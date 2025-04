Bollestad dropper KrFs landsmøte

Selv om hun fortsatt er en av de tre stortingsrepresentantene i KrF, velger Olaug Bollestad ikke å være til stede under helgens landsmøte.

Det bekrefter Bollestad overfor Vårt Land.

I praksis ville det vært Bollestads siste landsmøte i aktiv rikspolitikk. Etter at hun gikk av som leder i august i fjor, sa hun også fra seg gjenvalg til Stortinget.

I en tekstmelding forklarer Bollestad at hun ble takket av for innsatsen som KrFs leder under det ekstraordinære landsmøtet partiet avviklet i januar.

Holder heller fortet i Stortinget – og skal i konfirmasjon

Ifølge Bollestad er det ulike årsaker til at hun ikke velger å dra til Bergen og ta plass blant annet sammen med Kjell Ingolf Ropstad på plassene i salen for stortingsrepresentanter.

Hun begrunner forfallet med at det også er stortingsmøte torsdag, dagen når landsmøtet starter.

– Storparten av landsmøtet skal behandle program for neste stortingsperiode, hvor andre koster skal overta. I tillegg til dette er jeg opptatt i konfirmasjon lørdag. Summen av disse tingene gjør at jeg ikke kommer på landsmøtet, skriver hun til Vårt Land.

STORSAMLING: Olaug Bollestad avbildet sammen med et en rekke tidligere ledere under KrFs ekstraordinære landsmøte i januar i år. Kjell Magne Bondevik, Dagfinn Høybråten Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad i munter passiar. (Erlend Berge)

Gir håndslag til sin etterfølger i vest

I høst står KrF nok en gang overfor et skjebnevalg, med kamp for å komme over sperregrensen. Også i Bollestads hjemfylke Rogaland har partiet tapt terreng og ligger rundt to prosent under den oppslutningen partiet fikk i 2021.

Nå er det Jonas Andersen Sayed som topper listen fra valgkretsen. Bollestad har denne våren gitt drahjelp lokalt til Sayed, i tidlig valgkamp.

Like før påske var Bollestad også sammen med Sayed på en lengre reise til Ukraina.

---

Klart for landsmøte

Torsdag starter KrFs landsmøte i Bergen. Det avsluttes søndag formiddag.

Møtet er viktig som mønstring i KrFs store kamp: Riste av seg valgnederlaget fra 2021.

Viktigste sak på møtet er vedtak av nytt partiprogram.

---