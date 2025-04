– Jeg er redd partiet er i ferd med å miste sin sjel. Derfor er min klare bønn i forkant av landsmøtet dette: Børst støvet av menneskeverdet og nestekjærligheten, og la det prege politikken. Det skriver Mona Høvset på sin egen Facebook.

I samme innlegg skriver den tidligere kommunikasjonssjefen at:

– Som en som gjemte seg i skapet i 40 år og fra en kristen sammenheng der det å elske en av samme kjønn var synd, feil og ensbetydende med Sodoma og Gomorra, trenger jeg et parti som står opp for det kristne menneskesynet og mangfoldet.

Mandag publiserte Vårt Land et intervju med Dag Inge Ulstein der han ikke vil kommentere om han støtter tidligere partileder Olaug Bollestad sin unnskyldning til skeive KrF-ere.

Tidligere ledere

Høvset trekker fram tidligere KrF-ledere i innlegget. Hun skriver at partiet var på vei til å bli mer åpent.

– Dagfinn (Høybråten journ.anm) støttet transpersoner, Knut Arild gikk i Pride som første partileder etter terroren mot skeive i Orlando, Olaug Vervik Bollestad gikk i Pride etter terrorangrepet mot skeive i Oslo og sa hun blir lei seg når hun tenker på hvordan homofile har blitt behandlet av partiet. Det kunne se ut som om KrF var i ferd med å bli romsligere.

Videre skriver hun:

– Men nå - i 2025 - får lokallag korreks fra Dag Inge Ulstein for å skrive under på et verdidokument om inkludering i forbindelse med Pride.

Kjente personer støtter Høvsets innlegg

Innlegget til Høvset har blitt likt av flere profiler i partiet. Blant dem er Espen Andreas Hasle, som toppet stortingslisten i Oslo ved forrige valg og tidligere, mangeårige stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold. Begge har reagert med et hjerte på Facebook-innlegget til Høvset.

Også tidligere leder Olaug Bollestad sin ektemann Jan Frode Bollestad har reagert på innlegget med «tommel opp».

Vårt Land kommer med mer.