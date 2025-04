Seksuelle overgrep i Den katolske kirke var Pave Frans’ vanskeligste utfordring

Da Pave Frans tiltrådte i 2013, overtok han en verdensomfattende skandale om seksuelle overgrep mot barn utført av prester i den katolske kirken, som forsøkte å dekke over overgrepene.

Alt i desember 2014 opprettet Pave Frans et internasjonalt panel av eksperter som fikk i oppgave å anbefale hvordan man kan beskytte mindreårige, men kommisjonen ble etter hvert omgitt av kontroverser.

– Han hadde gode intensjoner, men håndteringen av saker har virket litt vilkårlig, og pave Frans har i litt for stor grad beskyttet sine egne, mener Anne Bente Hadland. (Erlend Berge)

Offer trakk seg

To medlemmer som representerte ofre etter misbruk, trakk seg i 2017, deriblant Marie Collins, som selv ble voldtatt av en prest i Irland da hun var 13 år gammel.

Hun karakteriserte, ifølge nyhetsbyrået AFP, mangelen på samarbeid fra Vatikanets tjenestemenn som «skammelig».

I mars 2023 trakk også kommisjonens siste gjenværende opprinnelige medlem, den tyske jesuittprest Hans Zollner, seg.

Han var bekymret for manglende etterlevelse, ansvarlighet og åpenhet.

Større åpenhet

Anne Bente Hadland, som er dominikanerinne ved Sta. Katarinahjemmet og nyhetsredaktør i EWTN Norge, sier i et intervju med NTB at Pave Frans gjorde mye for å få mer åpenhet om problemet, men at han også viste unnfallenhet i flere saker.

– Pave Benedikt startet oppryddingsjobben når det gjaldt seksuelle misbruk i kirken, og pave Frans fortsatte denne. Han sørget for at det ble etablert et regelverk i 2019 for håndtering av overgrepssaker som involverte biskoper.

– Men regelverket må brukes, og der var pave Frans svak, mener Hadland.

Hun sier han også holdt sin hånd over overgripere, deriblant den argentinske biskopen Gustavo Zanchetta.

Zanchetta var anklaget for overgrep mot seminarister og for økonomiske mislighold. Paven opprettet likevel en stilling for ham i Roma.

– Zanchetta, som reiste tilbake til Argentina, ble dømt for både mislighold og overgrep, men han fikk sone i et kloster. Før dommen var ferdigsonet, kom han tilbake til Roma, der han vel fortsatt virker som prest, forteller Hadland.

Pater og billedkunstner

I desember 2022 ble det offentliggjort at pater og billedkunstner Marko Ivan Rupnik var blitt anklaget for overgrep mot kvinner.

Rupnik hadde opprettet en nonneorden og ble senere anklaget for å ha voldtatt og misbrukt et 20-talls kvinner i denne ordenen. Vatikanet anså først ikke dette som en sak for Roma fordi det ikke var snakk om mindreårige. Men Paven godtok at det skulle føres en prosess mot ham i Vatikanet. Den har nå pågått i snart to år.

– Selv om det ble lagt fram veldig mange bevis mot Rupnik, har han likevel fått fungere som prest. Og kunsten hans har blitt brukt aktivt i Vatikanet hele tiden, selv i pavens rom hang det kunstverk av Rupnik, sier Hadland.

Vil hefte

Hun peker på at det også er flere navn og saker, og at disse sakene vil hefte ved paven.

– Han hadde gode intensjoner, men håndteringen av saker har virket litt vilkårlig, og pave Frans har i litt for stor grad beskyttet sine egne, mener hun.

Et viktig forhold pave Frans satte på dagsordenen, var overgrep mot voksne. I lang tid var det altså bare snakk om overgrep mot mindreårige.

– Pave Frans brido til åpenhet rundt overgrep mot voksne som er i en sårbar situasjon. For eksempel mennesker som står i et avhengighetsforhold, slik som seminarister gjør. Saken mot tidligere kardinal Theodore McCarrick satte blant annet søkelyst på dette.

McCarrick-saken

Sommeren 2018 kom det fram at McCarrick systematisk hadde utnyttet sin makt som biskop overfor seminarister.

I februar 2019, som historiens første, avsatte Pave Frans McCarrick etter at han ble funnet skyldig av en Vatikan-domstol for seksuelt misbruk av en tenåring på 1970-tallet, ifølge AFP.

Vatikanets tidligere ambassadør til USA, Carlo Maria Viganò, hadde da anklaget pave Frans for å ignorere årelange anklager mot kardinalen.

I en egen rapport fra Vatikanet i 2020 ble det erkjent at det var gjort feil av det katolske hierarkiet. I rapporten heter det at tidligere pave Johannes Paul II ignorerte råd mot å forfremme McCarrick, mens pave Frans i det store og hele ble frikjent, skriver AFP.

Må anvendes systematisk

– Pave Frans har bidratt til å snakke om sårbare voksne, som seminarister som er avhengig av sine overordnedes gunst for å komme videre. Her har paven bidratt konstruktivt, mener Hadland.

Hun understreker imidlertid at det regelverket som allerede finnes, må anvendes mer systematisk.

Hadland har tro på at en ny pave vil fortsette denne jobben.

Har tillit

– Jeg har stor tiltro at det er sterk vilje til dette. Erkebiskop John Kennedy er i dag leder for avdelingen i Vatikanet som håndterer overgrepssaker, og han er svært dyktig og dedikert, mener Hadland.

Det gjøres i dag et godt arbeid for bevisstgjøring i kirken. Alle prestestudenter må også gjennom en psykologisk undersøkelse.

– Vi forsøker å gardere oss så godt vi kan. Det er heller ikke flere overgrepsskandaler i den katolske kirken enn andre steder, som skoler, idrettslag og så videre, påpeker Hadlan, som er enig i at kirken også må leve med høyere forventninger enn resten av samfunnet.