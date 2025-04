– Hva skal jeg si? Dag Inge svarer utydelig. Og det er ingen tjent med. Hvis han unngår å svare, så får du uro som den Mona Høvset formulerer.

Det sier Valgerd Svarstad Haugland, KrFs partileder i glansdagene på 1990-tallet og 2000-tallet, til Vårt Land.

Tirsdag rykket Kristelig Folkepartis tidligere kommunikasjonssjef, Mona Høvset, ut mot partiets kurs under Dag Inge Ulsteins ledelse og KrFs holdning til skeive.

Bakgrunnen var Vårt Lands ferske intervju med Ulstein, der partilederen ikke ville svare klart på om han støtter forgjengeren Olaug Bollestad sin unnskyldning til skeive KrF-ere.

Mona Høvset bekymringsmelding på Facebook kommer bare to dager før KrFs landsmøte sparkes i gang i Bergen.

Én av flere KrF-profiler som har likt Høvsets Facebook-innlegg, er nettopp Valgerd Svarstad Haugland.

Nå deler KrF-nestoren sin egen uro for partiets kurs i sitt første ordentlige politiske intervju på godt over ti år. Det skjer på spørsmål fra Vårt Land.

Samtidig tar historien en ny vending tirsdag kveld, etter at Vårt Land sendte Dag Inge Ulstein kritikken fra Svarstad Haugland: Nå endrer KrF-lederen sin fortelling om hva han mener om Olaug Bollestads unnskyldning til skeive i partiet. Mer om det underveis i saken.

Om Ulsteins ikke-svar: – Skaper uro som partiet ikke har bruk for

Egentlig mener Valgerd Svarstad Haugland at det kan bli litt påtatt å unnskylde for «forfedrenes synder».

Men etter at Olaug Bollestad sa hun ble lei seg av å tenke på skeive KrFU-ere «som nærmest ble vist ut av partiet», er det uklokt å så tvil om unnskyldningen fra den tidligere partilederen står ved lag, mener Svarstad Haugland.

– Jeg har jo lest intervjuet med Dag Inge. Når han er så uklar på om han støtter det, så skaper det uro, som partiet ikke har bruk for, sier den tidligere partitoppen.

– Ville det vært bedre om han sa at han ikke støttet unnskyldningen?

– Nei, det synes jeg selvsagt ikke. Men når han sier mye fint om alle som skal inkluderes, så oppstår det usikkerhet om hva han egentlig mener. Jeg har jo hørt ham uttale seg ganske tydelig før. Så da blir jeg litt urolig om hvorfor han slutter å gjøre det.

PRESSET PARTILEDER: Dag Inge Ulstein svarer annerledes etter tirsdagens motbør fra partifeller, som reagerte på at han ikke ville svare klart på om han støttet en unnskyldning til skeive KrF-ere eller ei. (Erlend Berge)

Ny vending fra Ulstein – sier han står bak Bollestads beklagelse

Tirsdag kveld, etter en ettermiddag med motbør fra partifeller i Mona Høvsets kommentarfelt på Facebook, svarer Dag Inge Ulstein på kritikken fra Valgerd Svarstad Haugland.

I en e-post til Vårt Land kommer Ulstein med et annet svar om Olaug Bollestads unnskyldning til skeive i partiet enn han ga i Vårt Land-intervjuet som utløste den interne KrF-debatten:

«Når noen blir behandlet dårlig er det viktig at vi rydder opp og beklager. Forrige partileders beklagelse for hvordan noen skeive tidligere har blitt behandlet i KrF var derfor viktig. Den sto jeg bak da og står bak i dag», skriver Ulstein nå.

I Vårt Lands store intervju med Ulstein, som ble publisert tirsdag morgen, ble KrF-lederen gjentatte ganger spurt om han sto fast ved beklagelsen til Bollestad.

Da ville han ikke svare klart på det og sa at han ikke kjente til hva Bollestad refererte til med unnskyldningen sin.

I svaret sitt tirsdag kveld skriver Ulstein videre:

«Samtidig er det, som Svarstad Haugland også sier, at vi som leder i dag og ikke var i partiet på den tiden heller ikke kan beklage på vegne av de som var det. Jeg ser at både Bondevik og Svarstad Haugland tar selvkritikk på måten enkeltsaker ble håndtert i sin tid. Det står det respekt av.»

