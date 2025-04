Hadle Bjuland tar ikke gjenvalg som leder i KrFU. Det skriver han på sin egen Facebook 2. påskedag.

– Det er vemodig, men også et helt riktig valg nå, skriver han.

– Du forlater det noen vil beskrive som et trygt verv, hva er planen nå?

– Mitt fokus nå er å gjøre et godt valg for KrF. Der er jeg andrekandidat i Rogaland også får vi sjekke status etter valget, sier Bjuland til Vårt Land og legger til:

– Fire år som leder er i lenge, så det er naturlig at det kommer inn en ny leder etter valget som kan ta organisasjonen videre. Det er ikke dramatisk, og det er en stund siden jeg bestemte meg, forteller Bjuland.

– Har du planen klar hvis det ikke blir stortingsplass?

– Jeg bruker ikke krefter på det som kommer etter nå. Jobben min fram til siste helgen i oktober er å være leder i KrFU også har vi et valg før det.

Jeg håper å ha bidratt til mer takhøyde

Halve livet

Bjuland meldte seg inn i organisasjonen som 13 åring. Det betyr at han har vært i partiet nesten halve livet.

– Jeg engasjerte meg ikke for å administrere, men for å skape endring. Jeg håper å ha bidratt til mer takhøyde for ulike meninger, mer rom for å tenke nytt og at det skal være en styrke å uttrykke seg tydelig, skriver han.