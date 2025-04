Stiller ikke på Kirkemøtet - trekker seg fra Oslo bispedømmeråd

Kirkemøtet starter fredag i Trondheim. Nå melder Arve Juritzen at han ikke lenger har samvittighet til å utøve sitt verv som folkevalgt til kirkens ledelse.

Til Vårt Land sier han:

– I beste fall er jeg en nyttig idiot, i verste fall er jeg med på å øke makten til noen få som åpent jobber for å begrense kirkedemokratiet og øke avstanden til menighetene der Guds ord utøves. For å bevare min tro kan jeg ikke lenger være en del av Oslo bispedømmeråd og Kirkemøte.

Journalisten, TV-gründeren, forleggeren og Høyre-politikeren Arve Juritzen ble valgt inn Oslo bispedømmeråd ved kirkevalget i 2019. Han ble valgt inn på Nominasjonskomiteens liste. Som medlem i bispedømmerådet møter han på Kirkemøtet.

Nå sier han takk for seg som tillitsvalgt i Den norske kirke.

– Hvor lenge har du tenkt på dette?

– Dette har vært en lengre prosess, hvert fall siden forrige Kirkemøtet. Samtidig har det vært en frustrasjon over hvordan Oslo bispedømmeråd fungerer.

– Det er summen av mange grunner som gjør at jeg ønsker å trekker meg. Summen er at kirken nå ta i helt feil retning der demokratiet forvitrer. Jeg vil ikke si at noen gjør noe galt, og ingen regler er brutt. Men det handler på mange måter om hvordan man bruker makten og posisjonen sin, og jeg føler jeg ikke lenger kan være en del av dette. Det er rett og slett et samvittighetsspørsmål. Selv om man er en motstemme blir man tatt til inntekt for den retningen som blir tatt i Kirkemøtet. Det er belastende personlig.

– Jeg føler jeg er i veien og det er ingen god følelse.

Kun dager til Kirkemøtet

– Hvorfor kommer du med dette nå, dager før Kirkemøtet begynner?

– Fordi jeg ikke kommer til å være tilstede på Kirkemøtet. Derfor er det viktig å forklare hvorfor. Samtidig er det lenge siden jeg har vært på møtene i Oslo bispedømmeråd.

Juritzen forteller at han i begynnelsen av mars varslet lederen i bispedømmerådet og stiftsdirektøren i Oslo bispedømme om at han trekker seg.

Han forteller at han ikke har fått noe svar fra bispedømmerådets leder.

En rekke grunner

I samtale med Vårt Land lister Arve Juritzen opp en rekke grunner som gjør at det har blitt umulig for han å fortsette som folkevalgt i kirkens ledelse.

Forslaget om nedleggelse av Nominasjonskomiteens liste. Forsøk på maktmisbruk. Total feil retningsvalg for kirkens «demokrati».

Det er skuffende at Kirkerådets leder ikke med klar og tydelig stemme går ut og forvarer listen som har sørge for at han nå har jobben som kirkens mektigste mann.

Kirkedemokratiet må bygges og ledes nedenifra. Det krever en helt ny valgordning med utgangspunkt i menighetene. Dagens ordning og lave valgdeltagelse er egnet for «kupp».

Tre ensartede menn fra Oslo Bispedømme er valgt til å leder kirken. Hvor er kvinneopprøret? Hvor er distriktsopprøret? Synes Kirkemøtet fremstår som apatisk, men heller ikke rom for de store diskusjonene.

Maktutøvelse bak lukkede dører. Et eksempel er hvordan en manglende representant fra samenes grupper til Kirkerådet ble fikse på gangen på siste Kirkemøtet, utenfor offentligheten, uten demokratisk prosess. Hvem ble kastet ut? Hvem bestemte? Finnes det referat fra prosessen?

Skeptisk til hvordan Oslo Bispedømmeråd ledes. Mye avklart på forhånd som i vanlige politiske prosesser, ikke et råd.

Jeg er ikke et persilleblad. Jeg vet å bli hørt, jeg vet å ta plass. Når jeg nå gir opp og ikke lenger ser nytten av å ta opp kampen tør jeg ikke tenke på hvor mange andre i Den norske kirke som oppgitt velger taushet.

– En av grunnene er forslaget om nedleggelse av Nominasjonskomiteens lister, anser du den kampen som tapt?

– Åpen folkekirke har jobbet for dette lenge og nå fått reist det som en sak før Kirkemøtet. Det er noe som det eneste profesjonelt drevet partiet vil og ønsker. De har havnet i maktposisjon og nå vil de utestenge sin argeste konkurrent.

– En ting er å ha det i partiprogrammet sitt, men å begynne en prosess ved å nekte konkurrenten å delta er galt, da er vi på ville veier. Slikt gjør man kun i land vi ikke vil sammenligne oss med.

– Oslo Bispedømmeråd avgjør 12. mai om jeg får trekke meg. Lei meg overfor de som stemte på meg for at jeg ikke fullfører perioden, men det har blitt en for stor belastning å være del av en kirkeledelse som jeg mener tar kirken i helt feil retning og vekk fra der troen leves, sier han.