GULLÅRENE: Valgerd Svarstad Haugland i tospann med Kjell Magne Bondevik. Han var statsminister-kandidat og hun partileder da KrF fikk historiske 13,7 prosent ved stortingsvalget i 1997 og dannet sentrumsregjeringen. (Georgsen, Tone/NTB)

Deler Mona Høvsets bekymring for mindre romslig KrF

Eks-kommunikasjonssjef Mona Høvset kritiserte også KrFs retorikk i et polarisert debattklima om kjønnsidentitet. Hun trakk dessuten linjer til økende press mot skeive minoriteter, ikke minst internasjonalt.

– Deler du den overordnede bekymringen til Mona Høvset om et mindre romslig KrF på disse områdene?

– Ja, jeg gjør det – og på andre måter også. Altså, uttaler Dag Inge seg på den måten, fordi han forsøker å vinne tilbake velgere fra partiet Konservativt? Vi risikerer å tape flere på andre siden enn de få vi kan vinne fra dem.

Vårt Land har tidligere omtalt hvordan Konservativt kan stjele noen tusen viktige velgere fra KrF i Rogaland.

– Frykter du at de går i et feil spor hvor de forsøker å fiske i konservativt farvann?

– Ja, for de gjør jo det på flere områder. Likestilling, for eksempel. Landsmøtet skal behandle forslag om likestilling som jeg undrer meg over. Og jeg undrer meg enda mer over at det er KrFU som går i bresjen, som jo skulle en være radikal plogspiss. Jeg er veldig spent på resultatet av en del av diskusjoner på landsmøtet.

– Hvilke diskusjoner da?

– For eksempel om å ta vekk tredeling av foreldrepermisjonen, at familier heller skal få bestemme selv. Vi vet jo hva som skjer da. KrFU har i tillegg foreslått å fjerne kravet om kjønnsfordeling i styrer i næringslivet, som noen av oss kjempet veldig for å få på plass, sier Svarstad Haugland.

Om dette svarer KrF-leder Dag Inge Ulstein:

«Landsmøtet skal ha mange spennende debatter om politikk. KrF skal forbli et parti som kjemper for likestilling. Hvilke tiltak vi skal ha for det skal landsmøtet få debattere og vedta».

Har Valgerd Svarstad Haugland eller KrF endret seg mest?

– Når du flagger uro om disse tingene, er det kanskje et tegn på at du har flyttet deg mer enn partiet ditt?

– Om homofili har jeg flyttet meg. Og hvis noen burde be om unnskyldning til Anders Gaasland, så er jeg virkelig en av dem, sier Svarstad Haugland.

Anders Gaasland var KrFU-leder da han i 1992 sto fram homofil på NRKs Lørdagsrevyen og flagget støtte til partnerskapsloven. I 1995 var han ute av partiet. Svarstad Haugland ba ham offentlig om unnskyldning i 2016.

Olaug Bollestad trakk selv fram hans historie da hun kom med sin unnskyldning i KrF-politiker Simon Stisens podkast, «Størst av alt?», i fjor.

– Jeg har endret meg veldig i de sakene der, også etter å ha fått litt mer teologisk begrunnelse. Verden går jo fremover. Hvis vi skulle ha samme formuleringer i programmet vårt som på 90-tallet, ville jo det være veldig trist, sier Svarstad Haugland.

– Går an å snakke om kjønn på en god måte

Om KrFs posisjonering i den polariserte debatten om kjønn, sier eks-partilederen dette:

– Rent biologisk så har vi bare to kjønn, det tror jeg ikke det er stor uenighet om, men vi vet jo at transpersoner sliter med å finne sin plass. Det går an å formidle dette på en god måte. Transpersoner skal føle seg inkludert de også.

Dag Inge Ulstein skriver til Vårt Land at «forslagene KrF har fremmet om kjønn står en samlet stortingsgruppe bak»:

«Jeg opplever stor støtte fra partiorganisasjonen for vår politikk på dette området, og ser også at Svarstad Haugland er enig i dette. For meg og KrF handler dette nettopp om menneskeverd».