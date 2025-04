Går mot eget landsstyre – ber partiet snu om kvoteflyktninger

Det vakte oppsikt da KrFs landsstyre gikk inn for at partiet bare skulle ta imot 1000 kvoteflyktninger. Det vil være et brudd med KrFs tradisjon for en mer liberal asylpolitikk, dersom helgens KrF-landsmøte vedtar dette.

I gjeldende og tidligere KrF-program har partiet pleid å gå inn for at Norge skal ta imot like mange kvoteflyktninger som FN anbefaler – vanligvis 5.000 i året.

Nå ber altså Ulstein og Røse eget parti om å snu, og landsmøtet om å overkjøre anbefalingen fra det viktige landsstyret.

– Jeg mener det er rett at KrF fortsatt står for en solidarisk linje, og støtter FNs anmodning om kvoteflyktninger, sier Dag-Inge Ulstein i en e-post til Vårt Land, og legger til:

– Det er naturlig at det er ulike syn, men jeg vil utfordre landsmøtet til holde fast i prioriteringen av de på flukt. Vi vet at kvoteflyktningene er blant de mest sårbare i verden.

– Behov i verden øker

Partileder og 1. nestleder ønsker at KrF skal ha høye ambisjoner for norsk internasjonal solidaritet og mener KrFs ambisjoner ikke bør preges av at andre partier strammer inn.

– Det er tydelig at dagens regjering, med støtte fra SV, ikke møter de store utfordringene på en solidarisk måte – når de kun vil ta imot 500 kvoteflyktninger i år. På KrFs landsmøte har vi en viktig mulighet til å sette en tydelig retning for en politikk som faktisk gjør en forskjell for mennesker på flukt, oppfordrer Ulstein.

– KrF har alltid stått opp for de mest sårbare. Jeg mener at når behovene i verden øker, bør Norge være villig til å bidra mer. Vi må prioritere å hjelpe dem som har størst behov for beskyttelse, sier 1. nestleder Ida Lindtveit Røse.

Kommuneøkonomi kan ikke stå i veien

– Jeg har stor respekt for at mange kommuner opplever et sterkt press på tjenestene og svekket kommuneøkonomi, men svaret er ikke at Norge ikke skal ta ansvar for mennesker på flukt, sier Røse.

Ulstein sier han også har forståelse for at mange kommuner opplever et press rundt integrering og viser til at regjeringen burde stilt opp mer.

– Likevel mener jeg at KrF skal kjempe for at Norge skal ta ansvar i en urolig verden og at vi skal videreføre vår linje om å lytte til FNs anbefalinger, sier han.

---

Klart for KrF-landsmøte

Torsdag starter KrFs landsmøte i Bergen. Det avsluttes søndag formiddag.

Møtet er viktig som mønstring i KrFs store kamp: Riste av seg valgnederlaget fra 2021.

Viktigste sak på møtet er vedtak av nytt partiprogram, deriblant partiets politikk for kvoteflyktninger.

Landsstyret har foreslått at KrF skal gå inn for å ta imot 1000 kvoteflyktninger i året.

---