bakteppet for tirsdagens intervju var at KrFs tidligere kommunikasjonssjef, Mona Høvset, tidligere samme dag rykket ut mot partiets kurs under Dag-Inge Ulstein og KrFs holdning til skeive.

Mona Høvset sin kritiske Facebook-post kom etter at Vårt Lands publiserte et stort intervju med Dag-Inge Ulstein, der partilederen ikke ville svare klart på om han støtter forgjengeren Olaug Bollestad sin unnskyldning til skeive KrF-ere.

Etter Svarstad Hauglands kritikk, kom imidlertid partileder Ulstein med nye signaler og sa til Vårt Land at han står bak Bollestads unnskyldning.