Anslaget på 100.000 kommer fra Vatikanets sikkerhetstjeneste, melder nyhetsbyrået Ansa.

Køen ble bare lengre og lengre for hver time som gikk.

Den døde paven ligger i en enkel trekiste og ble fraktet til Peterskirken onsdag morgen.

Klokka 11 åpnet kirken dørene for publikum, og planen er at den skal være åpen til midnatt, for så å åpne igjen torsdag morgen. Men som følge av den store tilstrømmingen vurderer Vatikanet å forlenge åpningstiden til etter midnatt.

Peterskirken skal også holde åpent fra klokka 7 til midnatt torsdag, samt fra klokka 7 til 19 fredag. Begravelsen finner sted lørdag.

Paven døde tidlig om morgenen andre påskedag. Han ble 88 år gammel.

Vatican Pope DØD: Pave Frans ønsket ikke å bli lagt på den tradisjonelle paradesengen, men heller i en trekiste. (AP)